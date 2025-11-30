Imran Khan BIG BIG update: 'চলে যাও দেশ ছেড়ে!' পাক সরকার ভয়ংকর ভয় পায় ইমরান খানকে? তাই ইমরানকে তারা আগেই...

Imran Khan BIG BIG update: 'চলে যাও দেশ ছেড়ে!' পাক সরকার না কি ভয়ংকর ভয় পায় ইমরান খানকে! তাই ইমরানকে তারা আগেই...
Imran Khan BIG BIG update: জানা হয়ে গিয়েছে, ইমরান খান জীবিত। জানা গিয়েছে, পাক সরকার ইমরানকে পাকিস্তান ছাড়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল। বন্দি ইমরানকেও নাকি ভয় পাচ্ছে পাক সরকার। জেলে তাই তাঁকে সবার চেয়ে আলাদা ভাবে রাখা হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগুনের মতো ছড়িয়েছে খবরটা। আবার ছাইচাপাও পড়েছে সেটা। ইমরানের মৃত্যুর দুঃসংবাদ (Imran Khan death rumour)। ইমরান কি সত্য়িই মৃত? খুন করা হয়েছে তাঁকে? না, প্রকৃত সত্য তেমন নয়। পাকিস্তানের আদিয়ালা জেল প্রশাসন (Pakistan’s Adiala jail administration) প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের (Former Pakistan Prime Minister Imran Khan) স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি বড় তথ্য জানিয়েছে বৃহস্পতিবার। তাঁকে জেল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে যে গুজব উঠেছিল, তা উড়িয়ে দিয়েছে তারা। জানিয়েছে, ইমরান কারাগারের ভেতরেই আছেন এবং সুস্থই আছেন।
গুজব খারিজ
পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) সিনেটর খুররম জিশান পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মৃত্যুর গুজব উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন, ইমরান জীবিত আছেন এবং এখন তিনি আদিয়ালা জেলে বন্দি। প্রসঙ্গত, ইমরানের এই খুন তথা মৃত্যুর গুজবটি আফগানিস্তানের কিছু সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে ছড়িয়েছিল।
দেশ ছাড়ার চাপ
খুররম জিশান জানান, ইমরান খানকে নির্জনে রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, তাঁকে পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া। কারাবন্দি থাকা সত্ত্বেও ইমরান খানের প্রভাব বাড়ছে এবং তাঁর দল পিটিআই-এর একটি শক্তিশালী ভিত্তিও রয়েছে দেশে, বিশেষ করে পাকিস্তানের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। খুররম দাবি করেন, দেশের শাসকগোষ্ঠী ইমরান খানের জনপ্রিয়তায় ভীত। যে কারণে তাঁর কোনো ছবি বা ভিডিয়ো প্রকাশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।
চুক্তির চেষ্টা
সিনেটর আরও জানান যে, সরকার ইমরান খানের সঙ্গে একটি চুক্তি করার চেষ্টা করছে। যেখানে তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে এবং তা নিয়ে নীরব থাকতে বলা হয়েছে। বিনিময়ে তাঁকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হচ্ছে। তবে, ইমরান খান এই প্রস্তাবে রাজি হবেন না বলেই খবর।
মানবাধিকার লঙ্ঘন
আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও প্রায় এক মাস ধরে ইমরানের পরিবার, তাঁর আইনজীবী বা দলের সিনিয়র নেতৃত্বকে ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। জিশান এটিকে মানবাধিকারের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেন।
ইমরান-সংবাদ
ইমরান খান ২০২৩ সাল থেকে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি আছেন। 'পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ' বা 'পিটিআই' ক্রমাগত অভিযোগ করে এসেছে যে, জেলবাসের সময় ইমরানকে পাকিস্তানের সামরিক সংস্থা এবং সরকার উপর্যুপরি নির্যাতন করছে। অন্য দিকে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বারবারই নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ইমরান খানের পরিবারের সদস্যদের ইমরানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়নি। কিন্তু বুধসন্ধ্যায় আচমকা রটে গিয়েছিল খুন হয়েছেন ইমরান খান। আসলে তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে আশঙ্কার মেঘ ছিলই। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান জুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। দাবি করা হচ্ছিল, ইমরান খানকে হয়তো জেলের ভিতরেই খুন করা হয়েছে! কারণ, কাউকেই ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? এই সমস্ত বিক্ষোভ-আন্দোলনের পরে অবশেষে মুখ খোলে জেল কর্তৃপক্ষ। আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, জেলেই রয়েছেন ইমরান খান এবং সুস্থই আছেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেটার ইমরানের মৃত্যু নিয়ে যে জল্পনা রটেছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে খবর। জেলের তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়, আদিয়ালা জেল থেকে ইমরান খানকে স্থানান্তরিত করার খবরের কোনও সত্যতাই নেই। ইমরান জেলেই আছেন এবংং সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন!
কেন কিং খান কারাগারে?
প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে দুর্নীতির অভিযোগ এনে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল ইমরান খানকে। আর ২০২৩ সাল থেকেই জেলবন্দি রয়েছেন ইমরান। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, জেলে অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে তাঁর উপর। পরিবারের কারোর সঙ্গে দেখাও করতে দেওয়া হচ্ছে না। এর আগেও একাধিকবার ইমরান খানের মৃত্যুর খবর রটেছে। গত বছরও এই সময়ে খবর রটেছিল যে, জেলের ভিতরে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ইমরানের। সেই সময়ও জল্পনা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবারও প্রায় একই ঘটনা ঘটল।
