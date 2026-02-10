Indian-Origin Techie death: নামী মলের সামনে দিনেদুপুরে গুলিতে ঝাঁঝরা মেধাবী টেকি চন্দন! বাবার হাহাকার, আমার কথা যদি শুনত...
Indian Techie Shot Dead in Canada: টরন্টোতে এক ব্যস্ত শপিং মলের সামনে চন্দন কুমার নামে এক ভারতীয় যুবককে গুলি করে খুন করা হয়েছে। তিনি বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা ছিলেন এবং সেখানে একটি আইটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় টেকির রক্তে লাল মার্কিন মুলুকের মাটি। ব্যস্ত মলের সামনে গুলিতে ঝাঁঝরা হয় মেধাবী টেকিকে। ঘটনাটি ঘটে গত শনিবার কানাডার টরেন্টোতে। টরন্টোর একটি ব্যস্ত শপিং মলের পার্কিং লটে দিনের আলোয় এক ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম চন্দন কুমার রাজা নন্দকুমার। তিনি বেঙ্গালুরু গ্রামীণ জেলার থ্যামাগন্ডলু গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং গত ৬ বছর ধরে কানাডায় বসবাস করছিলেন।
কানাডায় বসবাসরত ভারতীয় এবং বিশেষ করে কন্নড় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। টরন্টো পুলিস একে একটি 'টার্গেটেড' (পরিকল্পিত) হামলা হিসেবে দেখছে, তবে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। চন্দন বেঙ্গালুরুর একটি কলেজ থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা শেষ করে বর্তমানে 'LTI Mindtree' নামক একটি সংস্থায় কাজ করছিলেন।
চন্দন ছিলেন তাঁর বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। বেঙ্গালুরু থেকে ৪৭ কিমি দূরে তাঁর গ্রামে বাবা-মা এখন শোকে পাথর হয়ে গেছেন। তাঁর বাবা নন্দকুমার বলেন, 'গত শুক্রবারও ওর সঙ্গে কথা হয়েছে। ও বলেছিল এই গরমে ছুটি নিয়ে বাড়ি আসবে। আমরা ওর বিয়ের পরিকল্পনা করছিলাম। এখন সব শেষ হয়ে গেল।' পরিবার জানায়, চন্দন বারবার দেশে ফেরার কথা পিছিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর বাবা আফসোস করে বলেন, কথা শুনলে আজ হয়তো ছেলে তাঁদের কাছেই থাকত।
টরন্টো পুলিসের মতে, দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ উডবাইন শপিং সেন্টারের কাছে এই গুলির ঘটনা ঘটে। চন্দন যখন তাঁর সাদা রঙের এসইউভি (SUV) গাড়ির ভেতরে বসেছিলেন, তখন হামলাকারীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি। সিসিটিভি ফুটেজ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, হামলার পর সন্দেহভাজনরা একটি গাড়িতে করে পালিয়ে যায়। ব্যস্ত শপিং মলে এমন ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।
হত্যার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে কিছু আত্মীয়ের ধারণা, টরন্টোতে একটি কন্নড় সমিতি গঠন করার চেষ্টা করার কারণে এই হামলা হয়ে থাকতে পারে। যদিও পুলিস এখনও কোনও নির্দিষ্ট কারণ জানায়নি। কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর এবং সাংসদ ডক্টরকে সুধাকর এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। রাজ্য সরকার বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করছে যাতে চন্দনের মৃতদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা যায়।
