India-Bangladesh: জ্বালানি সংকটে হাঁসফাঁস বাংলাদেশ, ডিজেলে বন্ধুত্বের হাত বাড়াল ভারত

India-Bangladesh: জ্বালানি সংকটে হাঁসফাঁস বাংলাদেশ, ডিজেলে বন্ধুত্বের হাত বাড়াল ভারত
Bangladesh Fuel Crisis: ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির কারণে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের সংকট চলছে, যার প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশেও। এই কঠিন সময়ে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে ভারত থেকে ৫ হাজার টন ডিজেল বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের জেরে বন্ধ হরমুজ প্রণালী। যার কারণে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে জ্বালানি সংকট। এরই কোপে পড়েছে বাংলাদেশ। এই কঠিন সময়ে বন্ধু হিসাবে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়াল ভারত। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির অংশ হিসাবে প্রতিবেশী দেশকে ৫ হাজার টন ডিজেল পাঠিয়েছে ভারত।
চুক্তির আওতায় এই সরবরাহ
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান মুহাম্মদ রেজাউর রহমান জানান, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি রয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী, 'ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন' দিয়ে প্রতি বছর ১ লাখ ৮০ হাজার টন ডিজেল ভারত থেকে বাংলাদেশে আসে। এখন যে ৫ হাজার টন তেল এসেছে, তা নিয়মিত সরবরাহেরই অংশ। তবে বাংলাদেশ আরও বাড়তি তেল চেয়ে ভারতের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। ভারত জানিয়েছে, তাদের হাতে থাকা জ্বালানি ও বাজারের অবস্থা দেখে তারা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
তিনি জানান, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ছয় মাসের মধ্যে অন্তত ৯০ হাজার টন ডিজেল আসার কথা। পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের আশা করছে বিপিসি।
সংকট ও ভারতের অবস্থান
ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় বাংলাদেশ পেট্রোল ও ডিজেলের তীব্র সংকটে পড়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বাংলাদেশ সরকার বাড়তি জ্বালানি সরবরাহের জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। তবে ভারত সরকারের সূত্র বলছে, নুমালিগড় রিফাইনারি থেকে অতিরিক্ত ৫ হাজার টন ডিজেল দেওয়ার বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। জ্বালানির প্রাপ্যতা এবং বাজারের পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
বাংলাদেশে জরুরি পদক্ষেপ
জ্বালানি সংকটের তীব্রতা মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। গত সোমবার থেকে দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। জ্বালানি স্টেশনে সাধারণ মানুষের ভিড় ও আতঙ্কে কেনাকাটা সামাল দিতে দৈনিক জ্বালানি বিক্রির ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে।
বিশ্ববাজারে যুদ্ধের প্রভাব
মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল পরিবহণ বড় ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ইরান বিশ্বের অন্যতম প্রধান এই তেল রফতানি পথ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। অন্যদিকে, মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে তারা ইরানের বেশ কিছু মাইন স্থাপনকারী নৌযান ধ্বংস করেছে। এই সংঘাতের ১১ দিনে এসে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা আরও বাড়ছে।
