  • Indian worker Death: রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উত্তাল মধ্যপ্রাচ্য: কুয়েতে ভয়ংকর হামলায় মৃত ভারতীয়, এই নিয়ে মোট ৮

Indian worker Death: রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উত্তাল মধ্যপ্রাচ্য: কুয়েতে ভয়ংকর হামলায় মৃত ভারতীয়, এই নিয়ে মোট ৮

Iran-Israel War: কুয়েতের এক বিদ্যুৎ ও জল শোধন কেন্দ্রে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় এক ভারতীয় শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এই নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে মোট আটজন ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারালেন। যুদ্ধের কারণে ইরান বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ‘হরমুজ প্রণালী’ বন্ধ করে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 30, 2026, 10:10 AM IST
Indian worker Death: রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উত্তাল মধ্যপ্রাচ্য: কুয়েতে ভয়ংকর হামলায় মৃত ভারতীয়, এই নিয়ে মোট ৮
কুয়েতে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের হানা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যত দিন যাচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। সোমবার ভোরে কুয়েতের একটি বিদ্যুৎ ও জল শোধন কেন্দ্রে ভয়াবহ ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় এক ভারতীয় শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে পশ্চিম এশিয়ার এই সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত অন্তত আটজন ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারালেন।

কুয়েতের বিদ্যুৎ ও জল মন্ত্রণালয় এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে যে, এই হামলায় স্থাপনাটির একটি সার্ভিস বিল্ডিং ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কুয়েত সরকার একে 'পাপপূর্ণ ইরানি আগ্রাসন' বলে নিন্দা জানিয়েছে। হামলার পরপরই জরুরি উদ্ধারকারী দল এবং কারিগরি টিম সেখানে পাঠানো হয় যাতে বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা যায়।

বাড়ছে ভারতীয়দের প্রাণহানি
এর আগে গত বৃহস্পতিবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার সময় ধ্বংসাবশেষ পড়ে এক ভারতীয় নাগরিক নিহত হন। শুক্রবার ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত সাতজন ভারতীয় নিহত এবং একজন নিখোঁজ রয়েছেন। সোমবারের এই ঘটনার পর নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আটজনে।

উত্তপ্ত গোটা মধ্যপ্রাচ্য
আল জাজিরার তথ্য অনুযায়ী, সোমবার ভোরে শুধু কুয়েত নয়, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবেও বিমান হামলার সাইরেন শোনা গিয়েছে। বাহরাইনের বাসিন্দারা বিকট বিস্ফোরণের শব্দ পেয়েছেন, যা মূলত ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বলে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

পাঁচ সপ্তাহে পা দেওয়া এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল ইরানে লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার পর। এর প্রতিশোধ নিতে ইরান মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি ও অবকাঠামো লক্ষ্য করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আলোচনার কথা বললেও লড়াই থামার কোনো ইঙ্গিত দেননি। গত সপ্তাহে ট্রাম্প ১০ দিনের জন্য ইরানের জ্বালানি স্থাপনায় হামলা স্থগিত করার ঘোষণা দিলেও, ইরান পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে তাদের ওপর হামলা হলে তারা উপসাগরীয় দেশগুলোর জ্বালানি অবকাঠামো ধ্বংস করে দেবে। ইরান বর্তমানে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ 'হরমুজ প্রণালী' কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম লাফিয়ে বাড়ছে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ট্রাম্প প্রশাসন ওই অঞ্চলে অতিরিক্ত মার্কিন মেরিন সেনা মোতায়েন করেছে এবং আরও হাজার হাজার সৈন্য পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের এই পরিস্থিতি এক চরম অনিশ্চয়তার দিকে এগোচ্ছে, যার বড় শিকার হচ্ছেন সেখানে কর্মরত প্রবাসী শ্রমিকরা।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

