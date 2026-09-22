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সুপারপাওয়ার হবে ভারত! UNSC-তে স্থায়ী সদস্যপদ পেতে ভারতের পাশে নতুন এই ৪ দেশ, ঐতিহাসিক সমর্থন

India permanent UNSC seat: মধ্য ইউরোপের চারটি প্রভাবশালী দেশ UNSC-তে স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতকে তাদের পূর্ণ সমর্থনের কথা জানিয়েছে। এই চার দেশ সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করেছে যে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 22, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:19 PM IST
সুপারপাওয়ার হবে ভারত! UNSC-তে স্থায়ী সদস্যপদ পেতে ভারতের পাশে নতুন এই ৪ দেশ, ঐতিহাসিক সমর্থন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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সুপারপাওয়ার হবে ভারত! UNSC-তে স্থায়ী সদস্যপদ পেতে ভারতের পাশে নতুন এই ৪ দেশ
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