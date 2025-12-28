Osman Hadi Death: হাদি মৃত্যুর বিচার চেয়ে দেশজুড়ে অবরোধ শুরু, বড়কিছুর সলতে পাকছে বাংলাদেশে!

Osman Hadi Death: হাদি মৃত্যুর বিচার চেয়ে দেশজুড়ে অবরোধ শুরু, বড়কিছুর সলতে পাকছে বাংলাদেশে!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাত্রনেতা ওসমান হাদির মৃত্যুকে ঘিরে ফের বাংলাদেশ উত্তাল করার সলতে পাকাচ্ছে হাদির সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চ। হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে রবিবার দেশজুড়ে অবরোধের ডাক দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ।
হাদি মৃত্যুর বিচার চেয়ে ঢাকার শাহবাদে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ চলছে। শনিবার সেই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে ইনকিলাব মঞ্চের সচিব আবদুল্লাহ আল জাবের রবিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত দেশের ৮ বিভাগে অবরোধের ডাক দেন। শনিবারও ইনকিলাব মঞ্চের সমর্থকরা ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুস্টিয়ায় রাস্তা অবরোধ করেন। এবার রবিবার এই অবরোধ কর্মসূচিতে দেশের বিরাট অংশ অচল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।
শুক্রবার জুমার নামাজের পর ঢাকার শাহবাগে আন্দোলনকারীরা অবস্থান নেন এবং সারারাত সেখানে অবস্থান করেন। শনিবার দুপুরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে হাদীর কবর জিয়ারত করতে যান। তার যাতায়াতের সুবিধার জন্য আন্দোলনকারীরা শাহবাগ থেকে সাময়িকভাবে সরে গিয়ে আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে অবস্থান নেন। এরপর দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে তারা আবারও শাহবাগে ফিরে আসেন। এর ফলে শাহবাগ এলাকায় যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।
শাহবাগে টানা ৩৪ ঘণ্টার অবস্থান কর্মসূচির পর রাতে সেখানে উপস্থিত হয়ে তথ্য উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। হাদি হত্যার বিচার দ্রুত শুরুর আশ্বাস দেন। তিনি বলেন,তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং ৭ জানুয়ারির পর শক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হবে। চার্জশিট থেকে রায় পর্যন্ত দ্রুত বিচার নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য বলে জানান তিনি।
এদিকে, ওসমান হাদির হত্যাকারী এখন কোথায়, এটাই এখন বড় প্রশ্ন। এনিয়ে ঢাকা পুলিসের অতিরিক্ত কমিশনার নজরুল ইসলাম বলেন, ওসমান হাদির হত্যাকারী দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। আগামী ৭-৮ দিনের মধ্যে মামলার চার্জশিট দেওয়া হবে। হাদি হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ পরিকল্পিত। ঘটনায় মোট ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপি। এদের মধ্যে ৬ জন জবানবন্দি দিয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন এলাকায় জুম্মার নামাজ থেকে একটি ই-রিক্সায় চড়ে ফিরছিলেন ওসমান হাদি। সেইসময় যখন তিনি সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দিকে যাচ্ছিলেন সেইসময় মূল শ্যুটার ফয়সাল করিম ও তার সহযোগী বাইক থেকে হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয়। গুলি হাদির বাঁদিকের কানের পাশে লেগে তার ডান দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। হাদিকে ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ১৮ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।
