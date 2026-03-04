India's Fuel Stocks: যুদ্ধের জেরে ভারতে কি তৈরি হবে ঘোর জ্বালানি সংকট? সত্যিই হু হু করে বেড়ে যাবে তেলের দাম?
India's Fuel Stocks: পশ্চিম এশিয়ায় চলতি যুদ্ধবিগ্রহের জেরে ভারতে এখনই জ্বালানি সংকট তৈরি হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। তার হাতে অন্তত পক্ষে দুমাসের মতো পেট্রল, ডিজেল, লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপিজি মজুত আছে। এরপর কী হবে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হরমুজ প্রণালীতে অচলাবস্থারমাঝেই ভারতে ৮ সপ্তাহের মতো জ্বালানি মজুত (crude oil and fuel stocks ) রয়েছে বলে জানাল সরকার (India)। ফলে, পশ্চিম এশিয়ায় (West Asia) চলতি যুদ্ধবিগ্রহের (ongoing military conflict) জেরে এখনই ভারত জ্বালানি সংকটে পড়বে না (immediate supply shortages of key fuels) বলেই মনে করা হচ্ছে। তার হাতে অন্তত পক্ষে দুমাসের মতো পেট্রল (petrol), ডিজেল (diesel), লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (liquefied petroleum gas) বা এলপিজি (LPG) মজুত আছে।
'হরমুজ প্রণালী'তে
পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক সংঘাতের কারণে গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ 'হরমুজ প্রণালী' (Strait of Hormuz)-তে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল বাধা পাচ্ছে। ভারত সরকার অবশ্য আশ্বস্ত করেছে, দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের অপরিশোধিত তেল এবং অন্যান্য জ্বালানি তাদের মজুত রয়েছে। অতএব আপাতত চিন্তা নেই!
জ্বালানি নিরাপত্তা
পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয়ের (MoPNG) এক ঊর্ধ্বতন কর্তা জানিয়েছেন, পেট্রোল, ডিজেল এবং এলপিজি (LPG)-র মতো জরুরি জ্বালানির কোনো তাৎক্ষণিক সংকট হবে না দেশে। ভারত বর্তমানে যথেষ্ট স্বস্তিদায়ক অবস্থানেই রয়েছে।
৫০% আসে এই প্রণালী ধরে
ভারতের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানির প্রায় ৪০% থেকে ৫০% হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসে। যার বেশিরভাগই ইরাক, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং কুয়েত থেকে সরবরাহ করা হয়। ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের ফলে এই পথে জাহাজ চলাচল কার্যত থমকে গিয়েছে। তাই এত চিন্তার উদ্রেক হয়েছে।
লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস-সংকট
তবে লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস (LNG) বা তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে মজুত কিছুটা কম রয়েছে। ভারতের বৃহত্তম এলএনজি সরবরাহকারী দেশ কাতার তাদের উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে, কারণ তাদের কিছু ঘাঁটিতে ইরান হামলা চালিয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে, সরকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে উৎপাদন শুরু হলে বড় কোনো সমস্যা হবে না বলেই আশা করা হচ্ছে।
মজুতের বর্তমান ছবি
ইসরায়েলি এবং মার্কিন হামলার প্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া সংকটেও ভারতীয় রিফাইনারিগুলির কাছে প্রায় ২৫ দিনের অপরিশোধিত তেল মজুত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর পাশাপাশি ভারতের স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ (Strategic Petroleum Reserves) বা কৌশলগত মজুতে আরও প্রায় এক সপ্তাহের ব্যবহারের মতো তেল রয়েছে।
বিকল্প পথ
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত কয়েক বছরে ভারত তাদের জ্বালানি আমদানির উৎসগুলিকে বহুমুখী করেছে। ফলে, অনেক জ্বালানি-জাহাজ এখন এমন পথ দিয়ে আসছে, যা হরমুজ প্রণালীর উপর নির্ভরশীল নয়।
জ্বালানি-বাজারে অস্থিরতা
পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার ২৪ ঘণ্টার 'কন্ট্রোল রুম' তৈরি করেছে। জ্বালানির দাম এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার কাজটিকেই সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। যদিও পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের কারণে আন্তর্জাতিক জ্বালানি-বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। ভারত সরকার অবশ্য দাবি করছে, তাদের পর্যাপ্ত মজুত এবং বিকল্প উৎসের সুবিধা থাকায় দেশের সাধারণ মানুষকে এখনই কোনো সংকটে পড়তে হবে না।
৫৭% পর্যন্ত বেড়ে
যুদ্ধ শুরুর দিন থেকেই একটাই প্রশ্ন-- বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম (Price Rise fuel) কি এবার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে? ইরানের উপর মার্কিন-ইসরায়েল জোড়া হামলার জেরে (joint U.S. and Israeli strikes on Iran) পরিস্থিতি অন্তত সেদিকেই যাচ্ছে। এমন জায়গায় তেলের দাম উঠতে পারে, যা গত এক দশকে ঘটেনি! আশঙ্কা, হরমুজ প্রণালী বন্ধ হলে ১০০ ডলার পার করতে পারে তেলের দাম! বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দর এখনকার চেয়ে ৫৭% পর্যন্ত বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ১১০ ডলারে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলেন বিশেষজ্ঞেরা!
ঝুঁকিপূর্ণ বিশ্ববাজার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরান-হামলার ফলে কূটনীতির সম্ভাবনা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বিশ্ববাজার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় চলে গিয়েছে বলে খবর। এর জেরে অপরিশোধিত তেলের দাম গত সাত মাসের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে; অফশোর লেনদেনে প্রায় ১০% বেড়েছে। ইরানের তেল রফতানি ব্যাহত হলে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ৯০ ডলারে পৌঁছাতে পারে-- তৈরি হয়েছিল এমনই আশঙ্কা!
২৬ লক্ষ ব্যারেল
ভারতের বার্ষিক চাহিদার ৫০% অপরিশোধিত তেল এবং ৬০ শতাংশের বেশি প্রাকৃতিক গ্যাস এই হরমুজ প্রণালী দিয়েই আসে। যেজন্য প্রণালী বন্ধ হলে সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়বে যে সব দেশ, সেই তালিকায় উপরের দিকেই নাম থাকবে ভারতের। ২০২৫ সালে যেখানে ফেব্রুয়ারি মাসে এই পথে প্রতিদিন ২০ লক্ষ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আনাত ভারত, সেখানে এখন সেটা ২৬ লক্ষ ব্যারেলে এসে দাঁড়িয়েছে। চলতি বছরে প্রধানত ইরাক-সৌদি আরব-সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং কুয়েত থেকে এই পথে আনা হচ্ছে এই বিপুল পরিমাণ তেল।
