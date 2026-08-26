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বাবা শেষের পথে, আর বাঁচানো যাবে না: ভারাক্রান্ত মনে আদিয়ালা জেলে ইমরানের বড় আপডেট দিলেন ছেলে কাসিম

Imran Khan Big Update: লন্ডনে এক সাক্ষাৎকারে কাসিম খান অভিযোগ করেন যে, তাঁর বাবাকে সম্পূর্ণ অমানবিক পরিবেশে আদিয়ালা কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না এবং আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দিয়ে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করানো হচ্ছে না। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 26, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:53 PM IST
বাবা শেষের পথে, আর বাঁচানো যাবে না: ভারাক্রান্ত মনে আদিয়ালা জেলে ইমরানের বড় আপডেট দিলেন ছেলে কাসিম

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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বাবা শেষের পথে, আর বাঁচানো যাবে না: ভারাক্রান্ত মনে আদিয়ালা জেলে ইমরানের বড় আপডেট
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