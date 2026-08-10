/গলছে সম্পর্কের বরফ! তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত সপ্তাহে দিল্লি থেকে শেখ হাসিনার মিডিয়া ইভেন্টের পর দুদেশের সম্পর্ক খানিকটা উত্তপ্ত। তার মধ্যেই সোমবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী।
প্রায় আধঘণ্টার ওই সাক্ষাতকারে দুই দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত করবে বলেই মনে করছে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন। এমনটাই মত প্রকাশ করা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ। তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে তাও এখনও জানা যায়নি। দায়িত্ব নেওয়ার ছয় সপ্তাহেরও বেশি সময় পর ত্রিবেদীর ছিল রহমানের সঙ্গে তাঁর প্রথম সৌজন্য সাক্ষাৎ।
ঢাকায় রাজনৈতিক মহলে একটা জল্পনা রয়েছে যে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ১২-১৩ তারিখে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিক্সের সম্মেলনে নাও যোগ দিতে পারেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এরকম এক জল্পনার মধ্যেই তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন দীনেশ ত্রিবেদী।
High Commissioner of #India, @DinTri (HE Dinesh Trivedi) paid maiden courtesy Call to Hon. Prime Minister of #Bangladesh, HE Tarique Rahman (@trahmanbnp), in Dhaka, this morning.— Bangladesh High Commission, New Delhi (@bdhc_delhi) August 10, 2026
The half an hr discussion is expected to go distance in cementing | advancing ties |… pic.twitter.com/aPp6CVU6WI
উল্লেখ্য, গত ৫ আগস্ট হাসিনা ভার্চুয়ালি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকি থাকার পরও তিনি ডিসেম্বরে দেশে ফিরতে চান। তাঁর এই বক্তব্যের পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন করে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। হাসিনার এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ বলেছে, এরকম ঘটনায় ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের পথে বিরূপ প্রভাব পড়বে। ঢাকা হাসিনাকে "পলাতক ও গণহত্যার অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত" হিসেবে বর্ণনা করেছে। তবে, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে গত ৭ আগস্ট স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, শেখ হাসিনার ওই অনুষ্ঠানের পেছনে তাদের কোনও ভূমিকা ছিল না। বাংলাদেশ সরকার সম্পর্কে ওই মঞ্চ থেকে হাসিনার কোনও বক্তব্যকেই সমর্থন করে না।
প্রসঙ্গত, রবিবার দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, তারেক রহমান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে একটি বৈঠক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি করতে পারে। দু'জন নেতা যখন দেখা করেন,তখন অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তারেক রহমানকে খুব শ্রদ্ধা করি। তিনি যেমন জনগণের নেতা, আমাদের প্রধানমন্ত্রীও তেমনি জননেতা। এদিনই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সাথেও দেখা করেন ত্রিবেদী। তবে তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে তা প্রকাশ করেনি কোনও পক্ষই।
২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে জনবিক্ষোভের জেরে দেশ ছেড়ে শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেন। এর পরই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দিয়ে তাঁর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তারেক রহমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের নতুন সূচনা হলেও তা খুব একটা সহজ ছিল না। মহমম্দ ইউনূস সরকারের আমলে হাসিনার হস্তান্তরের দাবি, সীমান্ত ইস্যু এবং চিনের দিকে ঢাকার ঝুঁকে পড়ার কারণে সম্পর্কের মধ্যে যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। তা এখনও সহজ হয়নি।
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