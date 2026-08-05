/বিস্ফোরক বোঝাই নৌকোর ভয়ংকর হামলায় দাউ দাউ আগুন, লোহিত সাগরে ডুবে গেল ভারতের পণ্যবাহী জাহাজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:ইয়েমেন উপকূলে আক্রান্ত ভারতী বাণিজ্যিক জাহাজ। হামলায় জাহাজাটিতে আগুন লেগে যায় এবং সেটি লোহিত সাগরে ডুবে যায়। এমএসভি ফয়েজ নূরে অলিয়া নামে ওই জাহাজটি ডুবে যাওয়ার ঘটনায় হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বিদেশ মন্ত্রণালয়ের তরফে খবর, জাহাজে থাকা সকল ১৩ জন ভারতীয় নাগরিককেই উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি, রিয়াদে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ইয়েমেনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ রাখছে এবং নাবিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পরিস্থিতির উপরে নজর রাখছে।
Union Minister of Ports, Shipping & Waterways, Sarbananda Sonowal tweets, "Indian MSV Faize Noore Oliya has been hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink.— ANI (@ANI) August 4, 2026
India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanised sailing… pic.twitter.com/vAw1MEoH1T
কেন্দ্রীয় বন্দর ও নৌ পরিবহণ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল টুইট করে জানিয়েছেন, ইয়েমেন উপকূলের কাছে ভারতীয় পতাকাবাহী 'এমএসভি ফয়েজ নূরে অলিয়া' নামে একটি জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে। ওই হামলায় জাহাজটি লোহিত সাগরে ডুবে গিয়েছে।
An Indian cargo ship, Faize Noore Oliya, sank after an explosive boat attack off Al-Hodeidah, Yemen. All 13 crew members were safely rescued. pic.twitter.com/h5RxkVeR9Q— Tushar Jadon (@charming_mutant) August 4, 2026
প্রতিরক্ষাহীন ওই জাহাজের উপর হামালর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে ভারত। তবে ভালো খবর হল ১৪ জন নাবিককেই ইয়েমেনি কোস্ট গার্ড নিরাপদে উদ্ধার করে মোখা বন্দরে নিয়ে এসেছে। উদ্ধারকৃত নাবিকদের সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে এবং এই অঞ্চলে ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা রক্ষায় ডিরেক্টর জেনারেল মেরিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-কে নির্দেশ দিয়েছি।
সোনোয়াল আরও বলেছেন, ওই অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর ক্রমাগত হামলার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ওই এলাকায় বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু বানানো অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে এই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক জলপথে অবাধ ও বাধাহীন নৌ চলাচল এবং বাণিজ্য যত দ্রুত সম্ভব পুনরুত্থান করতে হবে।
মঙ্গলবার ইয়েমেনের সেনার তরফে বলা হয়েছে, একটি পণ্যবাহী জাহাজের ১৪ জন নাবিককে উদ্ধার করা হয়েছে। ইয়েমেনের পশ্চিম উপকূলে লোহিত সাগরে বিস্ফোরক ভর্তি একটি নৌকার হামলায় জাহাজটি ডুবে যায়।
সরকার সমর্থিত 'ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স ফোর্সেস' (NRF) এক বিবৃতিতে জানায়, হুতি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা 'হোদেয়দা' বন্দর শহরের প্রায় ১৩ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণে জাহাজটিতে হামলা চালানো হয়। এরপরই কোস্ট গার্ড এবং নৌবাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে 'ফয়েজ নূরে অলিয়া' জাহাজের নাবিকদের উদ্ধার করে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)