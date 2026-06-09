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India Pakistan: বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানকে 'ছিঁড়ে খেল' ভারত,'ফিতনা আল হিন্দুস্তান' অপ্রচারকে কড়া জবাব- পাক ভণ্ডামির পর্দাফাঁস

India al Hindustan campaign reply to Pakistan: পাকিস্তান নিজের মাটিতে লালিত-পালিত জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে 'ফিতনা আল হিন্দুস্তান' নাম দিয়ে তার দায় ভারতের উপর চাপানোর চেষ্টা করেছিল। বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের সেই নোংরা খেলা, ভণ্ডামির পর্দাফাঁস করে দেন রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত পার্বথানেনি হরিশ।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 09, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:38 PM IST
India Pakistan: বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানকে 'ছিঁড়ে খেল' ভারত,'ফিতনা আল হিন্দুস্তান' অপ্রচারকে কড়া জবাব- পাক ভণ্ডামির পর্দাফাঁস
Image Credit: রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত পার্বথানেনি হরিশ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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