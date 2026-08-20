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ভয়ংকর আপডেট: গোপনে বিদেশে পাচার মরণাপন্ন ইমরান? পাকজেল থেকে হাসপাতালে পাঠানোর পথেই লুকিয়ে রহস্য, তোলপাড় বিশ্ব

Imran Khan Big Update: সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের পর শাহবাজ শরিফের নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের ভেতরে তীব্র অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানের প্রবীণ সাংবাদিক হামেদ মীর বিষয়টিকে একটি সম্ভাব্য 'গোপন সমঝোতা' (Secret Deal) হিসেবেই বিশ্লেষণ করেছেন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 20, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:44 PM IST
ভয়ংকর আপডেট: গোপনে বিদেশে পাচার মরণাপন্ন ইমরান? পাকজেল থেকে হাসপাতালে পাঠানোর পথেই লুকিয়ে রহস্য, তোলপাড় বিশ্ব

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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