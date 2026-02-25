English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Ayatollah Ali Khameini rise and influence in islamic country EXPLAINER: কে এই আয়াতোল্লাহ খামেইনি? কেন তাঁর এক ইশারায় থমকে যায় ইরান? ইসলামি বিশ্ব তাঁর এত বোলবোলাই বা কী কারণে?

Ayatollah Ali Khameini rise and influence in islamic country EXPLAINER: কে এই আয়াতোল্লাহ খামেইনি? কেন তাঁর এক ইশারায় থমকে যায় ইরান? ইসলামি বিশ্ব তাঁর এত বোলবোলাই বা কী কারণে?

Who is Ayatollah Ali Khaimeini: আসলে, ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে রেজা শাহ পাহলভীর রাজতন্ত্র উৎখাত করে ইরানে ধর্মীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাসনব্যবস্থায় মূল ক্ষমতা থাকে সর্বোচ্চ নেতার হাতে, যে পদে বর্তমানে আসীন আয়াতুল্লাহ আল খামেইনি।

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 25, 2026, 03:31 PM IST
Ayatollah Ali Khameini rise and influence in islamic country EXPLAINER: কে এই আয়াতোল্লাহ খামেইনি? কেন তাঁর এক ইশারায় থমকে যায় ইরান? ইসলামি বিশ্ব তাঁর এত বোলবোলাই বা কী কারণে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানের শাসনব্যবস্থা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় স্বতন্ত্র, যেখানে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বা সংসদ সদস্যরা পদ পেলেও চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার হাতে। 

Add Zee News as a Preferred Source

ইরানে প্রেসিডেন্ট আছেন। পার্লামেন্ট আছে। নির্বাচনও হয়। তবু শেষ কথা বলেন একজনই—

আয়াতুল্লাহ আলি খামেইনি।

দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এই পদে আসীন রয়েছেন আয়াতুল্লাহ আল খামেইনি।

সাম্প্রতিক ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের আবহে তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ইসরায়েলি হামলার আশঙ্কায় তাঁকে হত্যার চেষ্টা হতে পারে—এমন গুঞ্জনও ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কটাক্ষ করে বলেছিলেন যে, ইরানের কথিত এই সর্বোচ্চ নেতা কোথায় লুকিয়ে আছেন, তা তাঁর জানা আছে। এই মন্তব্যটি ভূ-রাজনৈতিক উত্তজনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তাঁর প্রভাব শুধু ইরানের সীমানায় আটকে নেই। পশ্চিম এশিয়ার একাধিক শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে— রাজনীতি, সামরিক কৌশল এমনকি ধর্মীয় অবস্থান নির্ধারণেও তাঁর মতামত কার্যত নির্দেশের মতো মানা হয়।

কে এই খামেইনি?

১৯৮৯ সাল থেকে ইরানের ‘সুপ্রিম লিডার’ পদে রয়েছেন খামেইনি।
এর আগে ছিলেন প্রেসিডেন্ট।

ইসলামি বিপ্লবের স্থপতি আয়াতুল্লাহ রুহোল্লাহ খোমেনির মৃত্যুর পরই তাঁকে বসানো হয় দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনে।

কবে তাঁর উত্থান?

আসলে, ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে রেজা শাহ পাহলভীর রাজতন্ত্র উৎখাত করে ইরানে ধর্মীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাসনব্যবস্থায় মূল ক্ষমতা থাকে সর্বোচ্চ নেতার হাতে, যে পদে বর্তমানে আসীন আয়াতুল্লাহ আল খামেইনি।

তিনি দেশটির সামরিক বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা কিংবা ভূ-রাজনৈতিক কৌশল—সবক্ষেত্রেই তাঁর সম্মতি বাধ্যতামূলক। সংসদ বা প্রেসিডেন্ট থাকলেও দেশের নীতি নির্ধারণে তাঁর সিদ্ধান্তই শেষ কথা, যা ইরানকে বিশ্বের অন্যান্য শাসনব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে তুলেছে।

সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা বাছাই হয় কী ভাবে?

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল ও প্রভাবাধীন। সাংবিধানিকভাবে, 'অ্যাসেম্বলি অফ এক্সপার্টস' বা ৮৮ জন ধর্মীয় নেতার একটি বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী এই নির্বাচন করেন। প্রতি আট বছর অন্তর এই মণ্ডলীর সদস্যরা নির্বাচিত হলেও, কারা প্রার্থী হতে পারবেন তা নির্ধারণ করে 'গার্ডিয়ান কাউন্সিল'। এই কাউন্সিলের সদস্যদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করেন স্বয়ং সর্বোচ্চ নেতা। ফলে গত তিন দশকে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিশ্চিত করেছেন যে, এই পরিষদে যেন তাঁর অনুগত রক্ষণশীলরাই স্থান পান।

নিয়ম অনুযায়ী এই পদে আসীন হতে হলে একজন শীর্ষস্থানীয় শিয়া ধর্মীয় নেতা বা 'আয়াতোল্লাহ' হতে হয়। তবে খামেনি নির্বাচনের সময় আয়াতুল্লাহ না থাকলেও তাঁর সুবিধার্থে আইন সংশোধন করা হয়েছিল। এই পদে নির্বাচিত হলে আজীবন বহাল থাকা যায়।

বর্তমানে ৮৬ বছর বয়সী খামেইনির অসুস্থতা নিয়ে উত্তরসূরি নির্বাচনের জল্পনা তুঙ্গে। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে কট্টরপন্থী নেতা ইব্রাহিম রাইসির নাম জোরালোভাবে শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু ২০২৪ সালের মে মাসে এক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুতে সমীকরণ বদলে যায়। পরবর্তীতে সংস্কারপন্থী মাসুদ পেজেশকিয়ান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও সর্বোচ্চ নেতার পদটি নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরায়েল-ইরান সংঘাতের আবহে খামেনি সম্ভাব্য তিনজন উত্তরসূরির নামও ইঙ্গিত করেছেন।

যা জানা জরুরি- 
১. তখন খামেইনি ধর্মীয় পদমর্যাদায় এতটা উচ্চস্তরে ছিলেন না।

২. তাঁকে সুপ্রিম লিডার করতে— ইরানের সংবিধানই বদলাতে হয়েছিল।

কেন ইসলামি দুনিয়ায় তাঁর এত প্রভাব?

কারণ, খামেইনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নন— তিনি শিয়া ইসলামি ধর্মতত্ত্বের অন্যতম সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব।

ইরানের ‘Velayat-e-Faqih’ মতবাদ অনুযায়ী, একজন শীর্ষ ধর্মগুরুই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অভিভাবক।

এই তত্ত্বকে সামনে রেখে:

১. লেবাননের Hezbollah
২. ইরাকের একাধিক শিয়া মিলিশিয়া
৩. ইয়েমেনের 'হাউতি' Houthi গোষ্ঠী

—ইরান-সমর্থিত এই সংগঠনগুলির উপর খামেইনির আদর্শগত প্রভাব রয়েছে বলেই মনে করেন কূটনৈতিক মহল।

অর্থাৎ, তিনি শুধু একটি দেশের শাসক নন— শিয়া রাজনৈতিক ইসলামের অন্যতম মুখ।

তিনি না থাকলে কী হবে?

খামেইনির পর:

১. নতুন সুপ্রিম লিডার আসতে পারেন

২. অথবা গঠিত হতে পারে Leadership Council

কিন্তু IRGC (Revolutionary Guards) গত তিন দশকে রাষ্ট্রের ভিতরে বিশাল অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হয়ে উঠেছে—
যার উপর খামেইনির ব্যক্তিগত প্রভাব রয়েছে।

তাঁর অনুপস্থিতিতে:

১. ক্ষমতার কেন্দ্র ভেঙে যেতে পারে

২. ধর্মীয় বনাম সামরিক লবির দ্বন্দ্ব বাড়তে পারে

৩. ইসলামি বিশ্বে ইরানের প্রভাব বলয়ও দুর্বল হতে পারে

১৯৮৯ সালে খামেইনি নিজেই নাকি বলেছিলেন— তিনি এই পদের জন্য ‘যোগ্য নন’। তবু রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে— তাঁকেই বেছে নেয় ইরানের ধর্মীয় পরিষদ।

আজ, তাঁর প্রভাব ইরানের বাইরেও বিস্তৃত— যে কারণে তাঁর উত্তরসূরি কে হবেন, সেদিকে নজর গোটা ইসলামি বিশ্বের।

আরও পড়ুন: East Burdwan horror incident: গাড়ি থামিয়ে দোকান থেকে জলের বোতল কিনে চুমুক, জয়জিতের গলা জ্বলে গেল অ্য়াসিডে! মৃত্যুর ডাক...

আরও পড়ুন: SSC Case Update: কাঠগড়ায় কমিশন! ১২০০০ চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগ বিশ বাঁও জলে... ক্ষুব্ধ কোর্ট দিল বিরাট নির্দেশ...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Iran CrisisAyatollah Ali KhameneiIs Khamenei DeadAttack on Ayatollah Khameneiregime change in IranIran Supreme Leader Ali Khamenei deathwhat happens if Khamenei is killedIran political successionIran power vacuum scenarioIran leadership crisis
পরবর্তী
খবর

Tiger Death: মানুষের হাতের ছোঁয়ায় মাত্র ১৫ দিনেই মরে গেল জলজ্যান্ত ৭২টা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! কী এমন বিভীষিকা থাইল্যান্ডে...
.

পরবর্তী খবর

Ayatollah Ali Khameini rise and influence in islamic country EXPLAINER: কে এই আয়াতোল্লাহ খাম...