/চ্যাটজিপিটিতে খুনের ছক! বাড়িতেই মা ও ছোট ভাইকে শেষ করল ১৭ বছরের অর্জুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মা এবং নিজের ছোট ভাইকে নৃশংস খুন। ভয়ংকর অভিযোগে গ্রেফতার ভারতীয় বংশোদ্ভূত ১৭ বছরের নাবালক। অভিযুক্তের নাম অর্জুন অরবিন্দ। গত মঙ্গলবার রাতে অর্জুন তার মা ও ভাইকে খুন করে। বুধবার সকালেই পুলিস তাকে গ্রেফতার করে। নিহতরা হলেন অর্জুনের মা সুধা ভেঙ্কটেশন (৪৫) এবং ছোট ভাই সিদ্ধার্থ অরবিন্দ (১৪)। অর্জুন অ্যাকটন-বক্সবোরো হাইস্কুলের ছাত্র। তার বিরুদ্ধে জোড়া খুন, পরিবারের লোকজনকে মারধর ও গাড়ি চুরির মতো একাধিক ধারায় মামলা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের অ্যাকটন শহরে।
পুলিস জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার রাতে বাড়িতে অর্জুন তার মা ও ছোট ভাইকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এরপর সে মায়ের হোন্ডা অ্যাকর্ড গাড়িটি নিয়ে চম্পট দেয়। ওই দিন বিকেল সাড়ে ৬টা নাগাদ এক টিউটর পড়াতে এসে ঘরে ঢুকতে না পেরে অর্জুনের বাবাকে ফোন করেন। বাবাও ফোনে কাউকে না পেয়ে পুলিসে খবর দেন। পুলিস এসে বাড়ি থেকে জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনার দিন সকালে অর্জুনের বাবা কাজে বের হওয়ার সময় স্ত্রীর সঙ্গে শেষ কথা বলেন। দুপুরে ছোট ছেলে সিদ্ধার্থকেও শেষ দেখা গিয়েছিল।
পুলিস এসে তল্লাশি চালিয়ে বেসমেন্ট থেকে মায়ের দেহ এবং একতলার ঘর থেকে ছোট ভাইয়ের দেহ উদ্ধার করে। দুজনের শরীরেই গভীর আঘাতের চিহ্ন ছিল। তবে কী দিয়ে মারা হয়েছে এবং মৃত্যুর সঠিক কারণ কী, তা ময়নাতদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। খুনের পর থেকেই অর্জুন এবং তার মায়ের গাড়িটি নিখোঁজ ছিল। পুলিস সব জায়গায় বার্তা পাঠিয়ে তার খোঁজ শুরু করে।
পরদিন বুধবার ভোরে পাশের ওয়েল্যান্ড শহরের একটি পার্কিং লটে একটি গাড়ির অ্যালার্ম বাজায় পুলিস সেখানে যায়। সেখান থেকে ওই গাড়ির ভেতরে থাকা অর্জুনকে পুলিস অনায়াসে ধরে ফেলে। তদন্তে নেমে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য পায় পুলিস। জানা যায়, অর্জুন বেশ কিছুদিন ধরে অস্বাভাবিক আচরণ করছিল। সে ইন্টারনেট এবং চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে নিজের পরিবারকে কীভাবে মেরে ফেলা যায়, তা নিয়ে নানা কাল্পনিক গল্প ও চরিত্র বানিয়ে সার্চ করছিল। অর্জুনের কম বয়সের জন্য প্রথমে তাকে জুভেনাইল কোর্টে তোলার কথা থাকলেও খুনের মামলার জন্য পরে বড়দের আদালতে বিচার করা হবে।
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