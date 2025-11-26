Imran Khan death News: পাকিস্তানের জেলে বন্দি ইমরান খানকে খুন করা হয়েছে, দায়ী মুনির! বড় খবর ফাঁস করল কাবুলের মিডিয়া...

Imran Khan death News: পাকিস্তানের জেলে বন্দি ইমরান খানকে খুন করা হয়েছে, দায়ী মুনির! বড় খবর ফাঁস করল কাবুলের মিডিয়া...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানে ফের উত্তেজনা। এবার সমস্যার কেন্দ্রে পাক প্রশাসন।
বুধবার আফগানিস্তানের গণমাধ্যম (Afgan Media) দাবি করেছে যে, পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান (Imran Khan) রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা (Rawalpindi Jail) জেলে মারা গিয়েছেন। জেলবন্দি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর বোনদের মারধরের অভিযোগ পুলিসের বিরুদ্ধে। এর পরপরই নেটিজেনরা 'এক্স'-এ খান সাহেবের মৃত্যুর খবর নিয়ে পোস্ট করতে শুরু করেন। তবে পাকিস্তান সরকার বা তাদের সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে এই খবর মানছে না। বলা যায়, পাকিস্তান সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে এই তত্ব উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।
উল্লেখযোগ্যভাবে, এ বছর মে মাসেও একই ধরনের খবর ছড়িয়েছিল যে তেহরিক-ই-তালিবানের (TET) প্রতিষ্ঠাতা পাক জেলে মারা গিয়েছেন। কিন্তু সেই রিপোর্টগুলো তখন মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল।
এই খবর পাওয়া মাত্রই মঙ্গলবার, ইমরানের রাজনৈতিক দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর হাজার হাজার সমর্থক তাদের নেতার শরীর-স্বাস্থ্যের বিষয়ে তথ্য প্রকাশের দাবিতে জেলের বাইরে জড়ো হয়েছিল। যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জেলের বাইরে শত শত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল।
জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের আদিয়ালা কারাগারের বাইরে গত রাতে এই নাটকীয় ঘটনা ঘটে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বোনদের টেনেহিঁচড়ে জেলের সামনে থেকে সরিয়ে আটক করার অভিযোগ উঠেছে। ইমরান খানের সঙ্গে সাপ্তাহিক সাক্ষাৎ করতে আসেন তাঁর বোনরা। সেই সময়ে তাঁদের সাক্ষাত করতে দেওয়া হয়নি। এর পরেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বোনেরা জেলের বাইরেই ১০ ঘন্টা ধরে অবস্থান ধর্মঘট করে। এই ঘটনায়ত সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। ইমরান খানের বোন আলিমা খান, ডঃ উজমা এবং নরিন নিয়াজি এবং অন্যান্য দলীয় নেতারা তাদের সামনে এগোতে না দেওয়ায় জেলের কাছে ফ্যাক্টরি নাকাতে ধরনা দেন। পাকিস্তানের দৈনিক ডন-এর একটি রিপোর্ট অনুসারে, মজলিস ওয়াহদাত-ই-মুসলিমিন (MWM) নেতা আল্লামা রাজা নাসিরের অনুরোধে প্রতিবাদ প্রত্যাহার করা হয়েছিল।
এদিকে, পিটিআই-এর ইসলামাবাদ ইউনিট একটি পোস্টে খান সাহেবের বোন আলিমার একটি ভিডিয়ো সাক্ষাৎকার শেয়ার করেছে। সাক্ষাৎকারে আলিমা বলেন, '৯ মে, ৪ অক্টোবর এবং ২৬ নভেম্বরের শহীদদের সমস্ত পরিবার সন্ধ্যা ৫টায় হায়াতাবাদ, পেশোয়ারে আসবে। আমরাও ইনশাআল্লাহ সেখানে সেই পরিবারগুলোর সঙ্গে যোগ দেব, এবং আপনাদেরও সবার সেখানে যাওয়া উচিত। তাদের চিনুন এবং সম্মান দিন যা তাদের প্রাপ্য।'
স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে দাবি করা হয়েছে, বিক্ষোভের সময় ইমরানের বোনদের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। গত সপ্তাহে নিজের এবং তাঁর বোনদের বিরুদ্ধে পুলিসি পদক্ষেপের নিন্দা করেছিলেন আলিমাও।
পরে পুলিশ তাঁদের আটক করে। পিটিআই-এর দাবি একজন মহিলা পুলিস অফিসার নওরিনকে চুল ধরে রাস্তার উপর টেনেহিঁচড়ে মাটিতে ফেলে দেন এবং অন্য দুই বোনকেও মারধর করেন। আলেমার দাবি, এক সময়ে নাওরিন অজ্ঞান হয়ে যান এবং সেই অবস্থায় তাঁকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তার উপর দিয়ে যাওয়া হয়।
তাঁর বোনেরা বলেন একবার ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়ার জন্য, যাতে তাঁদের মনে হয় ইমরানের মৃত্যুর খবর আসনে গুজব। কিন্তু পাক সরকার তা না করে উল্টে বোনেদের জেলের বাইরে থেকে তাড়িয়ে দিয়ে যেন, মৃত্যুর খবরেই সিলমোহর দিয়েছে। ইমরালের দল এবং পরিবার এমনও দাবি করে যে, একটিবার অন্তত,ইমরানকে সামনে আনা হোক, তিনি যে জীবিত আছেন, তা প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের নির্দেশে সেই প্রস্তাবে সায় দেওয়া হয়নি। পরোক্ষে পাক সরকার বারবার ইমরানের মৃত্যুর খবরকে সায় দিচ্ছে।
অন্ধকার ছোট একটি খুপড়ি ঘরে ইমরান অকথ্য অত্যাচার সহ্য করছে বিগত তিন বছর ধরে। তাই ওই গুমঘরে তাঁর মৃত্যু হলেও কেউ জানতে পারবে না আর পাক সরকার তা সহজেই অস্বীকার করবে। বস্তুত, আসিম মুনিরের তাব্র বিরোধিতা করায় প্রাক্তন এই প্রধানমন্ত্রীকে অন্যায় অভিযোগে জেনবন্দী করা হয়েছিল। তাই তাঁকে মারার সব রকম চেষ্টা করবে আসিম মুনির, তা সহজেই অনুমেয়।
আলেমার অভিযোগ, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের নির্দেশে তাঁদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। সেপ্টেম্বরে, ইমরান খান বিগত দিনে বলেছিলেন, 'আমাদের দেশ মুনিরের আইন চলছে। মুনির সমস্ত নীতিবোধকে কবর দিয়েছেন, ডাকাত এবং ডাফার জোটের অধীনে সবকিছু চালাচ্ছেন।'
পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) প্রধানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় উপহার বিক্রি এবং অন্যান্য দুর্নীতির মামলা হয়েছে। সেই মামলায় দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে জেলবন্দি ছিল ইমরান। পিটিআই প্রধানের বোন এবং তাঁর পরিবারের দাবি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে অমানবিক পরিস্থিতিতে নির্জন কারাগারে রাখা হচ্ছে। সঙ্গে এখন বিশ্বাস, তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে।
