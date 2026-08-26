/বাবা শেষের পথে, আর বাঁচানো যাবে না: ভারাক্রান্ত মনে আদিয়ালা জেলে ইমরানের বড় আপডেট দিলেন ছেলে কাসিম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র উদ্বেগে তাঁর ছেলে কাসিম খান। কারাবন্দি অবস্থায় ইমরান খানকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে বলে দাবি করে কাসিম সতর্ক করেছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এভাবে কারাবাস চলতে থাকলে তাঁর বাবার জীবন বিপন্ন হতে পারে।
অভিযোগের মূল বিষয়
লন্ডনে এক সাক্ষাৎকারে কাসিম খান অভিযোগ করেন যে, তাঁর বাবাকে সম্পূর্ণ অমানবিক পরিবেশে আদিয়ালা কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না এবং আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দিয়ে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করানো হচ্ছে না।
কাসিমের দাবি, সরকারের তরফ থেকে পরিকল্পিতভাবে ইমরান খানের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা বন্ধ রাখা হয়েছে, যা এক প্রকার চিকিত্সায় অবহেলার সামিল (Medical Neglect)।
যেসব প্রধান অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে
চিকিৎসা সেবায় বাধা: কারাগারের ভিতরে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ না দেওয়া এবং বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পাঠানোর অনুমতি প্রত্যাখ্যান।
মানসিক ও শারীরিক চাপ: দীর্ঘ সময় ধরে নির্জন কারাবাস (solitary confinement) এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ সীমিত করে রাখা।
আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের আবেদন: যুক্তরাজ্য ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কাছে তাঁর বাবার মুক্তি ও যথাযথ স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন তাঁর ছেলেরা।
আদালতের নির্দেশ ও আইনি লড়াই
এর আগেও পাকিস্তানের বিভিন্ন আদালতে ইমরান খানের আইনজীবী ও পরিবারের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. ফয়সাল সুলতানকে দিয়ে তাঁর শারীরিক পরীক্ষার অনুমতি চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল।
একাধিকবার আদালত মেডিকেল বোর্ডের উপস্থিতিতে পরীক্ষার নির্দেশ দিলেও কারা কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে সেই প্রক্রিয়ায় গড়িমসি করছে বলে পিটিআই নেতৃত্বের অভিযোগ।
সরকারের প্রতিক্রিয়া
পাকিস্তান সরকার ও কারা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবশ্য বরাবরের মতোই এসব অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। সরকারি মুখপাত্রদের দাবি, কারাগারে ইমরান খানকে সম্পূর্ণ আইনি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবং নিয়মিত কারা চিকিৎসকরা তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখছেন।
তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও মানবাধিকার কর্মীদের মতে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই সরকার এ বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখছে না।
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
২০২২ সালে অনাস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকেই একাধিক মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ২০২৩ সাল থেকে কারাবন্দি রয়েছেন ৭১ বছর বয়সী সাবেক এই তারকা ক্রিকেটার ও রাজনীতিবিদ।
তাঁর সমর্থকদের দাবি, দেশের বর্তমান সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাঁকে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় করতেই একের পর এক মামলায় আটকে রেখেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে এমন আশঙ্কার বার্তার পর বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলো পাকিস্তানের বন্দি মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে ফের সরব হয়েছে।
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