Bangladesh Violence: ভিসা বন্ধের পরদিনই হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে জরুরি তলব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের! চরম সংকটে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসের নির্মম হত্যাকে কেন্দ্র করে নয়া সংকটে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। সোমবার সন্ধ্যায় ভারতীয়দের জন্য ভিসা বন্ধের পর, মঙ্গলবার সকালেই ফের বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হয় ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে। এদিন সকাল ১০টায় তলব করা হয় প্রণয় ভার্মাকে। এই নিয়ে গত ১০ দিনে প্রণয় ভার্মাকে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হল। ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে এই নিয়ে মোট ৬ বার।
সূত্রের খবর, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক দীপু দাসের নৃশংস, নির্মম হত্যার প্রতিবাদে দিল্লি, কলকাতা-সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের মিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় মানুষ। বাংলাদেশিদের ভারত ছাড়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মিশনগুলির নিরাপত্তা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে বাংলাদেশিদের সার্বিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্য়ুতেই প্রণয় ভার্মাকে তলব করা হয় বলে খবর। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলব করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম। প্রণয় ভার্মাকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে থাকা বাংলাদেশ মিশনগুলোর নিরাপত্তা জোরদার করার অনুরোধ করা হয়েছে বলে খবর।
এর আগে ১৪ ডিসেম্বরও প্রণয় ভার্মাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হয়েছিল। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও কট্টর ছাত্রনেতা শরিফ ওসমান হাদির হামলাকারীরা যদি ভারতে পালিয়ে যায়, তবে তাদের গ্রেফতার করে বাংলাদেশের হাতে প্রত্যর্পণের কথা বলা হয়। পাশাপাশি, নয়াদিল্লির আশ্রয়ে থাকা বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লাগাতার উসকানিমূলক বক্তব্য নিয়ে সতর্কও করা হয় প্রণয় ভার্মাকে।
উল্লেখ্য, এর ৩ দিন পরই ১৭ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পালটা তলব করা হয়। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্য়াচার, নির্যাতনের বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয় বাংলাদেশ হাইকমিশনারকে ডেকে। এদিকে উত্তেজনা থিতু হওয়ার আগেই, দীপু দাসের নৃশংস খুনের ঘটনা দু-দেশের দ্বিপক্ষিক সম্পর্কে নতুন করে উত্তেজনার মাত্রা এনেছে।
দীপু দাসের হত্যার প্রতিবাদে গত শনিবার রাতে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ হয়। আজও নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন ও মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ উপ–হাইকমিশনের কাছে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। এই পরিস্থিতিতে ফের প্রণয় ভার্মাকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব, নতুন করে সংকটের মুখে ঢাকা-দিল্লি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। দু-দেশের মধ্যে বাড়ছে কূটনৈতিক উত্তেজনা।
উল্লেখ্য, সোমবারই ভারতীয়দের জন্য ভিসা বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশ। দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের দাবি, নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সব ধরনের কনস্যুলেট সেবা এবং ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সোমবার হাইকমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক নোটিশে একথা জানানো হয়। যদিও এর কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে অভিজ্ঞ মহলের মতে ভারতের উপরে চাপ সৃষ্টি করতেই ইউনূস সরকারের এই পদক্ষেপ।
কারণ, সম্প্রতি বাংলাদেশে ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রগুলির সামনে তাণ্ডব করে উন্মত্ত জনতা। তার জেরেই রাজশাহী ও খুলনাতে ভারতীয় ভিসা কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বন্ধ করে দেওয়া হয় চট্টগ্রামের ভিসা কেন্দ্রও। তাই কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এবার ভারতীয়দের জন্য ভিসা বন্ধ করে পালটা চাপ তৈরি করতে চাইছে ইউনূস সরকার।
