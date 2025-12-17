India Summons Bangladesh High Commissioner: 'ভারতের ৭টা রাজ্য কেড়ে নেব', উপদেষ্টা সরকারের কথাবার্তায় পাকপন্থী উগ্রতা! অস্থির বাংলাদেশের হাই কমিশনারকে সমন দিল্লির...

India Summons Bangladesh High Commissioner: 'ভারতের ৭টা রাজ্য কেড়ে নেব', উপদেষ্টা সরকারের কথাবার্তায় পাকপন্থী উগ্রতা! অস্থির বাংলাদেশের হাই কমিশনারকে সমন দিল্লির...
Bangladesh Election: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের কথায়, নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচিও বাড়বে। প্রচারের ঝাঁজ বাড়বে। তাতেই অশান্তির আশঙ্কা রয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনের (Indian High Commissioner) নিরাপত্তা নিয়ে হুমকি এবং বাংলাদেশি রাজনৈতিক নেতাদের ভারত-বিরোধী উস্কানিমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদে দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার (Bangladesh High Commissioner) মোহাম্মদ রিয়াজ হামিদুল্লাহকে (Muhammad Riaz Hamidullah) তলব করেছে ভারত। গত সোমবারই বাংলাদেশের জাতীয় নাগরিক পার্টির (Bangladesh's National Citizen Party (NCP) নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ 'ভারত-বিরোধী শক্তিকে' আশ্রয় দিয়ে উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যকে (Seven Sisters) ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার ডাক দিয়েছিলেন। সূত্রের মতে, সেই মন্তব্যে তীব্র অসন্তুষ্ট দিল্লি।
তলব ও ভারতের উদ্বেগ
ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীন পরিবেশ নিয়ে হাই কমিশনারকে ভারতের তীব্র উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে। বিশেষ করে, কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠী ঢাকার ভারতীয় মিশনের চারপাশে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার যে পরিকল্পনা করছে, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর আগে গত রোববার (১৪ ডিসেম্বর) ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলব করেছিল বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক। এ সংক্রান্ত বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভারতীয় হাইকমিশনারকে ডেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামালকে বাংলাদেশের কাছে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। হাই-কমিশনারকে জানানো হয়েছে, শেখ হাসিনা (Sheikh Hasina) বাংলাদেশের শান্তি স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বিঘ্ন করছে ও আসন্ন নির্বাচন বানচালের অসাধু উদ্দেশ্যে ক্রমাগতভাবে উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন ও তাঁর দলের সমর্থকদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানোর নির্দেশ দিচ্ছেন।
ভারত স্পষ্ট জানিয়েছে যে, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা নিয়ে চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলো যে ভিত্তিহীন বয়ান তৈরি করছে, তা ভারত সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'এটি দুর্ভাগ্যজনক যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অর্থাত্ ইউনূস সরকার এই ঘটনাগুলো নিয়ে না কোনও সুষ্ঠু তদন্ত করেছে, এবং ভারতের সঙ্গে কোনও তথ্য বা প্রমাণ শেয়ার করেছে।'
উত্তর-পূর্ব ভারত নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য:
সম্প্রতি 'ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি'র (NCP) নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহ একটি বিক্ষোভ সমাবেশে দাবি করেন যে, ঢাকাকে ভারতের শত্রু শক্তির আশ্রয়স্থল বানানো হবে এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় 'সেভেন সিস্টার্স' বা সাতটি রাজ্যকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। বিজয় দিবসের সময় দেওয়া এই উস্কানিমূলক বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে দিল্লি।
ভারত সরকারের বিবৃতি:
বাংলাদেশের মানুষের সাথে ভারতের সম্পর্ক ঐতিহাসিক এবং এটি ১৯৭১-এর মুক্তি সংগ্রামের সময় থেকেই হয়ে আসছে। ভারত, বাংলাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতার পক্ষপাতি এবং সেখানে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে, এমনই প্রত্যাশা করে।
কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতা মেনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অবশ্যই ভারতীয় হাইকমিশন ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি:
শেখ হাসিনার পতনের পর থেকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থির। সংবাদ সূত্রে যে তথ্য পাওয়া যায়, সেখানে জানা গিয়েছে হাসিনার পতনের পর আরও তীব্র মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়েছে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। এর পাশাপাশি ভারতের প্রতি বিদ্বেষ এবং পাকিস্তানের প্রতি ঘনিষ্ঠতা বাড়ার বহু প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূসের কিছু মন্তব্যও এই উত্তর-পূর্ব ভারত সংক্রান্ত বিতর্কে ইন্ধন যুগিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
সংশ্লিষ্ট মহলের ধারনা, জামায়েতের কথা শুনেই বাংলাদেশ বিদেশনীতি তৈরি করছে।
বাংলাদেশের নির্বাচন:
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন একই সঙ্গে হবে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোটও। গত ১২ ডিসেম্বর থেকেই মনোনয়ন জমা দেওয়া শুরু হয়েছে। চলবে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ৩০ ডিসেম্বর-৪ জানুয়ারি চলবে মনোনয়ন পরীক্ষার কাজ। কোনও মনোনয়ন বাতিল হলে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। ১২-১৮ জানুয়ারি হবে সেই আপিলগুলির যথার্থতা যাচাইয়ের কাজ। চূড়ান্ত প্রার্থিতালিকা প্রকাশ এবং নির্বাচনী প্রতীক নির্ধারণ হবে ২১ জানুয়ারি। আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারের পালা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত।
এই পরিস্থিতিতে হামলার শিকার হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার (Khaleda Zia) দল বিএনপির (BNP) এক প্রার্থী। দলের তরফে নাম ঘোষণার পরে নারায়ণগঞ্জ-৫ (শহর-বন্দর) আসনে বিএনপির প্রার্থী মহম্মদ মাসুদুজ্জামান প্রচারও শুরু করেছিলেন। কিন্তু আচমকাই মঙ্গলবার ভোট থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করলেন তিনি।
একদিকে আওয়ামি লীগ নিষিদ্ধ (Awami League), অন্যদিকে বিএনপির নির্বাচন থেকে সড়ে দাঁড়ানো- এই দুইয়ের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মুহম্মদ ইউনূস (Mohammod Yunus) সবথেকে বেশি সুবিধা পাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। জামাত শক্তি আরও উত্থান ঘটবে, যা আসলে শুধু বাংলাদেশ নয়, প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্যও আশঙ্কার।
সীমান্তে সতর্কতা
এই উত্তেজনার আবহে ভারতের আসামের কাছাড় জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা বা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কোনও চরমপন্থী গোষ্ঠী যাতে অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার করতে না পারে এবং শান্তি বিঘ্নিত না হয়, তার জন্যই এই আগাম সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
