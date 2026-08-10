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গলছে সম্পর্কের বরফ! তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর

Dinesh Trivedi Meets Tarique Rahman: ঢাকায় রাজনৈতিক মহলে একটা জল্পনা রয়েছে যে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ১২-১৩ তারিখে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিক্সের সম্মেলনে নাও যোগ দিতে পারেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 10, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:42 PM IST
গলছে সম্পর্কের বরফ! তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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গলছে সম্পর্কের বরফ! তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর
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