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BIG BREAKING: অবিশ্বাস্য! ২৪৩ যাত্রীকে নিয়ে মাঝ সমুদ্রে ভ্যানিশ আস্ত জাহাজ! রবি সকালে বুক কাঁপানো ব্রেকিংয়ে হাড়হিম

জাভা সাগরে ২৪৩ জন যাত্রীকে নিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল জাহাজ! রবি সকালে বুক কাঁপানো ব্রেকিংয়ে হাড়হিম হয়ে গেল দুনিয়ার

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 13, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:23 AM IST
BIG BREAKING: অবিশ্বাস্য! ২৪৩ যাত্রীকে নিয়ে মাঝ সমুদ্রে ভ্যানিশ আস্ত জাহাজ! রবি সকালে বুক কাঁপানো ব্রেকিংয়ে হাড়হিম

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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