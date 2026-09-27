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'ওসামা কোথায় থাকত?' রাষ্ট্রপুঞ্জে শাহবাজকে তুলোধনা ভারতের! পেটাল বোমায় উড়ে গেল পাকিস্তান

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ২০২৫ সালের সামরিক সংঘাত থামানোর জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছে শাহবাজ শরিফ। রাষ্ট্রপুঞ্জের মঞ্চে আমেরিকার প্রশংসা-সহ পাকিস্তানের মিথ্যাচার ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে শাহবাজ দ্বিচারিতা করেছেন! যাবতীয় ইস্যু ধরেই আন্তর্ডাতিক মঞ্চে ভারত ধুয়ে দিল পাকিস্তানকে।

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 27, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 02:10 PM IST
'ওসামা কোথায় থাকত?' রাষ্ট্রপুঞ্জে শাহবাজকে তুলোধনা ভারতের! পেটাল বোমায় উড়ে গেল পাকিস্তান
Image Credit: ভারত ধুয়ে দিল পাকিস্তানকে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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