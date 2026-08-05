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বিস্ফোরক বোঝাই নৌকোর ভয়ংকর হামলায় দাউ দাউ আগুন, লোহিত সাগরে ডুবে গেল ভারতের পণ্যবাহী জাহাজ

Indian Ship Attacked in Red Sea: কেন্দ্রীয় বন্দর ও নৌ পরিবহণ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল টুইট করে জানিয়েছেন, ইয়েমেন উপকূলের কাছে ভারতীয় পতাকাবাহী 'এমএসভি ফয়েজ নূরে অলিয়া' নামে একটি জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 05, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:22 AM IST
বিস্ফোরক বোঝাই নৌকোর ভয়ংকর হামলায় দাউ দাউ আগুন, লোহিত সাগরে ডুবে গেল ভারতের পণ্যবাহী জাহাজ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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বিস্ফোরক বোঝাই নৌকোর ভয়ংকর হামলায় দাউ দাউ আগুন, লোহিত সাগরে ডুবে গেল ভারতের পণ্য
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