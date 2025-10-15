Ashley Tellis: 'টপ সিক্রেট' নথি বাড়িতে! গ্রেফতার ভারতীয় মার্কিন উপদেষ্টা অ্যাশলে টেলিস...

Ashley Tellis: 'টপ সিক্রেট' নথি বাড়িতে! গ্রেফতার ভারতীয় মার্কিন উপদেষ্টা অ্যাশলে টেলিস...
US adviser Ashley Tellis Arrested: যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশিষ্ট নীতিনির্ধারক অ্যাশলে টেলিসকে গোপন প্রতিরক্ষা নথি নিজের কাছে রাখার ও চিনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর বাড়ি থেকে ১,০০০-এর বেশি গোপন নথি উদ্ধার করা হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত হেভিওয়েট ব্যক্তি অ্যাশলে জে টেলিসকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ গোপন সরকারি নথি নিজের কাছে রেখেছিলেন, যা আইন অনুযায়ী বেআইনি। এমনকি তিনি চিনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।
মার্কিন বিচার বিভাগ জানিয়েছে, ৬৪ বছর বয়সী টেলিসের ভার্জিনিয়ার বাড়ি থেকে ১,০০০-এর বেশি টপ সিক্রেট ও সিক্রেট ডকুমেন্ট পাওয়া গিয়েছে। তিনি বহু মার্কিন সরকারের অধীনে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছেন, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে ছিলেন এবং বর্তমানে কার্নেগি এনডাউমেন্ট নামের থিঙ্ক ট্যাংকে সিনিয়র গবেষক।
কে এই অ্যাশলি জে টেলিস?
২০০১ সাল থেকে তিনি মার্কিন সরকারের সঙ্গে কাজ করছেন। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয় দলের সরকারকে দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি একজন খ্যাতিমান কূটনৈতিক ও গবেষক। মুম্বইয়ে জন্ম। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়েছেন, এরপর ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো থেকে পিএইচডি করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও চিন সম্পর্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখক ও বক্তা।
এছাড়াও তিনি অনেক দিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র-ভারতের পারমাণবিক চুক্তি তৈরিতে বড় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন এবং অনেক বই লিখেছেন।
জাতীয় নিরাপত্তা লঙ্ঘনের অভিযোগ
আদালতের নথি অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ২০২৫-এ তিনি প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র দফতর থেকে কিছু গোপন ফাইল প্রিন্ট করে নিজের কাছে নেন। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, তিনি একটি ব্যাগে করে কিছু নথি বের করে নিয়ে যাচ্ছেন। ১১ অক্টোবর তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। সেখানে তালাবদ্ধ ড্রয়ার, বেসমেন্ট অফিসের ডেস্ক ও এমনকি কালো প্লাস্টিকের ব্যাগেও গোপন কাগজ পাওয়া যায়।
তল্লাশির সময় টেলিস সহযোগিতা করেন- ল্যাপটপ আনলক করেন ও আলমারির চাবি দেন। তিনি 'টপ সিক্রেট' সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স পেয়ে ছিলেন, যার মাধ্যমে খুবই সংবেদনশীল তথ্য দেখা যায়।
চিনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
বিচার বিভাগের মতে, টেলিস গত কয়েক বছরে একাধিকবার চিনা সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। দোষী প্রমাণিত হলে টেলিসের ১০ বছরের জেল ও ২ কোটি ২০ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৫ টাকার জরিমানা হতে পারে।
