English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Palak paneer leads to racism: পালক পনিরের গন্ধ নিয়ে লড়াই! কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়কে জমি ধরিয়ে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ জিতলেন বং-কন্যা ঊর্মি...

Palak paneer leads to racism: পালক পনিরের গন্ধ নিয়ে লড়াই! কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়কে জমি ধরিয়ে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ জিতলেন বং-কন্যা ঊর্মি...

Indian students win 1.8 crore rupees: 'পালক পনির' নিয়ে কলোরাডো বোল্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় পিএইচডি ছাত্র আদিত্য প্রকাশ এবং উর্মি ভট্টাচার্য মামলা করেন। সেই মামলায় জেতেন ১.৮ কোটি টাকা । 

Updated By: Jan 14, 2026, 07:09 PM IST
Palak paneer leads to racism: পালক পনিরের গন্ধ নিয়ে লড়াই! কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়কে জমি ধরিয়ে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ জিতলেন বং-কন্যা ঊর্মি...

কলোরাডো বোল্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় পিএইচডি ছাত্র আদিত্য প্রকাশ এবং উর্মি ভট্টাচার্য বৈষম্যের বিরুদ্ধে মামলা করেন। সেই মামলায় তাঁরা ১.৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ জিতেছেন। ঘটনাটি ঘটে 'পালক পনির' নিয়ে। 

Add Zee News as a Preferred Source

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আদিত্য তাঁর খাবার মাইক্রোওয়েভে গরম করছিলেন। ঠিক সেই সময়, এক স্টাফ সদস্য আদিত্যকে খাবার গরম করতে মানা করেন। তাঁর মতে আদিত্যর খাবারের গন্ধ খুবই 'তীক্ষ্ণ'। আদিত্য তাঁর পাল্টা উত্তরে বলেন, 'এটি শুধু খাবার। আমি গরম করেই চলে যাব।'

এই ঘটনাটি পরে আরও বড় হয়। আদিত্য এবং উর্মি মনে করেন, তাঁরা 'বৈষম্যমূলক আচরণে'র স্বীকার হন। যার জেরে তাঁরা বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমেরিকার আদালতে মামলা করেন। তাঁদের মতে, ডিপার্টমেন্টের রান্নাঘরে দক্ষিণ এশিয় ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন নিয়ম বানানো হয়েছিল। এছাড়াও তাঁদেরকে 'কমন এরিয়ায়' খাবার খাওয়া নিয়ে নিরুত্‍সাহিত করা হত। 

আরও বলুন: Chaiguy Earns Rs 30000 a Day: স্বপ্ন, না, সত্যি? চা বেচে একদিনে রোজগার ৩০০০০ টাকা! চাওয়ালার মুখে নেতাজির...

এছাড়াও প্রকাশ বলেন, তাঁকে সিনিয়রদের সঙ্গে বিভিন্ন মিটিংয়ে ডাকা হত। তাঁকে বলা হত, তাঁর জন্যে নাকি স্টাফ সদস্য 'নিরাপত্তাহীনতায়' ভুগছেন। 

উর্মি ভট্টাচার্য বলেন, তাঁকে কোন কারণ ছাড়াই টিচিং অ্যাসোসিয়েন্ট পজিশন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়াও তাঁকে 'পালক পনির' নিয়ে দাঙ্গা করার মিথ্যে আরোপ করা হয়। 

২ বছর টানা লড়াইয়ের পর, ২০২৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদেরকে ১.৮ কোটি টাকা এবং তাঁদের মাস্টার ডিগ্রি দিতে রাজি হয়। যদিও তাঁরা ভবিষ্যতে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বা চাকরি করতে পারবেন না। এই মাসে তাঁরা দুজনেই ভারতে ফিরে আসে। 

আরও বলুন: Iran Unrest: একজন বিক্ষোভকারীকেও ফাঁসি দিলে ভয়ানক পরিণতি হবে, ইরানকে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

উর্মি তাঁর ইনস্টাগ্রামে লেখেন, এই বছর তিনি তাঁর পছন্দের খাবার খাওয়া ও কথা বলার অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন। আরও বলেছেন, তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আর চুপ থাকবেন না। 

গোটা ঘটনাটি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বলেছেন, তাঁরা টাকা দিতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু কোন দোষ স্বীকার করছেন না। ঘটনাটি নেট পাড়ায় ভাইরাল হয়। বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই আইনি লড়াই জেতার জন্য তাঁরা অনেক শুভেচ্ছা পান। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
Palak paneer racism caseIndian food smell racismIndian student discrimination USAUniversity of Colorado racism caseIndian woman wins discrimination lawsuitcultural racism in Americaracism against Indian foodIndian cuisine smell controversyfood-based racism lawsuitIndian student harassment abroadBong woman racism caseIndian woman compensation USAdiscrimination over food smellcultural intolerance in US universitiesIndian food racism controversyracism in American universitiesIndian origin woman lawsuit USAuniversity discrimination settlementIndian food smell complaint racismcultural diversity discrimination case
পরবর্তী
খবর

Chaiguy Earns Rs 30000 a Day: স্বপ্ন, না, সত্যি? চা বেচে একদিনে রোজগার ৩০০০০ টাকা! চাওয়ালার মুখে নেতাজির...
.

পরবর্তী খবর

Hindu Death in Bangladesh: ইউনূসের বাংলাদেশে নির্বিচারে হিন্দু নিধন, উগ্রপন্থীদের শিকার এবার...