Indian Techie Death: ভয়ংকর US! পুলিসের গুলিতে উড়ে গেল ভারতীয় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার...

Indian student shot dead in US: রুমমেটকে দিয়ে ছুরি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে। পুলিস এসে গুলিতে ঝাঁজরা করল অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারকে। পরিবারের পালটা অভিযোগ, তাদের ছেলেই সাহায্যের জন্য পুলিসকে ফোন করেছিল।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 19, 2025, 11:39 AM IST
Indian Techie Death: ভয়ংকর US! পুলিসের গুলিতে উড়ে গেল ভারতীয় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের মর্মান্তিক মৃত্যু বিদেশের মাটিতে। জানা গিয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় পুলিসের গুলিতে মারা গিয়েছে ৩০ বছরের ওই ব্যক্তি। পুলিস জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি তার রুমমেটকে ছুরি দিয়ে আঘাত করার পরই এই ঘটনা ঘটে। তবে নিহত ব্যক্তির পরিবার দাবি করেছে, এখানে বর্ণবৈষম্য হয়েছে এবং মৃত্যুর পেছনের ঘটনাগুলি ভালোভাবে তদন্ত করা উচিত।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত ব্যক্তির নাম মহম্মদ নিজামউদ্দিন। তিনি হায়দরাবাদের তেলঙ্গানার মাহবুবনগরের বাসিন্দা। ৩ সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারায় মহম্মদকে তাঁর নিজের বাড়িতে ছুরি হাতে দেখা যায়। তখন পুলিস সেখানে পৌঁছায় এবং দেখে তিনি তার রুমমেটকে চেপে ধরে রেখেছেন, যিনি গুরুতর আহত অবস্থায় ছিলেন।

ঘটনার সূত্রপাত:
পুলিস জানিয়েছে, তাদের কাছে এক ফোন আসে। সেখানে তাদের বলা হয়, এক বাড়ির ভেতরে এক ব্যক্তি অপরকে ছুরি দিয়ে হামলা করেছে। পুলিস জানিয়েছে, নিজামউদ্দিন ও তার রুমমেটের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়েছিল, যা পরে হিংস্র হাতাহাতি রূপ নেয়।

পুলিস আরও জানায়, 'সান্তা ক্লারা পুলিসরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে। তারপরই পরিস্থিতিকে বাগে আনতে পুলিসকে গুলি চালাতে হয়। অভিযুক্ত মহম্মদকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে আহত রুমমেট চিকিত্‍সাধীন।'

সান্তা ক্লারা কাউন্টি জেলা অ্যাটর্নি অফিস ও পুলিস বিভাগ একসঙ্গে এই ঘটনার তদন্ত করছে। তবে নিজামউদ্দিনের পরিবার বলছে, গুলি লাগার আগে পুলিসকে মহম্মদই সাহায্যের জন্য ফোন করেছিলেন। 

কে এই মহম্মদ নিজামউদ্দিন?
নিজামউদ্দিন ফ্লোরিডার একটি কলেজ থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স করেন। ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারায় একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। তাঁর পরিবার জানায়, মহম্মদ একজন শান্ত ও ধার্মিক ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। তিনি চাকরি হারানো, বর্ণবৈষম্য, মজুরি জালিয়াতি এবং হয়রানির অভিযোগ প্রকাশ্যে তুলেছিলেন।

লিঙ্কডইন প্রোফাইলে মহম্মদ লিখেছিলেন, 'আমি বর্ণবিদ্বেষ, বর্ণবৈষম্য, হয়রানি, নির্যাতন, মজুরি জালিয়াতি, ভুলভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও ন্যায়বিচার বন্ধ করার শিকার হয়েছি।' তিনি আরও লেখেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য এবং বর্ণবাদী মনোভাবের অবসান ঘটানো দরকার।' তিনি আরও অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁকে বিষ খাওয়ানো হয়, বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং একজন কথিত গোয়েন্দার দ্বারা নিয়মিত নজরদারির শিকার হন।

তার পরিবার এসব অভিযোগ ও মৃত্যুর পেছনের ঘটনাগুলি নিয়ে পূর্ণ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি তারা ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (MEA) সহায়তায় নিজামউদ্দিনের মৃতদেহ ভারতে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ জানিয়েছে। তার মৃতদেহ বর্তমানে সান্তা ক্লারার এক হাসপাতালে রাখা আছে।

মজলিস বাঁচাও তেহরিক (MBT)-এর মুখপাত্র আমজেদ উল্লাহ খান, যিনি নিজামউদ্দিনের বাবা মহম্মদ হাসনউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেছেন, জানিয়েছেন যে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস. জয়শঙ্করকে একটি চিঠি লিখেছেন। তিনি ভারতীয় দূতাবাস (ওয়াশিংটন ডিসি) ও সান ফ্রান্সিসকোর কনস্যুলেটকে বিষয়টির পূর্ণ প্রতিবেদন দিতে ও মরদেহ ফিরিয়ে আনার কাজে সহায়তা করতে অনুরোধ করেছেন।

