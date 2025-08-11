India US Tariff Row: ট্রাম্পের শুল্কবোমায় ভারতের ৩০৬৫৮০৭৫০০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যরফতানি ঝুঁকির মুখে? হ্যাঁ, 'তবে, যদি ফের ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হন', বললেন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
UBS Chief India Economist on India US Tariff Row: ভারতের উপর বিপুল শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প! এ নিয়ে ভারতে যেমন, তেমনই সারা বিশ্বেও সাড়া পড়ে গিয়েছে। সম্প্রতি ইউবিএস-এর প্রধান ভারতীয় অর্থনীতিবিদ বলেছেন, ট্রাম্পের শুল্কের কারণে ভারতের ৩০-৩৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য রফতানি ঝুঁকির মুখে। কেন?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 11, 2025, 02:22 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  ইউবিএস-এর প্রধান ভারতীয় অর্থনীতিবিদ বলেছেন যে আমেরিকার ট্রাম্পের শুল্কের কারণে ভারতের ৩০-৩৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি ঝুঁকির মুখে। ভারতের (India) উপর বিপুল শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (US President Donald Trump)! ট্রাম্পের এক প্রাক্তন সহায়ক (Former US National Security Advisor) ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বোমা ফাটালেন। তিনি গতকালই বলেছেন, ট্রাম্প বিরাট ভুল করেছেন।

৩০৬ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ টাকা

বিপজ্জনক পরিস্থিতি বিশ্ববাজারে। ইউবিএস-এর প্রধান ভারতীয় অর্থনীতিবিদ তনভি গুপ্ত জৈন সম্প্রতি জানিয়েছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি আবার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হন এবং শুল্ক আরোপ করেন, তাহলে ভারতের প্রায় ৩০-৩৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য রফতানি ঝুঁকিতে পড়বে।

কোন কোন ক্ষেত্রে?

এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়বে, তা-ও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, যেসব খাতে প্রভাব পড়বে: মূলত জুয়েলারি, ফার্মাসিউটিক্যালস, টেক্সটাইল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের মতো প্রধান রফতানি খাতগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বর্তমান শুল্ক ব্যবস্থা

বর্তমানে ভারত থেকে আমেরিকায় পণ্য রফতানির উপর গড় শুল্ক ৩.১%, কিন্তু ট্রাম্প এই শুল্ককে ১০% পর্যন্ত বাড়ানোর কথা বলেছেন। এর ফলে ভারতীয় পণ্যের দাম বাড়বে এবং আমেরিকান বাজারে তাদের চাহিদা কমতে পারে। এর জেরে গ্লোবাল প্রভাব পড়বে। শুধু ভারত নয়, ট্রাম্পের এই শুল্ক নীতির কারণে বিশ্ববাণিজ্যও প্রভাবিত হতে পারে। এর ফলে আমেরিকা এবং তার বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে।

প্রসঙ্গত বলটন

আমেরিকার প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বলটন শুল্ক-কাণ্ডে ট্রাম্পের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের উপর আমেরিকার এই ৫০ শতাংশ শুল্কের বোঝা চাপানোটা আমেরিকার ক্ষেত্রেই বুমেরাং হয়ে যাবে। এটিকে তিনি ট্রাম্পের 'এনরমাস মিসটেক' বলে উল্লেখ করেছেন। আর পাশাপাশি এ-ও বলেছেন, এর জেরে চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের সমীকরণ অনেক বদলাবে।

চিন-ভারত-রাশিয়া

তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একরকম সতর্ক করেই বলেছেন যে, এটা কিন্তু দেশের পক্ষে (আমেরিকার পক্ষে) ব্যুমেরাং হয়ে যাবে, সাবধান! একটি ইন্টারভিউতে আমেরিকার প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বলটন বলেন, এবার কিন্তু ভারতের সঙ্গে চিন ও রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভ্যলুমটা বদলাবে। চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেক গভীর হবে। কেননা, আমেরিকা যেচে ভারতের সঙ্গে দূরত্ব রচনা করল। ট্রাম্প এটা বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, চিনের প্রতি আমেরিকার বায়াসড হওয়ার কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি বলটন।

ট্রাম্পীয় ব্যাখ্যা

সোশ্যালে ডোনাল্ড ট্রাম্প লিখেছিলেন-- 'মনে রাখতে হবে, ভারত আমাদের বন্ধু হলেও আমাদের দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য খুবই কম। কারণ ওদের শুল্কহার খুব বেশি। তাছাড়াও, ওদের যুদ্ধাস্ত্রের অনেকটাই ওরা রাশিয়া থেকেই কেনে। রুশ শক্তিসম্পদের সবচেয়ে বড় ক্রেতা ভারত এবং চিন। বিশেষ করে সেই সময়ে, যখন কি না সকলে বলছে, রাশিয়ার উচিত ইউক্রেনে গণহত্যা বন্ধ! যাই হোক, এসবের জন্যই ভারত এবার ২৫ শতাংশ শুল্ক দেবে। রাশিয়া থেকে তেল কেনার শাস্তিও পেতে হবে ভারতকে।' যদিও পরে আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপান ট্রাম্প। যার জেরে শুল্ক দাঁড়ায় ৫০ শতাংশ!

ইটের বদলে পাটকেল?

বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন করতে আমেরিকার তরফে চূড়ান্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল ১ আগস্ট। তবে নানা জটিলতায় আটকা পড়ে এখনও পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করা হয়ে ওঠেনি ভারতের। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই ভারতের উপর শুল্ক চাপানো হবে কি না, জানতে চাওয়া হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পরিষ্কার বলে দেন-- 'হ্যাঁ এটা হতেই পারে'! পাশাপাশি ট্রাম্প জানান, 'ভারত আমাদের বন্ধু দেশ। তবে যে কোনও দেশের চেয়ে ভারত বেশি শুল্ক আরোপ করেছে। এটা চলতে পারে না। তাই ভারতের উপর এবার বেশি পরিমাণ শুল্ক চাপাবে আমেরিকা!'

সাজা?

তবে নিছক এই হুঁশিয়ারিতেই থেমে থাকেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হুঁশিয়ারি দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতের উপর শুল্কের বোঝাও চাপিয়ে দিলেন তিনি। স্রেফ জানিয়ে দিলেন, রাশিয়া থেকে কম দামে তেল কেনার সাজা হিসেবেই ভারতকে এই অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হবে! শোনা যাচ্ছিল, বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন করতে আগামী ২৫ আগস্ট ভারতে আসছেন মার্কিন প্রতিনিধিরা। সম্প্রতি ওয়াশিংটন সফরেও গিয়েছিল দিল্লি। ট্রাম্প  বলে দিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে চুক্তিও হয়ে গিয়েছে! এর অর্থ, সেটা প্রায় চূড়ান্ত! তা হলে? এখন কী হবে?

শুল্কচাপের মুখে মোদী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অবশ্য ট্রাম্পের এই খেয়ালি আচরণের কাছে মাথা নত করেননি। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনি মোটেই বিষয়টা নিয়ে আপস করবেন না। যেখানে কৃষকদের ঝুঁকি রয়েছে, ডেয়ারি ফার্মগুলির বিপদ রয়েছে, মৎস্যজীবীদের সংকটের আশঙ্কা রয়েছে, সেখানে আপস নয়। হয়তো এজন্য ভারতকে অনেক মূল্য চোকাতে হবে, কিন্তু আমি সেজন্য প্রস্তুত আছি।

Tags:
Trump’s tariffsIndia US tariff row35 billion dollar of India’s merchandise at risk$30-35 billion of India’s merchandise exports to AmericaUBS Chief India EconomistJohn Bolton on India US Tariff Row
