International Women's Day 2026: 'গিভ টু গেইন', নারী দিবস ২০২৬-এর নেপথ্যে কোন বড় পরিবর্তনের গল্প?

International Women's Day 2026: 'গিভ টু গেইন', নারী দিবস ২০২৬-এর নেপথ্যে কোন বড় পরিবর্তনের গল্প?
International Women's Day 2026: ২০২৬ সালের থিম 'Give to Gain' আমাদের শেখায় যে, নারীকে সুযোগ দিলে পুরো সমাজ উপকৃত হয়। লিঙ্গবৈষম্য দূর করে সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করাই এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে দিনটি কেবল উৎসবের নয়, বরং লিঙ্গ সমতা, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার দিন। আজকের এই বিশেষ দিনে সারা বিশ্ব নারীদের লড়াই, সাহসিকতা এবং সাফল্যের গল্প উদযাপনে মুখর।
কেন আমরা এই দিনটি পালন করি?
আমাদের চারপাশে আজও অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়ে গিয়েছে। নারী দিবসের মাধ্যমে সেই সব বৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়। নারীরা যেন পড়ালেখা, কাজ এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পান, সেই লক্ষ্যেই সারা বিশ্বে এই দিনটি পালন করা হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি বা সমাজ- সবক্ষেত্রেই নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, যা এই দিনে বিশেষভাবে মনে করা হয়।
২০২৬ সালের বিশেষ থিম: 'Give to Gain'
এ বছরের নারী দিবসের মূল কথা হল 'Give to Gain'। এর অর্থ হল- আমরা যদি নারীদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিই, তবেই পুরো সমাজ ও দেশ উন্নত হবে। অর্থাৎ, নারীদের ভালো কাজের সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার মাধ্যমেই আমরা সবাই লাভবান হতে পারি।
নারী দিবসের ইতিহাস
এই দিনটির পেছনে আছে এক দীর্ঘ সংগ্রামের গল্প। ১৯০৮ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কে পোশাক কারখানার কর্মীরা তাদের ন্যায্য মজুরি, কাজের সময় কমানো এবং ভোটাধিকারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন। সেখান থেকেই নারী অধিকারের এই আন্দোলনের শুরু। এরপর ১৯১১ সালে প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে নারী দিবস পালিত হয়। অবশেষে ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ জাতিসংঘ দিনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।
এই দিনের গুরুত্ব
আজকের দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, নারীকে পিছিয়ে রেখে কোনও দেশ বা সমাজ বড় হতে পারে না। বৈষম্য দূর করে একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব খুব জরুরি। তাই আজকের এই দিনটি নারীর জয়গানের পাশাপাশি তাদের অধিকার আদায়ের নতুন শপথ নেওয়ার দিন।
