India Pakistan: বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানকে 'ছিঁড়ে খেল' ভারত,'ফিতনা আল হিন্দুস্তান' অপ্রচারকে কড়া জবাব- পাক ভণ্ডামির পর্দাফাঁস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানকে কড়া জবাব! মুখের উপর জবাব! বলা ভালো, রাষ্ট্রসংঘে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে 'ছিঁড়ে খেল' ভারত। ভারতের যুক্তির কাছে মাথা নোয়ালো পাকিস্তান। পাকিস্তান নিজের দেশের ভূখণ্ডে সক্রিয় জঙ্গি সংগঠনগুলোকে 'ফিতনা আল হিন্দুস্তান' (Fitna al Hindustan) বা 'ভারতের বিশৃঙ্খলা' হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে। পাকিস্তানের এই মিথ্যে প্রচারকে ভারত শুধু নস্যাৎ-ই করেনি বরং পাকিস্তানকে "ঘৃণার সুসংগঠিত কারখানা" বলে উল্লেখ ভারতের।
পাকিস্তান নিজের মাটিতে লালিত-পালিত জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে 'ফিতনা আল হিন্দুস্তান' নাম দিয়ে তার দায় ভারতের উপর চাপানোর চেষ্টা করেছিল। বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের সেই নোংরা খেলার পর্দাফাঁস করে দেন রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত পার্বথানেনি হরিশ। ভারতের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা ঢাকা দেওয়ার সুপরিকল্পিত অপচেষ্টা ও রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট অপপ্রচার।
'ফিতনা আল হিন্দুস্তান'
পাকিস্তান সরকার সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বেলুচিস্তানে সক্রিয় বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিকে 'ফিতনা আল হিন্দুস্তান' নামে অভিহিত করে। ইসলামাবাদের দাবি, এই গোষ্ঠীগুলো ভারতের ইশারায় কাজ করছে। এর জবাবে ভারতীয় দূত পার্বথানেনি হরিশ বলেন, "ধর্মীয় পরিভাষার মোড়কে পাকিস্তানের নিজের সীমানার ভিতরের গোষ্ঠীগুলোকে 'ফিতনা আল হিন্দুস্তান' বলা আসলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়।" পাকিস্তানের "ঘৃণার সুসংগঠিত কারখানা" হিসেবে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, সেদেশের রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য-ই হল পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের মনে ভারতের বিরুদ্ধে স্থায়ী শত্রুতার মনোভাব বাঁচিয়ে রাখা।
ভারতীয় প্রতিনিধির মতে, পাকিস্তান বর্তমানে তীব্র রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের মনোযোগ এই ধরনের মূল সমস্যাগুলো থেকে সরাতেই কাল্পনিক 'বাহ্যিক শত্রু' তৈরি করতে ভারতের বিরুদ্ধে এধরনের নোংরা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের সমালোচনা করে হরিশ আরও বলেন, নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতেই পাকিস্তানের 'ডিপ স্টেট' এই ঘৃণার রাজনীতি জিইয়ে রাখছে।
পাকিস্তানের ভণ্ডামি
ভারত যে কেবল ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অপপ্রচার রুখেছে, তা-ই নয়। একইসঙ্গে প্রতিবেশি আফগানিস্তানের উপর পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সামরিক বিমান হামলারও তীব্র নিন্দা করেছে। পবিত্র রমজান মাসে আফগান ভূখণ্ডে পাকিস্তানি বিমান হামলায় নারী ও শিশুসহ শত শত নিরীহ অসামরিক নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের ভণ্ডামিকে তুলোধোনা করে রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পার্বথানেনি হরিশ বলেন, "একটি নির্বিচার হত্যাকাণ্ডকে 'সামরিক অভিযান' হিসেবে উল্লেখ করে দিলেই অপরাধীর পাপ মোচন হয়ে যায় না। অসামরিক সাধারণ নাগরিককে হত্যা করা, পঙ্গু করা কোনওভাবেই সন্ত্রাসদমন অভিযান হতে পারে না।"
উল্লেখ্য, আফগানিস্তানের এই বিপদে ভারত সেদেশের জনগণের পাশে মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সংকটের সময়ে ভারত আফগানিস্তানে হাজার হাজার টন গম, ওষুধ ও জীবন রক্ষাকারী ভ্যাকসিন পাঠিয়েছে। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার জন্য ১০০০ জন মহিলা শিক্ষার্থী-সহ আফগান শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপও দিচ্ছে ভারত। রাষ্ট্রসংঘে সেকথাও উল্লেখ করেছে ভারত।
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