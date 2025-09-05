English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bangladesh Incident: এসো প্রেম! ভেঙেচুরে গেছে হাত-পা, প্লাস্টারে মোড়া দেহ! বিক্ষত আনন্দকেই হাসপাতালের বেডে বিয়ে করলেন জেদি জাহ্নবী...

Bangladesh News: দুর্ঘটনায় আহত বর আনন্দ সাহার হাত-পা ব্যান্ডেজে বাঁধা অবস্থায় থাকলেও নির্ধারিত লগ্নেই বিয়ে দিতে পরিবার ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বিয়ের আয়োজন হয়।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 5, 2025, 07:36 PM IST
Bangladesh Incident: এসো প্রেম! ভেঙেচুরে গেছে হাত-পা, প্লাস্টারে মোড়া দেহ! বিক্ষত আনন্দকেই হাসপাতালের বেডে বিয়ে করলেন জেদি জাহ্নবী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেউ কথা রাখে না, কিন্তু তিনি কথা রেখেছেন...

Add Zee News as a Preferred Source

প্রেমিকাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে নিজের অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে, হাসপাতালেই বিয়ে করলেন। আর নজির গড়লেন ভালোবাসার। ভাঙা হাত-পা নিয়েই প্রেমিকার কপালে সিঁদুর পরালেন হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই। ভেঙেচুরে যাওয়া শরীরকে সাদরে গ্রহণও করলেন স্ত্রী। সূচনা হল এক নতুন ভোরের। ভালোবাসা জিতে গেল, হেরে গেল প্রতিবন্ধকতা। 

বাংলাদেশের মানিকগঞ্জে এক বিরল ঘটনা ঘটেছে। আফরোজা বেগম জেনারেল হাসপাতাল রইল এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী। বাইক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থেকেও হাসপাতালের ভিতরেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন দম্পতি।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার সময় হাসপাতালের অস্থায়ীভাবে খালি রাখা একটি জায়গায় এই বিশেষ বিয়ের আয়োজন করা হয়। দুর্ঘটনায় আহত বর আনন্দ সাহার হাত-পা ব্যান্ডেজে বাঁধা অবস্থায় থাকলেও নির্ধারিত লগ্নেই বিয়ে দিতে পরিবার ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বিয়ের আয়োজন হয়।

আরও পড়ুন: Donald Trump Tariffs on India: রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ থামাতেই ভারতকে শুল্ক-গুঁতো ট্রাম্পের...চাঞ্চল্যকর দাবি মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে

আনন্দ সাহার পরিবারের সদস্যরা জানান, আনন্দ সাহার শারীরিক অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়েই বিয়ের আয়োজন করা হয়। নিয়ম মেনে বাসরেরও আয়োজন করা হয় ওই ঘরেই। সেই বাসর বেহুলার বাসর হল কি না জানা নেই, তবে দুঃস্বপ্ন কেটে প্রেমের জোয়ারে ভাসল যুগল। 

আফরোজা বেগম জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল অ্যান্ড ইউনিট হেড ডা. সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'রোগী মানিকগঞ্জ সদরের বাসিন্দা। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তার দুই হাত ও এক পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। আজ তার বিয়ের লগ্ন ছিল। পরিবার আমাদের বিষয়টি জানালে আমরা গুরুত্ব সহকারে কনসালটেন্টদের সঙ্গে আলোচনা করি। রোগীর অবস্থা আগের তুলনায় স্থিতিশীল মনে হওয়ায় কেবিনে নয়, হাসপাতালের অব্যবহৃত অংশে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করার অনুমতি দেওয়া হয়। আমাদের কর্তৃপক্ষ সবসময় রোগীদের সেবায় আন্তরিক।'

আরও পড়ুন: MRI Machine accident: স্ত্রীয়ের হাঁটুর স্ক্যান করাতে MRI রুমে ঢুকেছিলেন স্বামী! গলার চেন টেনে নিল রাক্ষুসে মেশিন... ১ঘন্টায় ছিন্নভিন্ন...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Bangladeshbangladesh newsAfroza Begum HospitalMan married in hospital bed
পরবর্তী
খবর

Donald Trump Laments: কালো অন্ধকার চিনের কাছে ভারত আর রাশিয়াকে হারালাম! ওদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি: ট্রাম্প! শুল্কযুদ্ধে ঘোর পরাজয়?
.

পরবর্তী খবর

IndusInd Bank in Deeper Trouble: অবসরের পর মাত্র একটা চিঠি! ৭ বছর ধরে চলা IndusInd ব্যাংকের...