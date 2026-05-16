/Bangladesh Crime: ভয়ংকর: স্বামীকে মেরে টুকরো টুকরো দেহ ড্রামে, কাটা মুণ্ডু প্রতিবেশীর ফ্রিজে, আর বাকিটা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর কাণ্ড। এক গা শিউরে ওঠা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটির জের, স্বামী জিয়া সরদারকে (৩৮) লোহার রড দিয়ে হত্যা। এরপর ধারালো ছুরি দিয়ে মরদেহ টুকরো টুকরো করে ড্রামে ভরে রাখার অভিযোগ উঠেছে তার স্ত্রী আসমা আক্তারের বিরুদ্ধে।
ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশের শরীয়তপুর সদর উপজেলার চন্দ্রপুর এলাকায়।
শুধু তাই নয়, হত্যার তিন দিন পর মরদেহের হাড় ও হাত-পা বিভিন্ন স্থানে ফেলে দিয়ে, অবশিষ্টাংশ মাংস ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়ালে স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিস তাকে গ্রেফতার করে। গত শুক্রবার (১৫ মে) রাতে এই নৃশংস ঘটনার রহস্য সামনে আসে।
দাম্পত্য কলহ
নিহত জিয়া সরদার শরীয়তপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ মাহমুদ এলাকার বাসিন্দা। থাকতেন মালয়েশিয়াতে। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় আট বছর আগে মোবাই চ্যাটে পিরোজপুর জেলার বাসিন্দা আসমা আক্তারের সঙ্গে জিয়ার পরিচয় হয়। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই পরবর্তীতে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। আসমা ও জিয়া দুজনেরই এটা দ্বিতীয় বিয়ে। বিয়ের পর জিয়া সরদার মালয়েশিয়া চলে যান এবং স্ত্রীকে বাংলাদেশে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন।
গত বছর জিয়া সরদার বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এরপর দুজনে মিলে চন্দ্রপুর এলাকায় নতুন একটি বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। তবে দেশে ফেরার পর থেকেই তাদের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে পারিবারিক ও দাম্পত্য কলহ চরম আকার ধারণ করে।
কী ভাবে হল এই হত্যাকাণ্ড?
জিজ্ঞাসাবাদে আসমা আক্তার জানান, গত ১২ মে (মঙ্গলবার) রাতে চন্দ্রপুরের ভাড়া বাসায় তাদের মধ্যে তীব্র কথা-কাটাকাটি ও ঝগড়া হয়। ক্ষিপ্ত হয়ে আসমা ঘরের ভিতর থাকা একটি লোহার রড দিয়ে স্বামী জিয়ার মাথায় সজোরে আঘাত করেন। আঘাতের পরেই জিয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
স্বামী মারা গেছেন নিশ্চিত হওয়ার পর চরম আতঙ্ক ও অপরাধ আড়াল করার উদ্দেশ্যে নৃশংস পথ বেছে নেন আসমা। তিনি একটি ধারালো ছুরি (চাকু) দিয়ে স্বামীর মরদেহটি কেটে কয়েক টুকরো করেন। এরপর অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় দেহের হাড় ও মাংস আলাদা করে একটি বড় প্লাস্টিকের ড্রামের ভেতর লুকিয়ে রাখেন।
মরদেহ লোপাটের চেষ্টা
হত্যাকাণ্ডের পর টানা তিন দিন মরদেহের টুকরোগুলো ড্রামবন্দি অবস্থায় ঘরের ভিতরই ছিল। এরপর গত ১৫ মে (শুক্রবার) সন্ধ্যায় আসমা মরদেহটি পুরোপুরি গুম করার পরিকল্পনা করেন। তিনি একটি অটোরিকশা ভাড়া করে ড্রাম থেকে মরদেহের একটি অংশ বস্তায় ভরে শহরের আটং এলাকার 'বৃক্ষতলা' নামক স্থানে ফেলে আসেন। নিহতের হাত-পা তিনি ফেলে আসেন নড়িয়া উপজেলার পদ্মা নদীর তীরে।
সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হল, মরদেহের অবশিষ্টাংশ মাংসের টুকরোগুলো দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে আসমা শহরের পালং এলাকায় তার পুরনো ভাড়া বাসায় যান। সেখানকার এক ভাড়াটিয়ার ফ্রিজে মাংসগুলো রাখার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু ততক্ষণে মরদেহে পচন ধরে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে। ফ্রিজের আশপাশে এবং ওই বাড়ি জুড়ে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে গভীর সন্দেহ জাগে।
পুলিসি অভিযান
দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে স্থানীয়রা আসমার আচরণে অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর '৯৯৯'-এ কল করে বিষয়টি পুলিসকে জানান। খবর পেয়ে পালং মডেল থানা পুলিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিস গিয়ে আসমাকে আটকে রেখে ওই ড্রাম ও ব্যাগ তল্লাশি করে মানবদেহের মাংসের টুকরো উদ্ধার করে।
আটকের পর পুলিসি জিজ্ঞাসাবাদে আসমা আক্তার নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করেন। পরবর্তীতে তার তথ্যের ভিত্তিতে রাত সাড়ে নয়টায় বৃক্ষতলা এলাকার একটি পুকুর থেকে মাথা-সহ শরীরের বাকি হাড়গোড় উদ্ধার করে পুলিস। অন্যদিকে নড়িয়া থানা পুলিস পদ্মা নদীর তীর থেকে নিহতের হাত-পা উদ্ধার করে।
পরিবার ও অভিযুক্তের বক্তব্য
ঘটনাস্থলে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন নিহত জিয়া সরদারের আত্মীয় শাহাদাত হোসেন শাহেদ। তিনি বলেন, 'আমার ভাই প্রবাসে থাকাকালীন ওই মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। ভাই দেশে আসার পর আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। কিছুক্ষণ আগে খবর পাই ভাইকে নাকি ওই মহিলা হত্যা করে ড্রামে ভরে রেখেছে। এখানে এসে দেখি সত্যিই এমনটা ঘটেছে। আমরা এই জঘন্য নারীর দৃষ্টান্তমূলক ফাঁসির দাবি জানাই।'
অন্যদিকে পুলিসের হেফাজতে থাকা অভিযুক্ত আসমা আক্তার বলেন, 'আমার স্বামী প্রায়ই আমাকে মারধর করতো। ১২ মে রাতে কথা-কাটাকাটির সময়ে তাকে মাথায় রড দিয়ে আঘাত করি। আমি বুঝতে পারিনি এতো জোরে আঘাত লাগবে। পরে ভয় পেয়ে চাকু দিয়ে মরদেহ টুকরো করে কয়েক জায়গায় ফেলে দেই। আমি সাধারণ জীবনে একটা পিঁপড়েও মারিনি, কিন্তু এই ঘটনা কী ভাবে ঘটে গেল আমি বুঝতে পারছি না।'
আইনি পদক্ষেপ
পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আসমা আক্তার তার স্বামী জিয়া সরদারকে হত্যার পর অত্যন্ত নির্মমভাবে লাশ টুকরো টুকরো করে মাংস ও হাড় আলাদা ফেলেছিল।
দুর্গন্ধ ছড়ানোর পর স্থানীয়দের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং নিহতের টুকরো দেহাংশগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।
তিনি আরও জানান, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পেছনে কেবল পারিবারিক কলহ নাকি অন্য কোনও গোপন রহস্য বা আর্থিক লেনদেনের বিষয় রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় আসমাকে সহায়তার জন্য অন্য কেউ জড়িত ছিল কি না, তা নিশ্চিত হতে গভীর তদন্ত চলছে এবং একটি খুনের মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।
