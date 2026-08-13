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চ্যাটজিপিটিতে খুনের ছক! বাড়িতেই মা ও ছোট ভাইকে শেষ করল ১৭ বছরের অর্জুন

Son Killed Mother-Brother: ঘটনার পরপরই অর্জুন মায়ের গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিস তাকে খোঁজার জন্য সতর্কবার্তা জারি করে। পরদিন ভোরে কাছের একটি পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি থেকেই তাকে আটক করা হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 13, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:29 AM IST
চ্যাটজিপিটিতে খুনের ছক! বাড়িতেই মা ও ছোট ভাইকে শেষ করল ১৭ বছরের অর্জুন

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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