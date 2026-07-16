Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /নাম কী? বাড়ি কোথায়? ধর্ম কী? পরিচয় দিতেই সোহেলকে ১৫ বার কোপ

নাম কী? বাড়ি কোথায়? ধর্ম কী? পরিচয় দিতেই সোহেলকে ১৫ বার কোপ

বাড়ির একমাত্র রোজগেরে সোহেল। তাঁর এইরকম অবস্থায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। কী হবে, হাসপাতালের খরচ কে দেবে? বর্তমানে তাদের পাশে দাঁড়াতে একটি 'গোফান্ডমি' (GoFundMe) পেজ খুলে তহবিল সংগ্রহ করা হচ্ছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 16, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:58 PM IST
নাম কী? বাড়ি কোথায়? ধর্ম কী? পরিচয় দিতেই সোহেলকে ১৫ বার কোপ
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রক্তস্নাত স্বামী-সন্তান, পাশে শুয়ে নির্বিকারে মোবাইল ঘাঁটছেন চিকিৎসক স্ত্রী!
Karnataka crime news1 hr ago
2
Nand Kishore Goenka1 hr ago
3
Howrah Murder2 hrs ago
4
Digha Highway Accident2 hrs ago
5
iran war news2 hrs ago