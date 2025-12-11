Imran Khan Big Update: মৃত্যু-ই 'নিশ্চিত' ইমরান খানের? সরানো হচ্ছে আদিয়ালা জেল থেকে...

Imran Khan Big Update: মৃত্যু-ই 'নিশ্চিত' ইমরান খানের? সরানো হচ্ছে আদিয়ালা জেল থেকে...
Death Penalty is sure for Imran Khan for treason: মঙ্গলবার শরিফ-মুনিরের সরকার রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে পিটিআই (PTI) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের সঙ্গে তাঁর বোনদের দেখা করা আটকায়। আদালতের নির্দেশে সাক্ষাতের দিন থাকলেও, স্থানীয় পুলিস আদিয়ালা কারাগারে যাওয়ার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মৃত্যু-ই 'নিশ্চিত' ইমরান খানের (Imran Khan)! পাক সেনাবাহিনীর (Pak Army) বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার (treason) অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড-ই হতে পারে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের (Imran Khan could face death sentence)। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সরকার কারাবন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে সতর্ক করেছে যে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা কোনওভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শরিফের উপদেষ্টা রানা সানাউল্লাহ খান পিটিআই নেতাদের সতর্ক করে বলেছেন, তাঁরা যেন এই সতর্কবার্তা হালকাভাবে না নেন। আরও হুঁশিয়ারি দিয়েছন, এটি করলে "গুরুতর পরিণতি" হতে পারে।
"জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি"
পাকিস্তানের ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেশনসের (ISPR) ডিরেকটর লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী এর আগেই ইমরান খানের (Imran Khan) বিরুদ্ধে "সেনা বিরোধী" বক্তব্য তৈরি এবং ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। তিনি ইমরান খানের বক্তব্যকে "জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি" বলেও উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে পিটিআই (PTI) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের সঙ্গে তাঁর বোনদের দেখা করতে দেওয়া নিয়ে আসিম মুনিরের নেতৃত্বাধীন সরকার ও পিটিআই সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। আদালতের নির্দেশে মঙ্গলবার সাক্ষাতের দিন থাকলেও, স্থানীয় পুলিস আদিয়ালা কারাগারে যাওয়ার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেয়। যার ফলে ইমরান খানের বোনরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি।
সরকার ও পিটিআই সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা
শরিফের উপদেষ্টা রানা সানাউল্লাহ খানের মতে, কারাগারে তাঁর বোনের সঙ্গে দেখা করার পর ইমরান খানের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট পরিস্থিতি "স্পষ্ট" করে তুলেছে। সরকার তার সুরকে "উস্কানিমূলক" হিসেবে মনে করছে। সানাউল্লাহ আরও বলেন যে পিটিআইয়ের সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যও শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট মহলগুলিতে পৌঁছাবে, তারপর যথাযথ প্রতিক্রিয়া জানানো হবে। পিটিআই-এর সদস্যরা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনছে।
ইমরান খানকে আদিয়ালা জেল থেকে সরানোর ভাবনা
ওদিকে পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বিক্ষোভের মধ্যেই ইমরান খানকে আদিয়ালা জেল থেকে সরিয়ে নেওয়ার (Imran Khan likely to be shifted from Adiala Jail) কথা ভাবছে পাকিস্তান সরকার। পাকিস্তানে তার সমর্থকদের বিক্ষোভ অব্যাহত থাকার জেরেই ইমরান খানকে আদিয়ালা জেল থেকে স্থানান্তরিত করার কথা ভাবছে পাক সরকার। আদিয়ালা জেল থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে অন্য একটি কারাগারে সরানোর বিষয়ে পাকিস্তান পাঞ্জাব সরকার ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শও করছে বলে জানা গিয়েছে।
নতুন করে পুলিস-পিটিআই সংঘর্ষ
পাকিস্তান সরকারের মতে ইমরান খান ইস্যুতে আদিয়ালা জেল চত্বরে রোজের বিক্ষোভ দৈনন্দিন জীবনকে বিপর্যস্ত করছে। বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছে। উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার জেলে ইমরানের খানের সঙ্গে তাঁর বোন ও আইনজীবীদের সাক্ষাত আটকানোর পরই নতুন করে কারাগারের বাইরে সংঘর্ষ ছড়ায় পুলিস ও পিটিআই সমর্থকদের মধ্যে। পুলিসকে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য জলকামান ব্যবহার করতে হয়।
