Bangladesh Incident: এসো প্রেম! ভেঙেচুরে গেছে হাত-পা, প্লাস্টারে মোড়া দেহ! বিক্ষত আনন্দকেই হাসপাতালের বেডে বিয়ে করলেন জেদি জাহ্নবী...

Bangladesh Incident: এসো প্রেম! ভেঙেচুরে গেছে হাত-পা, প্লাস্টারে মোড়া দেহ! বিক্ষত আনন্দকেই হাসপাতালের বেডে বিয়ে করলেন জেদি জাহ্নবী...
Bangladesh News: দুর্ঘটনায় আহত বর আনন্দ সাহার হাত-পা ব্যান্ডেজে বাঁধা অবস্থায় থাকলেও নির্ধারিত লগ্নেই বিয়ে দিতে পরিবার ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বিয়ের আয়োজন হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেউ কথা রাখে না, কিন্তু তিনি কথা রেখেছেন...
প্রেমিকাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে নিজের অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে, হাসপাতালেই বিয়ে করলেন। আর নজির গড়লেন ভালোবাসার। ভাঙা হাত-পা নিয়েই প্রেমিকার কপালে সিঁদুর পরালেন হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই। ভেঙেচুরে যাওয়া শরীরকে সাদরে গ্রহণও করলেন স্ত্রী। সূচনা হল এক নতুন ভোরের। ভালোবাসা জিতে গেল, হেরে গেল প্রতিবন্ধকতা।
বাংলাদেশের মানিকগঞ্জে এক বিরল ঘটনা ঘটেছে। আফরোজা বেগম জেনারেল হাসপাতাল রইল এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী। বাইক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থেকেও হাসপাতালের ভিতরেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন দম্পতি।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার সময় হাসপাতালের অস্থায়ীভাবে খালি রাখা একটি জায়গায় এই বিশেষ বিয়ের আয়োজন করা হয়। দুর্ঘটনায় আহত বর আনন্দ সাহার হাত-পা ব্যান্ডেজে বাঁধা অবস্থায় থাকলেও নির্ধারিত লগ্নেই বিয়ে দিতে পরিবার ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বিয়ের আয়োজন হয়।
আরও পড়ুন: Donald Trump Tariffs on India: রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ থামাতেই ভারতকে শুল্ক-গুঁতো ট্রাম্পের...চাঞ্চল্যকর দাবি মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে
আনন্দ সাহার পরিবারের সদস্যরা জানান, আনন্দ সাহার শারীরিক অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়েই বিয়ের আয়োজন করা হয়। নিয়ম মেনে বাসরেরও আয়োজন করা হয় ওই ঘরেই। সেই বাসর বেহুলার বাসর হল কি না জানা নেই, তবে দুঃস্বপ্ন কেটে প্রেমের জোয়ারে ভাসল যুগল।
আফরোজা বেগম জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল অ্যান্ড ইউনিট হেড ডা. সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'রোগী মানিকগঞ্জ সদরের বাসিন্দা। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তার দুই হাত ও এক পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। আজ তার বিয়ের লগ্ন ছিল। পরিবার আমাদের বিষয়টি জানালে আমরা গুরুত্ব সহকারে কনসালটেন্টদের সঙ্গে আলোচনা করি। রোগীর অবস্থা আগের তুলনায় স্থিতিশীল মনে হওয়ায় কেবিনে নয়, হাসপাতালের অব্যবহৃত অংশে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করার অনুমতি দেওয়া হয়। আমাদের কর্তৃপক্ষ সবসময় রোগীদের সেবায় আন্তরিক।'
আরও পড়ুন: MRI Machine accident: স্ত্রীয়ের হাঁটুর স্ক্যান করাতে MRI রুমে ঢুকেছিলেন স্বামী! গলার চেন টেনে নিল রাক্ষুসে মেশিন... ১ঘন্টায় ছিন্নভিন্ন...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)