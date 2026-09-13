/BIG BREAKING: অবিশ্বাস্য! ২৪৩ যাত্রীকে নিয়ে মাঝ সমুদ্রে ভ্যানিশ আস্ত জাহাজ! রবি সকালে বুক কাঁপানো ব্রেকিংয়ে হাড়হিম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কে না জানে মায়ার এই পৃথিবীতে পরতে পরতে রহস্যে পরিপূর্ণ। ইতিহাসবিদ থেকে শুরু করে গুপ্তধনসন্ধানী হয়ে ক্রিপ্টোগ্রাফার! তাঁদের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, আজও মহাবিশ্বে বেশ কিছু রহস্যের সমাধান হয়নি। একাধিক বিমানের মাঝ আকাশে ভ্যানিশ হয়ে যাওয়ার গল্প গুগলে সার্চ করলেই পাওয়া যাবে। আর এবার বিমান নয়, আস্ত জাহাজ গায়েব হয়ে গেল মাঝ সমুদ্র থেকে! রবিবার সাতসকালে হাড়হিম খবর চলে এল জাভা সমুদ্র থেকে। প্রশান্ত মহাসাগরের একটি অগভীর উপান্ত মহাসাগর, যা ইন্দোনেশিয়ার সুন্দা শেলফের উপর অবস্থিত। আরও ভালে করে যদি ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা বলা হয়, তাহলে তা হবে উত্তরে বোর্নিও, দক্ষিণে জাভা, পশ্চিমে সুমাত্রা এবং পূর্বে সুলাওয়েসি দ্বীপ দ্বারা বেষ্টিত যে অঞ্চল। গত শনিবার স্থানীয় সময়ে সকাল ১০:১৩ মিনিটে ইন্দোনেশীয় যাত্রী ও রো-রো কার্গো জাহাজ 'ভার্গো ট্রান্সপোর্ট ৮' পূর্ব জাভার সুরাবায়া থেকে ২৪৩ যাত্রীকে নিয়ে রওনা দিয়েছিল, গন্তব্য় ছিল দক্ষিণ কালিমন্তানের বানজারমাসিন। জলপথে ১৭ থেকে ২৪ ঘণ্টারই যাত্রা। যদিও সরাসরি বিমানে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের মতোই লাগে।
ঠিক কী জানা যাচ্ছে
ইন্দোনেশিয়ার বানজারমাসিন অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দফতরকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা এপি জানিয়েছে যে, বোর্নিও দ্বীপের বানজারমাসিন এলাকায় জাহাজটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দক্ষিণ কালিমন্তান প্রদেশের রাজধানী বানজারমাসিনের একট জেটি থেকে প্রায় ১৪৮ কিলোমিটার দূরে জাহাজটির সঙ্গে শেষবার যোগাযোগ করা গিয়েছিল! জাহাজটির যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল হওয়ার পরই উদ্ধারকারী দলগুলো অভিযান শুরু করে। ঠিক কী কারণে জাহাজটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল তাও স্পষ্ট নয়। আবহাওয়া পরিস্থিতি উদ্ধারকাজে কোনও প্রভাব ফেলছে কি না, তাও তাৎক্ষণিক ভাবে স্পষ্ট হয়নি। জাহাজটি কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সুরাবায়া থেকে যাত্রা করেছিল। বোঝা যাচ্ছে সেখানে বন্দরের যাবতীয় যোগাযোগের ব্যবস্থাই ছিল। স্থানীয় অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দলের প্রধান আই পুতু সুদায়ানা বানজারমাসিনে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের সন্ধানে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছি'। আমরা জাহাজটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার খবর পেয়েই উদ্ধারকর্মী মোতায়েন করেছি। জাহাজে থাকা ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে।' সুদায়ানা ১০৩ জন যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে একজন পরে মারা যান। সুদায়ানা ত্রিশক্তি বন্দরে জরুরি কার্যক্রম কেন্দ্র স্থাপনও করেছেন। জাহাজটির সর্বশেষ শনাক্তকৃত অবস্থানের দিকে উদ্ধারকারী দল, জলযান ও সামুদ্রিক কর্মীদের পাঠানো হয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে
ইন্দোনেশিয়ায় নিখোঁজের ঘটনা
ইন্দোনেশিয়ায় সামুদ্রিক দুর্ঘটনা এক সাধারণ ঘটনা। ১৭ হাজারেরও বেশি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত এই দেশপরিবহণ ও পর্যটনের জন্য মূলত ফেরি ও অন্যান্য নৌযানের উপরই নির্ভরশীল। নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং অনিশ্চিত আবহাওয়াকে প্রায়শই এসব দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে আরও কয়েকটি ফেরি দুর্ঘটনা এই ঝুঁকির বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে। গত মাসে বালি সংলগ্ন লম্বক প্রণালীতে এক ফেরিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একজন নিহত ও পাঁচজন নিখোঁজ হন এবং ২১১ জনকে উদ্ধার করা হয়। গত জুলাইয়ে সুলাওয়েসির দক্ষিণে অবস্থিত ছোট দ্বীপ সেলায়ারের কাছে ৭০ জনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে একটি ফেরি ডুবে গিয়েছিল। এর আগে বানতেন প্রদেশের মাউন্ট আনাক ক্রাকাতাউয়ের কাছে ৮ আরোহী-সহ একটি স্পিডবোট নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। ওই আরোহীদের মধ্যে ৫ জন সাংবাদিক ছিলেন যাঁরা একটি আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের খবর সংগ্রহের কাজ করছিলেন।
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