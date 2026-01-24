Indian Dead in US: বাবার গুলিতে ঝাঁঝরা মা ও ৩ আত্মীয়, আলমারিতে লুকিয়ে পুলিসে ফোন ১২ বছরের ছেলের

Indian Dead in US: বাবার গুলিতে ঝাঁঝরা মা ও ৩ আত্মীয়, আলমারিতে লুকিয়ে পুলিসে ফোন ১২ বছরের ছেলের
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গভীর রাতে ভয়ংকর কাণ্ড। পারিবারিক বিবাদের মধ্যেই নিজের স্ত্রী ও তাঁর ৩ আত্মীয়কে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিলেন এক প্রবাসী ভারতীয়। আমেরিকার জর্জিয়া প্রদেশের লরেন্সভিলা সিটিতে থাকতেন তাঁরা। আর ওই গোলাগুলির মধ্যেই আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেল হামলাকারীর ৩ সন্তান। তারাই পুলিসের ৯১১ নম্বরে ফোন করে দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্য়েই পুলিস পৌঁছ যায়। তা না হলে হয়তো ওই ৩ শিশুরও প্রাণ চলে যেত। এনিয়ে বিশাল শোরগোল পড়ে গিয়েছে লরেন্সভিলার ভারতীয়দের মধ্য়ে।
নিজের আত্মীয়দের উপরে গুলি চালিয়েছেন বিজয় কুমার(৫১)। পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করেছে। তার বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে। বিজয় কুমার যাদের গুলি করে মেরেছেন তারা হলেন তাঁর স্ত্রী মিমু ডোগরা(৪৫), গৌরব কুমার(৩৩), নিধি চাঁন্দের(৩৭) ও হরিষ চান্দের(৩৮)। ঠিক কী কারণে খুন তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে পারিবারিক গন্ডগোল থেকেই ওই গুলি চালনার ঘটনা ঘটেছে।
রাত দুটো নাগাদ বিজয় কুমারের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী মিমু ডোগরার বাকবিতন্ডা শুরু হয়। সেইসময় তার বাড়িতে ছিল মিমুর ওইসব আত্মীয়রা। ঝগড়ার মধ্যেই বন্দুক বের করে গুলি চালিয়ে দেন বিজয় কুমার। সেইসময় তার ১২ বছরের ছেলে, ১০ বছরের অন্য এক ছেলে ও ৭ বছরের মেয়ে ঘরের বড় পোশাক রাখার আলমারিতে লুকিয়ে পড়ে। সেখানে থেকে পুলিসের ৯১১ নম্বরে ফোন করে বিজয়ের ১২ বছরের ছেলে। গোটা ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত দুটো নাগাদ।
আটলান্টায় ভারতের কনস্যুলেট জেনারেল এই শুটিংয়ের ঘটনায় শোক প্রকাশ করে জানিয়েছে যে, অভিযুক্ত বন্দুকধারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এক্স হ্যান্ডেলে লেখা এক বার্তায় কনস্যুলেট জেনারেল লিখেছেন, পারিবারিক বিবাদের জেরে ঘটা ওই ঘটনায় আমরা মর্মাহত। অভিযুক্ত বন্দুকধারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সব ধরনের সম্ভাব্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
