Iran Allowed Indian Oil Tanker in Hormuz: অবশেষে স্বস্তি, হরমুজ প্রণালীতে ভারতের জাহাজ চলাচলে অনুমতি ইরানের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিয়ে বহু দেশকে কঠিন সংকটে ফেলে দিয়েছিল ইরান। মাত্র ৩৩ কিলোমিটার ওই সমুদ্রপথটি যে ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রধান হাতিয়ার তার বুঝিয়ে দিয়েছে ইরান। এই কৌশলে পড়ে ভারতের জাহাজও আটকে পড়েছিল হরমুজ প্রণালীতে। স্বভাবতই এবার ভারতের জ্বালানীতে টান পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। রান্নার গ্যাস নিয়ে ইতিমধ্যেই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে আমজনতার মধ্যে। এবার সেই আশঙ্কার মেঘ সরে গেল।
ভারতীয় কূটনীতির জয়। বৃহস্পতিবার হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতের তেলবাহী জাহাজ যাওয়ার অনুমতি দিল ইরান। এ ব্যাপারে ভারতের বিদেশমন্ত্রী কথা বলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচির সঙ্গে। এমনটাই সূত্রের খবর। এই আলোচনা করা হয়েছে যাতে পশ্চিম এশিয়ায় বাড়তে থাকা উত্তেজনার মধ্যেও ভারতের জ্বালানি সরবরাহ যেন বাধা ছাড়া চালু থাকে।
উল্লেখ্য, হরমুজ প্রণালী বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথগুলোর একটি। এই পথ দিয়ে বিশ্বের অনেক পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস জাহাজে করে পরিবহন করা হয়। অঞ্চলে চলতে থাকা সংঘাতের কারণে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন ব্যাহত হতে পারে—এই আশঙ্কায় নয়াদিল্লি দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে, যাতে ভারতের জ্বালানি আমদানির পথ নিরাপদ থাকে।
সূত্রের মতে, এই কূটনৈতিক আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাহাজগুলোর জন্য সমুদ্রপথ খোলা রাখা, যাতে অপরিশোধিত তেল ও তরল প্রাকৃতিক গ্যাস আনা-নেওয়া বড় কোনো বাধা ছাড়াই চলতে পারে।
ভারত জ্বালানির জন্য অনেকটাই আমদানির ওপর নির্ভরশীল। তাই গালফ অঞ্চলের সমুদ্রপথ স্থিতিশীল থাকা ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
খবর অনুযায়ী, ইরান ভারতীয় তেলবাহী জাহাজগুলোকে এই সমুদ্রপথ ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছে। তবে আমেরিকা, ইউরোপ ও ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্ত জাহাজগুলোর ওপর বর্তমানে কিছু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
সূত্র জানিয়েছে, এই বিষয় নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক নেতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন।
তিনি রাশিয়ার সের্গেই ল্যাভরভ এবং ফ্রান্সের জ্যঁ-নোয়েল ব্যারোর সঙ্গে কথা বলেছেন। সেখানে অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতি এবং গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথগুলো স্থিতিশীল রাখার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
