/সুপারপাওয়ার হবে ভারত! UNSC-তে স্থায়ী সদস্যপদ পেতে ভারতের পাশে নতুন এই ৪ দেশ, ঐতিহাসিক সমর্থন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে (UNSC) স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার জন্য ভারতের দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় নতুন গতির সঞ্চার। নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের (UNGA) ৮১তম অধিবেশনের ফাঁকে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মধ্য ইউরোপের চারটি প্রভাবশালী দেশ UNSC-তে স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতকে তাদের পূর্ণ সমর্থনের কথা জানিয়েছে। এই চার দেশ হল—হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া এবং চেক প্রজাতন্ত্র। যাদের একত্রে 'ভিসেগ্রাড গ্রুপ' (V4) বলা হয়। 'V4-ভারত' বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম বৈঠকেই এই চার দেশ সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করেছে যে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়া অত্যন্ত জরুরি।
V4 গোষ্ঠীর বক্তব্য
স্লোভাকিয়ার বিদেশমন্ত্রী ইউরাই ব্লানার বলেন, চার দেশই একমত যে ভারত হল 'গ্লোবাল সাউথ'-এর অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের একটি উদীয়মান শক্তি। বিশ্বের নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রধান সিদ্ধান্তগুলো যেখানে নেওয়া হয়, সেই টেবিলে ভারতের স্থায়ী সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকা উচিত। এরপরই ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর এই ঐতিহাসিক সমর্থনকে স্বাগত জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন।
‘We all agree as V4 countries that India as a part of the Global South, upcoming superpower in the Indo-Pacific region, must be at the table as the permanent member of the UN Security Council’— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 21, 2026
- Foreign Minister Juraj Blanár of Slovakia after the first V4 + India FMM #UNGA81… pic.twitter.com/QwFsjlXWYC
কেন নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ প্রয়োজন?
ভারত বহু দশক ধরেই নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার ও স্থায়ী সদস্যপদের দাবি করে আসছে। এক্ষেত্রে নয়া দিল্লির প্রধান যুক্তিগুলো হল-
১. পুরোনো কাঠামোর পরিবর্তন: বর্তমান নিরাপত্তা পরিষদের গঠন করা হয়েছিল ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যখন এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। তৎকালীন বিশ্বব্যবস্থা আর বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা এক নয়।
২. জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক শক্তি: ভারত বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ এবং বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি।
৩. বিশ্বশান্তিতে অবদান: রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে ভারত অন্যতম বৃহত্তম সেনা প্রদানকারী দেশ।
৪. অভিজ্ঞতা: ভারত এপর্যন্ত ৮ বার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। সর্বশেষ বার ২০২১-২০২২।
স্থায়ী P5 সদস্যের সমর্থন ও G4 জোট
নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান পাঁচ স্থায়ী সদস্যের (P5) মধ্যে ফ্রান্স, ইউনাইটেড কিংডম, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে। একমাত্র চিন এখনও স্পষ্ট সমর্থন দেয়নি। ওদিকে ভারত 'জি-৪' গোষ্ঠীর সদস্য। এই G4 গোষ্ঠীর বাকি দেশগুলি- ব্রাজিল, জার্মানি ও জাপান- এই চার দেশও যৌথভাবে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের দাবি তুলেছে। জি-৪ প্রস্তাব করেছে যে, নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ১৫ থেকে বাড়িয়ে ২৫ বা ২৬ করা হোক এবং নতুন ৬টি স্থায়ী আসন তৈরি করা হোক।
যদিও পাঁচ স্থায়ী সদস্যের (P5) মধ্যে মতপার্থক্য এবং ভেটো ক্ষমতার বিষয়টির কারণে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার প্রক্রিয়া ধীর গতিতে এগোচ্ছে, তবুও ইউরোপের এই চার দেশের সমর্থন প্রমাণ করে যে বিশ্বমঞ্চে ভারতের কূটনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
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