English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • India-Bangladesh: জ্বালানি সংকটে হাঁসফাঁস বাংলাদেশ, ডিজেলে বন্ধুত্বের হাত বাড়াল ভারত

India-Bangladesh: জ্বালানি সংকটে হাঁসফাঁস বাংলাদেশ, ডিজেলে বন্ধুত্বের হাত বাড়াল ভারত

Bangladesh Fuel Crisis: ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির কারণে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের সংকট চলছে, যার প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশেও। এই কঠিন সময়ে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে ভারত থেকে ৫ হাজার টন ডিজেল বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 11, 2026, 09:24 AM IST
India-Bangladesh: জ্বালানি সংকটে হাঁসফাঁস বাংলাদেশ, ডিজেলে বন্ধুত্বের হাত বাড়াল ভারত
বাংলাদেশে 'ডিজেল' সাহায্য ভারতের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের জেরে বন্ধ হরমুজ প্রণালী। যার কারণে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে জ্বালানি সংকট। এরই কোপে পড়েছে বাংলাদেশ। এই কঠিন সময়ে বন্ধু হিসাবে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়াল ভারত। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির অংশ হিসাবে প্রতিবেশী দেশকে ৫ হাজার টন ডিজেল পাঠিয়েছে ভারত।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Donald Trump: যুদ্ধ তাড়াতাড়ি থামবে ট্রাম্পের আশ্বাসে মুহূর্তেই দাম কমল তেলের, বাড়ল সোনার

চুক্তির আওতায় এই সরবরাহ
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান মুহাম্মদ রেজাউর রহমান জানান, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি রয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী, 'ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন' দিয়ে প্রতি বছর ১ লাখ ৮০ হাজার টন ডিজেল ভারত থেকে বাংলাদেশে আসে। এখন যে ৫ হাজার টন তেল এসেছে, তা নিয়মিত সরবরাহেরই অংশ। তবে বাংলাদেশ আরও বাড়তি তেল চেয়ে ভারতের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। ভারত জানিয়েছে, তাদের হাতে থাকা জ্বালানি ও বাজারের অবস্থা দেখে তারা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

তিনি জানান, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ছয় মাসের মধ্যে অন্তত ৯০ হাজার টন ডিজেল আসার কথা। পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের আশা করছে বিপিসি।

সংকট ও ভারতের অবস্থান
ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় বাংলাদেশ পেট্রোল ও ডিজেলের তীব্র সংকটে পড়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বাংলাদেশ সরকার বাড়তি জ্বালানি সরবরাহের জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। তবে ভারত সরকারের সূত্র বলছে, নুমালিগড় রিফাইনারি থেকে অতিরিক্ত ৫ হাজার টন ডিজেল দেওয়ার বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। জ্বালানির প্রাপ্যতা এবং বাজারের পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আরও পড়ুন:Bangladesh: তখতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই বড় পদক্ষেপ তারেকের! নতুন সমীকরণের জেরে ভারত থেকে দ্রুত ফেরালেন...

বাংলাদেশে জরুরি পদক্ষেপ
জ্বালানি সংকটের তীব্রতা মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। গত সোমবার থেকে দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। জ্বালানি স্টেশনে সাধারণ মানুষের ভিড় ও আতঙ্কে কেনাকাটা সামাল দিতে দৈনিক জ্বালানি বিক্রির ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে।

বিশ্ববাজারে যুদ্ধের প্রভাব
মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল পরিবহণ বড় ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ইরান বিশ্বের অন্যতম প্রধান এই তেল রফতানি পথ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। অন্যদিকে, মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে তারা ইরানের বেশ কিছু মাইন স্থাপনকারী নৌযান ধ্বংস করেছে। এই সংঘাতের ১১ দিনে এসে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা আরও বাড়ছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
iran warbangladesh fuel crisisbangladesh newsBangladesh diesel shortageBangladesh Iran WarIndia sends diesel to Bangladesh
পরবর্তী
খবর

Pakistan Lockdown amid Fuel Shortage: ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে জ্বালানি: সংসদদের বেতন কমছে ২৫%, সপ্তাহে এবার কাজ করতে হবে মাত্র চার দিন
.

পরবর্তী খবর

FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026: ভুবনেশ্বরে বিশ্বজয়, KIIT-এ বিচ ভলিবল চ্যালেঞ্জে সোনা জি...