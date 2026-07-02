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দুই বাংলার মানুষের জন্য বড় সুখবর! ফের চাকা গড়াবে ভারত-বাংলাদেশ 'মিতালী' এক্সপ্রেসের

Mithali Express: রেল সূত্রের খবর, দুই দেশের আধিকারিকদের মধ্যে আলোচনার পর পুনরায় এই ট্রেন চালুর সবুজ সংকেত মিলেছে। মৈত্রী ও বন্ধন এক্সপ্রেসের পর মিতালী এক্সপ্রেস লাইনে ফিরলে দুই দেশের পর্যটন, চিকিৎসা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র আরও সুদৃঢ় হবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 02, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:38 PM IST
দুই বাংলার মানুষের জন্য বড় সুখবর! ফের চাকা গড়াবে ভারত-বাংলাদেশ 'মিতালী' এক্সপ্রেসের
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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