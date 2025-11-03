Bangladesh: 'মাথায় হাড় নেই, চাপ দিবেন না', রামদার কোপে উপড়ে যাওয়া খুলি রাখা ফ্রিজে! ব্যান্ডেজে ওয়ার্নিং লিখেই ২ মাস লড়াইয়ে ছাত্র...

Bangladesh: 'মাথায় হাড় নেই, চাপ দিবেন না', রামদার কোপে উপড়ে যাওয়া খুলি রাখা ফ্রিজে! ব্যান্ডেজে ওয়ার্নিং লিখেই ২ মাস লড়াইয়ে ছাত্র...
Dhaka News: শনিবার,১ নভেম্বর, নগরীর পার্কভিউ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার মাথায় ফ্রিজে সংরক্ষিত খুলির অংশটি প্রতিস্থাপন করেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. ইসমাঈল হোসেন। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রামদার কোপ লেগেছে মাথার খুলিতে। খুলে ফেলতে হয়েছে খুলির একাংশ। মাথায় মোড়ানো হয়েছে সাদা ব্যান্ডেজ। কেউ যাতে ভুলে হাত না দেয়, তাই কালো কালিতে সেখানে লেখা হয়েছে ‘হাড় নেই, চাপ দেবেন না।'
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষে গুরুতর আহত সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুনের মাথার খুলি সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
শনিবার,১ নভেম্বর, নগরীর পার্কভিউ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার মাথায় ফ্রিজে সংরক্ষিত খুলির অংশটি প্রতিস্থাপন করেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. ইসমাঈল হোসেন। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।
এ ঘটনায় আরেক আহত শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ আহমেদও ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন। তিনি বর্তমানে ফিজিওথেরাপি নিচ্ছেন। দুজনই দুই মাস ধরে পার্কভিউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী নাইমুল ইসলামকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। তার শরীরের ভাসকুলার ইনজুরি রয়েছে বলেও চিকিৎসকেরা জানান।
গত ৩০ আগস্ট রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই নম্বর ফটক এলাকায় এক ছাত্রীকে মারধরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের দুই দিনব্যাপী দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়।
সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারশ শিক্ষার্থী আহত হয় বলে জানায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সংঘর্ষের সময় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ইমতিয়াজ ও মামুন মাথায় গুরুতর জখম হন। রাতেই নগরীর পার্কভিউ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর তাদের লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। দুই সপ্তাহ আইসিইউতে থাকার পর ১৬ সেপ্টেম্বর ইমতিয়াজকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়।
অন্যদিকে আব্দুল্লাহ আল মামুনকে ১ সেপ্টেম্বর সাপোর্ট খুলে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়। তার মাথার খুলির একটি অংশ ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয়। এ সময় তার 'মাথায় হাড় নেই, চাপ দিবেন না' লিখে দেওয়া হয়। পার্কভিউ হাসপাতালের উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর বলেন, কেউ যাতে ভুলে হাত না দেয়, তাই কালো কালিতে এমন নির্দেশনা লিখে দেওয়া হয়েছে।
চিকিৎসক মো. ইসমাঈল হোসেন জানান, গত শনিবার মামুনের মাথায় খুলি সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়। বর্তমানে তিনি পার্কভিউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। শারীরিক অবস্থা ভালোর দিকে। দু-এক দিনের মধ্যেই তাকে ছাড়পত্র দেওয়া হবে।
রাত সোয়া ১২টা থেকে পরদিন রোববার দুপুর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কয়েক দফা সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে মারধরের অভিযোগ থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাত। সংঘর্ষে সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন, প্রক্টর অধ্যাপক তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ ও অন্তত ২০০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এ ঘটনায় ১০ থেকে ১২ জন স্থানীয় বাসিন্দা আহত হন।
আরও পড়ুন: Sheikh Hasina: ট্রাম্পের ইশারায় হাসিনার পতন, CIA আর বাংলাদেশ সেনাপ্রধানের মিলিজুলি চক্রান্তে গণ-অভ্যুত্থান? বিস্ফোরক রিপোর্ট...
আরও পড়ুন: Robert Kiyosaki's prediction on economy: বিশ্ব অর্থনীতিতে ভয়াবহ ধস! বিশাল পতন শুরু, কোটি কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন...বাঁচতে হলে যা করবেন...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)