Khaleda Zia Death Update: খালেদার শেষকৃত্যে তারেক রহমানের বাড়িতেই বিরল সখ্যের ছবি, পাক-স্পিকারের হাতে হাত জয়শঙ্করের! বদলাচ্ছে বাংলাদেশও...

Khaleda Zia Death Update: খালেদার শেষকৃত্যে তারেক রহমানের বাড়িতেই বিরল সখ্যের ছবি, পাক-স্পিকারের হাতে হাত জয়শঙ্করের! বদলাচ্ছে বাংলাদেশও...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জল্পনা চলছিলই। বাংলাদেশে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্য়ুকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশে নয়া রাজনৈতিক সমীকরণ? স্রেফ খালিদাপুত্র তারেক রহমানকে শোকবার্তা দেওয়াই নয়, ঢাকায় পাকিস্তানের ন্যাশানাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার আয়াজ সাদিকের সঙ্গে কথা হল বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের। বস্তুত, পহেলগাঁও হামলা বা অপারেশ সিঁদুর পরবর্তী পরিস্থিতিতে বৈঠক ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণই।
দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন খালেদা। গত ২৩ নভেম্বর থেকে ভর্তি ছিলেন ঢাকার একটি হাসপাতালে। গতকাল, মঙ্গলবার সকাল ৬টা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। আজ, প্রয়াত নেত্রীর শেষকৃত্য হল ঢাকা শহরের মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে।
এদিকে খালেদার শেষকৃত্যে যে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর যোগ দেবেন, তা মঙ্গলবারই জানিয়ে দিয়েছিল বিদেশমন্ত্রক। আজ, বুধবার ঢাকায় পৌঁছন বিদেশমন্ত্রী। প্রথমে খালেদা পু্ত্র তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেন জয়শঙ্কর। সেখানে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের উপদেষ্টা তৌহিদ হুসেনের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। ইউনূস জমানায় বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক একেবারেই তলানি পৌঁছে গিয়েছে। পদ্মপাড়ে এখন প্রকাশ্যেই ভারত বিরোধী স্লোগান উঠছে। এমনকী, দু'দেশের রাষ্ট্রদূতকেও ডেকে পাঠিয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ। এই পরিস্থিতিতে জয়শঙ্কর ও তৌহিদের সাক্ষাৎ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।
ঢাকায় খালেদা জিয়া শেষকৃত্য যোগ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের ন্যাশানাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার আয়াজ সাদিক। তারেক শোকবার্তা দেওয়ার পর, ভারতে বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি। রীতিমতো সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের দু'দেশের শীর্ষ নেতার কথা হয় বলে খবর। নেপালের নবনির্বাচিত বিদেশমন্ত্রী বালা নন্দ শর্মা ও ভুটানের বিদেশমন্ত্রী ডি এন ঢুনগিয়েলের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাত্ করেন বিদেশমন্ত্রী।
পদ্মপাড়ে ভারত বিরোধিতায় সুর চড়ছে। বাংলাদেশে লাগাতার আক্রমণের মুখ পড়তে হচ্ছে সংখ্য়ালঘু হিন্দুদের। এরমধ্যেই যখন খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে খোদ বিদেশমন্ত্রী যোগ দেওয়ার কথা জানা যায়, তখন থেকে জল্পনার শুরু। বাংলাদেশে পরিবর্তিত পরিস্থিতি কি BNP-তে ভরসা রাখছে ভারত? বস্তুত, অসুস্থ থাকাকালীন খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনা করে বিবৃতি দিয়েছিল ভারত। এমনকী, চিকিত্সায় সবরকম সহায়তা করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। পাল্টা সৌজন্য দেখিয়ে BNP-র তরফেও বিবৃতি আসে।
বাংলাদেশে নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন কাটিয়ে দেশে ফিরেছেন খালেদার ছেলে তারেক রহমান। বিপুল জনসমর্থনও পেয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আওয়ামী লিগ নিষিদ্ধ হওয়ায় বাংলাদেশে ফের BNP-র ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।
