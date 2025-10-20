English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Trump Tariffs threat on India: ভারতীয়দের মাথায় বাজ! আলোর উত্‍সবের মধ্যে ফের শুল্ক-গুঁতোর চরম হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের... এবার?

Trump Tariff threat: ট্রাম্প দু'সপ্তাহ আগেও একই দাবি করেছিলেন। ‌ নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ফোনালাপের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কথা দিয়েছেন রাশিয়ার তেল আমদানি বন্ধ করা হবে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 20, 2025, 01:45 PM IST
Trump Tariffs threat on India: ভারতীয়দের মাথায় বাজ! আলোর উত্‍সবের মধ্যে ফের শুল্ক-গুঁতোর চরম হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের... এবার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়া (Russian Oil) থেকে জ্বালানি তেল আমদানি (Import) নিয়ে ভারতকে (Indian Govt) ফের হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। ‌ভারতীয় সময় রবিবার বেশি রাতে ট্রাম্প আবার বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর (India PM Narendra Modi) সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। মোদী বলেছেন, তারা রাশিয়া থেকে আর তেল  (Russian Oil) আমদানি করবেন না।‌ এরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, ভারত যদি কথা না রাখে তাহলে মার্কিন শুল্কতে (US Tariff) তাদের চড়ামূল্য মিটিয়ে যেতে হবে।

আসমুদ্রহিমাচলে আলোর উৎসবের দিনেও হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার সকালে প্রেসিডেন্টের বিমান এয়ারফোর্স ১-এ সাংবাদিক সম্মেলন করেন ট্রাম্প। সেখানেই তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছিলেন রাশিয়ার তেলের ব্যাপারটা তিনি আর করবেন না। যদিও নয়াদিল্লি এখন অন্য কথা বলছে। সেক্ষেত্রে ভারতকে বিপুল কর দিতে হবে।

ট্রাম্প দু'সপ্তাহ আগেও একই দাবি করেছিলেন। ‌ নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ফোনালাপের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কথা দিয়েছেন রাশিয়ার তেল আমদানি বন্ধ করা হবে।

যদিও ভারত স্পষ্ট জানায়, প্রধানমন্ত্রী মোদী এমন কোন কথা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে দেননি।‌ তবে বিভিন্ন কারণে গত মাসে রাশিয়া থেকে তেল আমদানির পরিমাণ খানিকটা কমেছে। ‌তার সঙ্গে শুল্ক বিবাদ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের হুঁশিয়ারির কোন সম্পর্ক নেই।

করোনার পর থেকেই রাশিয়ার থেকে ভারত জ্বালানি তেল আমদানি করছে। রুশ তেল কোম্পানিগুলি আন্তর্জাতিক মূল্যের থেকে অনেক কম দামে ভারতকে তেল বিক্রি করছে। ‌ আমেরিকার অভিযোগ, রাশিয়া থেকে তেল কিনে ভারত আসলে মস্কোকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্থ জোগাচ্ছে। যদিও, নয়া দিল্লির কর্তারা মনে করছেন, রাশিয়ার তেল পরিশোধনের পর তা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি আটকাতেই ট্রাম্প পরক্ষে এই চাপ তৈরি করেছেন।‌ তাঁর এই সিদ্ধান্ত আসলে ভারতের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করা। ‌

এ মাসের গোড়ায় প্যালেস্টাইন পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ফোনে কথা হয়েছিল। তারপরই ট্রাম্প দাবি করেন, তাঁদের আলোচনায় রাশিয়া থেকে ভারতের জ্বালানি তেল আমদানির প্রসঙ্গটিও এসেছিল। ‌ তিনি আরও দাবি করে বসেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাকে কথা দিয়েছেন রাশিয়ার থেকে তেল আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হবে। ভারত যদিও এই দাবি মানেনি। ‌কিন্তু ট্রাম তার অবস্থানে অনড়।‌

উল্লেখ্য, ট্রাম্পের দাবির পরেই আসর নামেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সোশাল মিডিয়ায় এক পোস্টে রাহুল কটাক্ষ করেন, ‘প্রধানমন্ত্রী ট্রাম্পকে ভয় পান।’ খানিকক্ষণের মধ্যেই বিদেশমন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে জানায়, তেল আমদানির ক্ষেত্রে ভারত সবসময় জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, ‘ফোনে হোক বা সামনাসামনি আলোচনা, গতকাল কোনওটাই হয়নি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে। গতকাল দুই রাষ্ট্রপ্রধান একে অপরকে ফোন করেননি।’

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
IndiaRussiausDonald TrumpNarendra ModiIndia-US RelationsTrump-Modi friendshipRussian OilTrump Tariff
