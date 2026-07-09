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স্মুদিতে বিষ মিশিয়ে মরেননি! শেষে গলা টিপে স্ত্রীকে খুন, মৃতদেহের ছবি পাঠাল প্রেমিকাকে

Indian techie arrested US: ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বেরিয়ে আসে হাড়হিম সত্যি। জানা যায়, এটি একটি হত্যাকাণ্ড। শ্বাসরোধের কারণেই রাজিতার মৃত্যু হয়েছে। পুলিসি তদন্তেও অবিনাশের দাবিগুলো সব মিথ্যা প্রমাণিত হয়। পুলিস অ্যাপার্টমেন্টের স্মার্ট-লক ও সিকিউরিটি সিস্টেম পরীক্ষা করে। দেখা যায়, ওই ৪০ মিনিটের মধ্যে অন্য কেউ ঘরে ঢোকেনি।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 09, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:58 PM IST
স্মুদিতে বিষ মিশিয়ে মরেননি! শেষে গলা টিপে স্ত্রীকে খুন, মৃতদেহের ছবি পাঠাল প্রেমিকাকে
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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