দুই বাংলার মানুষের জন্য বড় সুখবর! ফের চাকা গড়াবে ভারত-বাংলাদেশ 'মিতালী' এক্সপ্রেসের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত ও বাংলাদেশের রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক বড় সুখবর! দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফের লাইনে ফিরতে চলেছে 'মিতালী এক্সপ্রেস'। কলকাতা ও ঢাকার মধ্যে এই ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু করার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। দুই প্রতিবেশী দেশের মানুষের যাতায়াত আরও সহজ এবং আরামদায়ক করতে রেল মন্ত্রক এই বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে।
কেন বন্ধ ছিল এই পরিষেবা?
ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং পর্যটকদের সুবিধার্থে এই আন্তর্জাতিক ট্রেনটি চালু করা হয়েছিল। কিন্তু বিগত কিছু সময়ে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কারণ, ট্র্যাকের সংস্কার কাজ এবং দুই দেশের অভ্যন্তরীণ কিছু সিদ্ধান্তের কারণে এই ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। ফলে ভারত ও বাংলাদেশ—উভয় প্রান্তের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে যারা চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন বা যারা বাংলাদেশে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যান, তারা চরম সমস্যায় পড়েছিলেন।
নতুন করে শুরুর প্রস্তুতি
রেল সূত্রের খবর, দুই দেশের রেল আধিকারিকদের মধ্যে সফল আলোচনার পর মিতালী এক্সপ্রেসের চাকা ফের গড়ানোর সবুজ সংকেত মিলেছে। লাইনের নিরাপত্তা পরীক্ষা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখার কাজ প্রায় শেষ। খুব দ্রুতই এই ট্রেনের সময়সূচী এবং টিকিট বুকিংয়ের দিনক্ষণ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।
ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী আরও সুদৃঢ়
বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ‘মৈত্রী এক্সপ্রেস’ এবং ‘বন্ধন এক্সপ্রেস’ সচল রয়েছে। তবে মিতালী এক্সপ্রেস চালু হলে দুই দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে। এই ট্রেনটি শুধু সাধারণ যাত্রী বা পর্যটকদেরই সুবিধা দেবে না, বরং দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির আদান-প্রদানকেও এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।
যাত্রীদের মধ্যে খুশির হাওয়া
কলকাতা ও ঢাকার এই সরাসরি ট্রেন সার্ভিস চালু হওয়ার খবরে দুই বাংলার মানুষের মধ্যেই আনন্দের হাওয়া। বিশেষ করে উৎসবের মরসুমের আগে এই পরিষেবা চালু হলে দুই দেশের নাগরিকদেরই যাতায়াতের খরচ এবং সময়—দুই-ই অনেকটা বাঁচবে। এখন কেবল রেলের তরফ থেকে চূড়ান্ত দিনক্ষণ ঘোষণার অপেক্ষা করছেন নিত্যযাত্রীরা।
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