  Indian student Death: বিদেশে ছেলেকে পড়াতে লোনের পাহাড়ে বাবা, চাকরি না পেয়ে হতাশায় আমেরিকার মেধাবী মাস্টার্স অকালেই আত্মঘাতী

Indian student Death: বিদেশে ছেলেকে পড়াতে লোনের পাহাড়ে বাবা, চাকরি না পেয়ে হতাশায় আমেরিকার মেধাবী মাস্টার্স অকালেই আত্মঘাতী

Andhra Pradesh: যুক্তরাষ্ট্রে মাস্টার্স শেষ করার পর হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছিলেন। কিন্তু সব চেষ্টা বিফলে। এদিকে মাথায় চিন্তার পাহাড়, কীভাবে মেটাবেন বাবার নেওয়া ঋণ। মানসিক অবসাদে জর্জরিত হয়ে অবশেষে চরম পদক্ষেপ নিলেন চান্দু।

Updated By: May 1, 2026, 05:32 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিদেশের মাটিতে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন ২৬ বছর বয়সী ইরাগানাবোয়িনা চান্দু। কিন্তু সেই স্বপ্ন মাঝপথেই থমকে গেল এক চরম হতাশায়। অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার বাসিন্দা চান্দু সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর ডিপল ইউনিভার্সিটি (DePaul University) থেকে স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহের হাড়ভাঙা প্রচেষ্টার পরেও একটা চাকরি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন তিনি। শেষ পর্যন্ত বেকারত্বের দুঃসহ মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন এই ভারতীয় তরুণ।

পারিবারিক সূত্রের খবর অনুযায়ী, চান্দু বেশ কিছুদিন ধরেই চরম মানসিক উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর বাবা পেশায় একজন নিরাপত্তা রক্ষী। বিদেশের পড়াশোনার খরচ চালাতে গিয়ে তাঁর পরিবারকে বিশাল ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছিল। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পরিবারের অভাব দূর করার বদলে উলটে তাঁদের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়াটা চান্দু মেনে নিতে পারছিলেন না। বাবার হাড়ভাঙা খাটুনি আর পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। সহমর্মী ও বন্ধুবৎসল হিসেবে পরিচিত এই তরুণের এমন অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ তাঁর পরিবার ও সহপাঠীরা।

চান্দুর মৃতদেহ ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আইনি অনুমতি, সৎকার ব্যবস্থা এবং আকাশপথে মৃতদেহ পরিবহণের জন্য প্রায় ২৫,০০০ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২১ লক্ষ টাকা) প্রয়োজন, যা তাঁর পরিবারের পক্ষে বহন করা অসম্ভব। এই সংকটকালে এগিয়ে এসেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়। তাঁরা চান্দুর পরিবারের জন্য ১,২০,০০০ ডলার সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে একটি তহবিল (Fundraiser) গঠন করেছেন। মাত্র দু’দিনেই সেখানে ৭৬,০০০ ডলারের বেশি সংগৃহীত হয়েছে। এই তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ চান্দুর পরিবারের মাথায় থাকা ঋণের বোঝা মেটাতে ব্যবহার করা হবে।

বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রী নারা লোকেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি কেন্দ্রীয় বিমান চলাচল মন্ত্রী রাম মোহন নাইডুকে অনুরোধ করেন যাতে চান্দুর মৃতদেহ দ্রুত এবং কোনও রকম হয়রানি ছাড়াই দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নাইডু এই বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় শুরু করেছেন।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

ChanduDePaul UniversityChicagoIndian studentsuicideUnemploymentAndhra Pradesh
