Indian killed in Iranian Attack: ভারতীয়র মৃত্যু; ইরানি হামলায় পুড়ে খাক আমেরিকার তেলের ট্যাংকার, হাড়হিম ভিডিয়ো

Indian killed in Iranian Attack: ভারতীয়র মৃত্যু; ইরানি হামলায় পুড়ে খাক আমেরিকার তেলের ট্যাংকার, হাড়হিম ভিডিয়ো
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল আমেরিকার যুদ্ধের জেরে ফের মৃত্যু হল ভারতীয়ের (Indian national killed)। একটি আত্মঘাতী ইরানি নৌকা (Iranian suicide attack)-র আক্রমণে ভয়ংকর পরিস্থিতি ইরাকে (US-owned oil tanker in Iraqi waters)। প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে অশান্ত পরিস্থিতি গোটা পশ্চিম এশিয়ায়। ইরানের উপর হামলা আরও বাড়িয়েছে ইসরায়েল-আমেরিকা (Iran Israel US War)।
যুদ্ধে বলি আর এক ভারতীয়
পশ্চিম এশিয়ায় মর্মান্তিক যুদ্ধে বলি আরও এক ভারতীয়। আমেরিকার দু’টি তেল ট্যাংকারে হামলা চালিয়েছে ইরান। ঘটনাটি ঘটেছে ইরাকের উপকূলের কাছে। প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে অশান্ত পরিস্থিতি পশ্চিম এশিয়া জুড়ে। ইরানের উপর হামলার তেজ আরও বাড়িয়েছে ইসরায়েল-আমেরিকা। অবশ্য প্রত্যাঘাত করছে ইরানও। যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে মৃত্যুমিছিল বাড়ছে। সাধারণ মানুষ যুদ্ধের বলি হচ্ছেন।
JUST IN - American owned oil tanker struck by explosive drone boats near Iraqi waters, preliminary reports indicate — TankerTrackers pic.twitter.com/Tpu1tXje6u
— Disclose disclosetv) March 11, 2026
'বিষ্ণু'র উপর আঘাত
ইরাকের জলসীমার মধ্যে খোর আল জুবায়ের বন্দরের কাছে হামলা চালায় ইরান। সাফেসি বিষ্ণু নামে জাহাজে দু’টি মার্কিন তেল ট্যাংকারে হামলা চালায় ইরানি নৌকা। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে ট্যাংকার। ছড়িয়ে পড়ছে আগুনের ফুলকি। ওদিকে জাহাজ থেকে ক্রমাগত তেল পড়তে শুরু করেছে সমুদ্রে। প্রায় ৪ লাখ ব্যারেল তেল ছিল জাহাজে। জাহাজে থাকা বাকি ২৭ জন সদস্য এবং কর্মীকে উদ্ধার করে দক্ষিণ ইরাকের বসরা শহরে নিয়ে যাওয়া হয়।
১৩-র গেরো
পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পা দিল ১৩ দিনে। আর এসবের জেরে এখনও পর্যন্ত তিন ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন ২০ জনেরও বেশি। এঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই দু'জন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। একজন নিখোঁজ। তাঁর সন্ধানে খোঁজ চালানো হচ্ছে।
ইরানে ভারতীয়
পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এখনও পর্যন্ত তিন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। ইরানে প্রচুর ভারতীয় পড়ুয়া আটকে রয়েছেন। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রায় ১ কোটির বেশি ভারতীয় রয়েছেন। ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তাকেই মূলত অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যুদ্ধের বলি হচ্ছেন। ফলে, বলি হচ্ছেন ভারতীয়রাও। কর্মসূত্রেই বহু ভারতীয় থাকেন পশ্চিম এশিয়ায়।
