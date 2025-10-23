English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Necrophilia disease: মেডিকেল কলেজের মর্গের মতো একটি সুরক্ষিত ও সংবেদনশীল স্থানে এমন ঘটনায় হাসপাতালের কর্মী মহল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মরদেহের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলে বিবেচিত স্থানে এমন ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ায় অনেকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 23, 2025, 07:26 PM IST
Bangladesh Necrophilia incident: ছাড় পাচ্ছে না লাশও, মর্গে আত্মঘাতী তরুণীর যোনিতে টাটকা বীর্য! আবু সঈদের কুত্‍সিত কারবার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য রাখা এক তরুণীর মরদেহের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচার করার অভিযোগ উঠেছে মর্গের ডোম আবু সঈদের (১৯) বিরুদ্ধে। মর্গের চিকিৎসক বিষয়টি নিশ্চিত করার পর পুলিস দ্রুত ডোমকে গ্রেফতার করেছে। ওই তরুণী আত্মহত্যা করেছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনাটি গত সোমবার রাত দেড়টার সময় ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন চিকিৎসক ও পুলিস। বিষয়টি জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) আব্দুল্লাহ আল মামুন। হাসপাতাল ও পুলিস সূত্র জানিয়েছে, গত সোমবার রাতে ময়নাতদন্তের জন্য ওই তরুণীর মরদেহ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়। পরদিন সকালে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃতদেহের ময়নাতদন্ত শুরু করার সময় অস্বাভাবিক কিছু বিষয় লক্ষ করেন।

সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক পরে জানান, ময়নাতদন্তের সময় তিনি নিশ্চিত হন, মৃতদেহটি মর্গে আসার পর তার ওপর পাশবিক নির্যাতন হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিসকে জানান।

পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে সন্দেহবশত মর্গের দায়িত্বে থাকা ডোম আবু সাঈদকে (১৯) জিজ্ঞাসাবাদ করে। জেরায় অভিযোগের সত্যতা পেয়ে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, গ্রেফতার করা ডোমের বিরুদ্ধে দ্রুততম সময়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করা হয়েছে।

গ্রেফতার হওয়া ডোম সঈদের বাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থানায়।

মেডিকেল কলেজের মর্গের মতো একটি সুরক্ষিত ও সংবেদনশীল স্থানে এমন ঘটনায় হাসপাতালের কর্মী মহল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মরদেহের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলে বিবেচিত স্থানে এমন ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ায় অনেকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

অতিরিক্ত পুলিস সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, আত্মহত্যার ঘটনায় হালুয়াঘাট থেকে তরুণীর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেলে পাঠানো হয়েছিল। মৃতদেহের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচারের খবর পেয়ে দুই ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে আটক করা হয়। পুলিসবাদী হয়ে মামলা করার পর আসামি আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

অতিরিক্ত পুলিস সুপার আরও বলেন, 'এটি অত্যন্ত ন্যক্কারজনক অপরাধ। আমরা দ্রুততম সময়ে তদন্ত শেষ করে আসামির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করব, যাতে এমন বর্বরতা কেউ আর কখনো করার সাহস না পায়।'

আর ভারতে? কলকাতায় হেতাল পারেখ থেকে নিঠারি হয়ে আরজিকর হাসপাতালে খুন – ধর্ষণ। এসব ঘটনার পিছনেও কমন লিঙ্ক বলতে কি নেক্রোফেলিয়া? বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ এনিয়ে একমত। তাঁদের বক্তব্য, মৃতদেহ তো যৌন উত্তেজনায় সাড়া দেয় না। আবার বাধাও দেয় না। তাই মরদেহের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ, ইচ্ছেমত যৌন সংসর্গে বাধা নেই। একে বলা হয় কোল্ড অ্যাবনর্মাল স্টেজ। এই কোল্ড অ্যাবনর্মাল স্টেজের স্বাদ নিতেই পাগলের মতো মরদেহের সন্ধানে থাকেন ন্যাক্রোফিলিকরা।

মৃতদেহের সঙ্গে যৌনতা ভারতে অপরাধ হলেও তা ধর্ষণ বলে ধরা হয় না। গত মাসে ছত্তীসগঢ় আদালতে এই সংক্রান্ত একটা মামলা উঠেছিল। এক মৃত নাবালকের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণের ধারা ও পকসো চেয়ে হাইকোর্টে মামলা করে একটি এনজিও। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রায়ে বলে, মরদেহের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক ঘৃণ্য অপরাধ হলেও ধর্ষণ নয়। এমনকি একে যৌন নির্যাতনও বলা যায় না। এনিয়ে আইন সংশোধনের পক্ষেও সওয়াল করে ডিভিশন বেঞ্চ। বহু বছর ধরে এই আইন বদলের দাবি তুলছেন সমাজকর্মী ও আইনজীবীদের একটি অংশ। রাজ্যসভা ও লোকসভাতেও বারবার এনিয়ে আলোচনা হয়েছে। কাজের কাজ কিছু হয়নি। নতুন আইন তৈরি বা আইন সংশোধনের সম্ভাবনাও দেখা যায়নি।

