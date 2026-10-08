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নিজের পায়ে কুড়ুল ট্রাম্পের? আমেরিকায় কাজ করতে গেলে বিদেশিদের এবার থেকে খসাতে হবে লক্ষ লক্ষ টাকা! তোলপাড়

US Optional Practical Training Program: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষাশেষে কাজের সুযোগ পেতে গেলে এবার পকেট থেকে খসাতে হবে বিপুল টাকা। বিদেশি শিক্ষার্থীদের অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং তথা ওপিটি প্রোগ্রামের জন্য ৭০ হাজার মার্কিন ডলার ফি আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি, এই সুবিধার পরবর্তী কালে রিনিউ করার জন্য প্রতিবার ৩০ হাজার ডলার ফি নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 08, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 08:26 PM IST
নিজের পায়ে কুড়ুল ট্রাম্পের? আমেরিকায় কাজ করতে গেলে বিদেশিদের এবার থেকে খসাতে হবে লক্ষ লক্ষ টাকা! তোলপাড়

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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