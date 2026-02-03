India-US Trade Deal: ট্রাম্প-মোদী বাণিজ্য চুক্তির জেরে ১০ গোল খেয়ে গেল চিন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান! ভারত কীভাবে লাভবান...

India-US Trade Deal: ট্রাম্প-মোদী বাণিজ্য চুক্তির জেরে ১০ গোল খেয়ে গেল চিন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান! ভারত কীভাবে লাভবান...
India gains tariff advantage: ভারত-ট্রাম্পের বাণিজ্যচুক্তিতে ঘাম ঝরবে চিন, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের। কারণ এই চুক্তির ফলে ভারত এখন আঞ্চলিক অন্যান্য রফতানি দেশের তুলনায় বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় আছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকা এবং ভারতের বাণিজ্য চুক্তিতে বড় পরিবর্তন। ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ থেকে ১৮% শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন সরকার। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে পুরনো বাণিজ্য দ্বন্দ্ব কিছুটা হলেও কমল।
আগে শুল্কের মধ্যে ছিল ২৫% সাধারণ শুল্ক এবং আরও ২৫% অতিরিক্ত শুল্ক- মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক দিতে হচ্ছিল ভারত। কারণ কী? রাশিয়া থেকে তেল কেনা একেবারেই মেনে নিতে পারছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নতুন চুক্তিতে অতিরিক্ত শুল্ক তুলে নেওয়া হয়েছে, আর কেবল সাধারণ শুল্কই রয়ে গিয়েছে। এই নতুন শুল্কের কারণে, ভারত এখন আঞ্চলিক অন্যান্য রফতানি দেশের তুলনায় বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। উদাহরণস্বরূপ, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের তুলনায় ভারতের শুল্ক কম। এছাড়াও চিন ও পাকিস্তানের তুলনায়ও ভারতের শুল্ক অনেক কম।
অন্যান্য দেশ কীভাবে তুলনা করা যাবে:
হোয়াইট হাউসের মতে, ভারত এখন ১৮ শতাংশ শুল্ক হারে রয়েছে, যা বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগীদের তুলনায় তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। আমদানির উপর বিভিন্ন মার্কিন শুল্ক হারের সম্মুখীন দেশ এবং অঞ্চলগুলির তালিকা নীচে দেওয়া হল:
উচ্চ শুল্ক:
চিন: ৩৭%
ব্রাজিল: ৫০%
দক্ষিণ আফ্রিকা: ৩০%
মিয়ানমার: ৪০%
লাওস: ৪০%
কম শুল্ক:
ইউরোপীয় ইউনিয়ন: ১৫%
জাপান: ১৫%
দক্ষিণ কোরিয়া: ১৫%
সুইজারল্যান্ড: ১৫%
যুক্তরাজ্য: ১০%
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তুলনা:
বাংলাদেশ: ২০%
ভিয়েতনাম: ২০%
মালয়েশিয়া: ১৯%
কম্বোডিয়া: ১৯%
থাইল্যান্ড: ১৯%
পাকিস্তান: ১৯%
এই তুলনা দেখাচ্ছে যে ভারতের নতুন শুল্ক মার্কিন বন্ধু দেশগুলোর সঙ্গে প্রায় সমান বা কম, যা ভারতের পণ্যের জন্য সুবিধাজনক।
ট্রাম্পের ঘোষণা:
ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, তিনি মোদীর সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যেমন বাণিজ্য এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। মোদি রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করবেন এবং মার্কিন পণ্য কিনবেন। ট্রাম্প আশা করছেন, এটি ইউক্রেনে যুদ্ধ শেষ করতে সাহায্য করবে। তিনি আরও বলেছেন, ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আগামীতে আরও শক্তিশালী হবে। ভারত সম্প্রতি রাশিয়ার তেল কেনা কমিয়েছে। জানুয়ারি মাসে দৈনিক আমদানি মাত্র ১.২ মিলিয়ন ব্যারেল ছিল এবং পরবর্তী মাসে আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে।
মোদির প্রতিক্রিয়া:
প্রধানমন্ত্রী মোদি এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'Made in India পণ্যের ওপর শুল্ক কমে ১৮% হওয়ায় খুশি। ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে ট্রাম্পকে ধন্যবাদ।'
বাস্তবায়নের কিছু অস্পষ্টতা:
যদিও ঘোষণা বড় করে করা হয়েছে, চুক্তি কখন কার্যকর হবে, বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা কীভাবে কমানো হবে, বা কোন মার্কিন পণ্যগুলো ভারত কিনবে - এসব এখনও স্পষ্ট নয়। দুই দেশের কর্মকর্তারা এখনও চুক্তির বিস্তারিত প্রকাশ করেনি। এই চুক্তি ভারতের ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বড় বাণিজ্য চুক্তির কয়েক দিন পর এসেছে। সেখানে ৯৬% পণ্যের শুল্ক কমানো বা তুলে নেওয়া হয়েছে, যদিও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্য বাদ রাখা হয়েছে।
