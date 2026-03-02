US-Israel-Iran war impact on India Explainer: ইরান-ইসরায়েল-মার্কিন যুদ্ধ ভয়ংকর আকার নিয়েছে-- ভারতের ওপর এর প্রভাব ও ৫টি প্রধান সংকট কী কী হতে চলেছে জেনে নিন...

US-Israel-Iran war impact on India Explainer: ইরান-ইসরায়েল-মার্কিন যুদ্ধ ভয়ংকর আকার নিয়েছে-- ভারতের ওপর এর প্রভাব ও ৫টি প্রধান সংকট কী কী হতে চলেছে জেনে নিন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৮ ফেব্রুয়ারি তেহরানে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ আল খামেইনির মৃত্যুর পর মধ্যপ্রাচ্য এখন আগ্নেয়গিরির মুখে দাঁড়িয়ে। এই সংঘাতের ফলে ভারত এক অভূতপূর্ব সংকটের মুখোমুখি। ভৌগোলিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর কারণে ভারত এই যুদ্ধের আঁচ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারছে না। ভারতের ওপর এই যুদ্ধের কী কী প্রভাব? ক্ষয়ক্ষতির আঁচ কতটা?
প্রধান ৫টি পয়েন্টে ব্যাখ্যা করা হল:
১. অপরিশোধিত তেলের আকাশছোঁয়া দাম ও মুদ্রাস্ফীতি
ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হলো জ্বালানি তেল। ভারত তার প্রয়োজনীয় তেলের প্রায় ৮০ শতাংশেরও বেশি বিদেশ থেকে আমদানি করে, যার একটি বিশাল অংশ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে।
সরবরাহ বিঘ্ন: পারস্য উপসাগরের 'হরমুজ প্রণালী' দিয়ে বিশ্বের মোট তেলের এক-তৃতীয়াংশ পরিবাহিত হয়। যুদ্ধের কারণে এই পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।
দাম বৃদ্ধি: তেলের দাম বাড়লে ভারতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম লাফিয়ে বাড়বে। এর ফলে পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এক কথায়, দেশে মুদ্রাস্ফীতির (Inflation) পাহাড় তৈরি হতে পারে।
২. শেয়ার বাজারে ধস ও বিনিয়োগকারীদের আতঙ্ক
যুদ্ধের খবর আসার সাথে সাথেই ভারতের শেয়ার বাজারে বড় ধরনের কম্পন অনুভূত হয়েছে। সেনসেক্স এবং নিফটি রেকর্ড পতনের সম্মুখীন।
বিনিয়োগকারীদের লোকসান: মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে বিনিয়োগকারীদের কয়েক লক্ষ কোটি টাকা বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে।
অনিশ্চয়তা: বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (FIIs) ভারতীয় বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়ে সোনা বা মার্কিন ডলারের মতো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিচ্ছে। এর ফলে ভারতীয় টাকার (INR) বিনিময় মূল্য ডলারের বিপরীতে রেকর্ড নিচে নেমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।
৩. প্রবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তা ও রেমিট্যান্স সংকট
মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে প্রায় ৯০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ভারতীয় নাগরিক কর্মরত রয়েছেন।
জীবনহানি: ইতিমধ্যেই বাহরাইন এবং আরব আমিরাতে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ভারতীয় ও দক্ষিণ এশীয় প্রবাসীদের প্রাণহানির খবর পাওয়া যাচ্ছে।
উদ্ধারকাজ: যদি সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে বিশাল সংখ্যক ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে আনা (Evacuation) সরকারের জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া, প্রবাসীরা টাকা পাঠানো (Remittance) কমিয়ে দিলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারেও টান পড়বে।
৪. কৌশলগত ও কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ (Diplomatic Tightrope)
ভারতের জন্য এই যুদ্ধ এক বিশাল কূটনৈতিক পরীক্ষা। ভারতের সাথে ইরান এবং ইসরায়েল—উভয় দেশেরই গভীর সম্পর্ক রয়েছে।
ইরান: চাবাহার বন্দরের মাধ্যমে মধ্য এশিয়ায় ভারতের প্রবেশপথ ইরানের ওপর নির্ভরশীল। ইরানের অস্থিতিশীলতা ভারতের এই কৌশলগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করবে।
ইসরায়েল ও আমেরিকা: অন্যদিকে, প্রতিরক্ষা এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইসরায়েল ও আমেরিকা ভারতের প্রধান অংশীদার। কোনো এক পক্ষকে সমর্থন করা ভারতের জন্য অসম্ভব এবং ঝুঁকিপূর্ণ। ভারতকে এখন এক অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে।
৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লজিস্টিকস বিপর্যয়
লোহিত সাগর এবং সুয়েজ খাল দিয়ে ভারতের পণ্যবাহী জাহাজগুলো ইউরোপ ও আমেরিকায় যাতায়াত করে।
পরিবহন খরচ: যুদ্ধের কারণে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে এখন দীর্ঘ পথ (আফ্রিকা ঘুরে) পাড়ি দিতে হচ্ছে। এতে পণ্য পরিবহনের খরচ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।
রপ্তানি হ্রাস: ভারতের চা, চাল, মশলা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের রপ্তানি এই যুদ্ধের ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাণিজ্যের এই মন্দা ভারতের জিডিপি (GDP) প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
ভারতের প্রস্তুতি ও ভবিষ্যৎ
২০২৬ সালের এই যুদ্ধ ভারতের জন্য কেবল একটি বিদেশি সংবাদ নয়, এটি আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সাথে জড়িত এক কঠোর বাস্তবতা। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রবাসীদের সুরক্ষা প্রদান এখন ভারত সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার।
বিশ্ব রাজনীতিতে ভারত এখন ‘শান্তির দূত’ হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করছে যাতে দ্রুত এই রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটে। তবে পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে আগামী কয়েক মাস ভারতীয় অর্থনীতির জন্য এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে।
বিনিয়োগকারীদের জন্য টিপস: বর্তমান অস্থিরতার সময় বিচলিত হয়ে শেয়ার বিক্রি না করে ধৈর্য ধরা প্রয়োজন। তেলের দাম এবং ভূ-রাজনৈতিক খবরের ওপর কড়া নজর রাখুন।
