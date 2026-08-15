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MASSIVE EARTHQUAKE VIRAL VIDEO: ভোরের ভয়াল ভূমিকম্প কাড়ল ২০ প্রাণ! বাতাসে দানব সুনামির সর্বগ্রাসী ঘ্রাণ... হাজার হাজার মানুষ শহর ছাড়ছেন হাতে নিয়ে প্রাণ

MASSIVE EARTHQUAKE VIRAL VIDEO: লহমায় সব শেষ হয়ে গেল! হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বিরাট বিরাট বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা না জানে কত? ভারতের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে মাত্র ৩-৪ হাজার কিলোমিটার দূরের দেশ থেকে এল বুক কাঁপানো আপডেট...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 15, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:18 PM IST
MASSIVE EARTHQUAKE VIRAL VIDEO: ভোরের ভয়াল ভূমিকম্প কাড়ল ২০ প্রাণ! বাতাসে দানব সুনামির সর্বগ্রাসী ঘ্রাণ... হাজার হাজার মানুষ শহর ছাড়ছেন হাতে নিয়ে প্রাণ
Image Credit: সেই ভয়ংকর ছবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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