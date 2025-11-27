Imran Khan BIG update: জেলের ভিতরে সত্যিই খুন হয়েছেন ইমরান? অবশেষে সামনে এল আসল সত্য… আর তা ভয়ংকর এক সত্যির...

Imran Khan BIG update: জেলের ভিতরে সত্যিই খুন হয়েছেন ইমরান? অবশেষে সামনে এল আসল সত্য… আর তা ভয়ংকর এক সত্যির...
Imran Khan Death Rumour BIG update: গত কয়েক দিন ধরেই পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলের বাইরে তুমুল বিক্ষোভ চলছিলই। ইমরানের তিন বোন দেখাও করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি। কেন? ইমরান কি সত্য়িই মৃত? খুন করা হয়েছে তাঁকে? না, প্রকৃত সত্য তেমন নয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগুনের মতো ছড়িয়েছে খবরটা। আবার ছাইচাপাও পড়েছে সেটা। ইমরানের মৃত্যুর দুঃসংবাদ (Imran Khan death rumour)। ইমরান কি সত্য়িই মৃত? খুন করা হয়েছে তাঁকে? না, প্রকৃত সত্য তেমন নয়। পাকিস্তানের আদিয়ালা জেল প্রশাসন (Pakistan’s Adiala jail administration) প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের (Former Pakistan Prime Minister Imran Khan) স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি বড় তথ্য জানিয়েছে বৃহস্পতিবার। তাঁকে জেল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে যে গুজব উঠেছিল, তা উড়িয়ে দিয়েছে তারা। জানিয়েছে, ইমরান কারাগারের ভেতরেই আছেন এবং সুস্থই আছেন।
আরও পড়ুন: Ethiopia Volcano Eruption: কলকাতার আকাশে কেন ইথিওপিয়ার ১২ হাজার বছরের ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের ছায়া? বিস্মিত বিজ্ঞানীরা জানান...
ইমরান-সংবাদ
ইমরান খান ২০২৩ সাল থেকে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি আছেন। 'পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ' বা 'পিটিআই' ক্রমাগত অভিযোগ করে এসেছে যে, জেলবাসের সময় ইমরানকে পাকিস্তানের সামরিক সংস্থা এবং সরকার উপর্যুপরি নির্যাতন করছে। অন্য দিকে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বারবারই নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ইমরান খানের পরিবারের সদস্যদের ইমরানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়নি।
আচমকা রটে গেল
কিন্তু বুধসন্ধ্যায় আচমকা রটে গেল খুন হয়েছেন ইমরান খান। আসলে তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে আশঙ্কার মেঘ ছিলই। এদিকে, ইতিমধ্যেই পাকিস্তান জুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। দাবি করা হচ্ছিল, ইমরান খানকে হয়তো জেলের ভিতরেই খুন করা হয়েছে! কারণ, কাউকেই ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? এই সমস্ত বিক্ষোভ-আন্দোলনের পরে অবশেষে মুখ খোলে জেল কর্তৃপক্ষ।
আরও পড়ুন: Liquor Meat Gutkha BANNED: আর মিলবে না মদ-মাংস? বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল গুটখার? এই সব শহরে খাওয়া যাবে না কোনও মাংস এবং সুরা? খেলেই...
দেখা নয়
আসলে গত দু'দিন ধরেই পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলের বাইরে তুমুল বিক্ষোভ চলছিল। ইমরানের তিন বোন-- নরিন খান, আলিমা খান ও উজমা খান দেখা করতে গিয়েছিলেন ভাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। অভিযোগ, গত তিন সপ্তাহ ধরেই ইমরান খানের সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। নিশ্চয়ই তাহলে ইমরান আর নেই! জেলের ভিতরেই তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
কেমন আছেন ইমরান?
তবে, হাজার বিতর্কের মধ্যেই এবার আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হল, জেলেই রয়েছেন ইমরান খান এবং সুস্থই আছেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেটার ইমরানের মৃত্যু নিয়ে যে জল্পনা রটেছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে খবর। জেলের তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়, আদিয়ালা জেল থেকে ইমরান খানকে স্থানান্তরিত করার খবরের কোনও সত্যতাই নেই। ইমরান জেলেই আছেন এবংং সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন!
কেন জেলে?
প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে দুর্নীতির অভিযোগ এনে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল ইমরান খানকে। আর ২০২৩ সাল থেকেই জেলবন্দি রয়েছেন ইমরান। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, জেলে অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে তাঁর উপর। পরিবারের কারোর সঙ্গে দেখাও করতে দেওয়া হচ্ছে না। এর আগেও একাধিকবার ইমরান খানের মৃত্যুর খবর রটেছে। গত বছরও এই সময়ে খবর রটেছিল যে, জেলের ভিতরে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ইমরানের। সেই সময়ও জল্পনা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবারও প্রায় একই ঘটনা ঘটল।
আরও পড়ুন: 8th Pay Commission EXPLAINED: অষ্টম পে কমিশনে বেসিক পে ও পেনশনের সঙ্গে ৫০% মহার্ঘ ভাতাও? সঙ্গে বেতনের ২০% ইন্টারিম রিলিফ? অবিশ্বাস্য...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)