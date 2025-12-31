Imran Khan Sister Arrest: রণক্ষেত্র আদিয়ালা জেল চত্বর! ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে বাধা, গ্রেফতার বোন আলিমা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aleema Khan Arrested: আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে বাধা দেওয়া হয় ইমরান খানের বোনকে। আটক করা হয় আলিমা খানকে। এরপরেই আদিয়ালা জেলের বাইরে পিটিআই-এর বিক্ষোভ শুরু হয়।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 31, 2025, 12:59 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা পিটিআই (PTI) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের (Imran Khan) সঙ্গে দেখা করতে না পেরে আবারও ডেলের বাইরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা ও দলীয় নেতারা। জানা যায়, মঙ্গলবার রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলের বাইরে এই বিক্ষোভ চলাকালীন ইমরান খানের বোন আলিমা খানকে (Aleema Khan) পুলিস আটক করেছে।

আদালতের নির্দেশ অমান্যের অভিযোগ করেছেন ইমরানের বোন। ইসলামাবাদ হাইকোর্ট গত ২৪ মার্চ নির্দেশ দিয়েছিল যে, ইমরান খানের সঙ্গে সপ্তাহে দুদিন (মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার) তাঁর পরিবার ও আইনজীবীরা দেখা করতে পারবেন। তবে পিটিআই নেতাদের অভিযোগ, আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও জেল কর্তৃপক্ষ বারবার তাঁদের বাধা দিচ্ছে। মঙ্গলবারও দেখা করার অনুমতি না মেলায় জেল গেটের সামনেই ধর্ণায় বসেন ইমরান খানের বোন ও পিটিআই কর্মীরা।

পিটিআই-এর সাধারণ সম্পাদক সলমান আক্রাম রাজা সংবাদমাধ্যমকে জানান, "একজন বন্দির সঙ্গে তাঁর পরিবারের দেখা করতে দেওয়া মৌলিক মানবাধিকার। ইমরান খানকে বর্তমানে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছে। আমরা জানতাম আমাদের বাধা দেওয়া হবে, তবুও আমরা প্রতিবাদ জানাতে বারবার এখানে আসব।"

আটক হওয়ার আগে আলিমা খান অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রযন্ত্র ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের হেনস্থা করছে। তিনি জানান, ইমরান খান খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদিকে একটি বড় আকারের আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ মেনেই তাঁরা রাজপথে নেমেছেন এবং যতক্ষণ না দেখা করার অনুমতি মিলবে, ততক্ষণ এই লড়াই চলবে।

প্রসঙ্গত, দুর্নীতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে আদিয়ালা জেলে বন্দি রয়েছেন ইমরান খান। এছাড়াও গত বছরের ৯ মে-র হিংসা ছড়ানোর ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধী মামলা চলছে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর শারীরিক অবস্থা এবং জেলের পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে তাঁর দল পিটিআই। কিছুদিন আগেই খবর ছড়িয়েছিল যে জেলেই মেরে ফেলা হয়েছে ইমরান খানকে। তবে জানা যায়, সে খবর গুজব। 

 

