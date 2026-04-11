Iran-US Ceasefire: পশ্চিমে উঠছে সূর্য: যুদ্ধ থামাতে ইসলামাবাদে বৈঠক ইরান-আমেরিকার

Iran-US Talks: ইরানের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, আলোচনা শুরুর আগে লেবাননে হামলা বন্ধ করতে হবে এবং আমেরিকার কাছে আটকে থাকা ইরানের টাকা ফেরত দিতে হবে। পালটা মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে.ডি. ভ্যান্স বলেছেন, ইরান যদি সততার সঙ্গে আলোচনা করতে চায়, তবে তারাও শান্তি চান। কিন্তু কোনো রকম চালাকি করা হলে আমেরিকা তা মেনে নেবে না।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 11, 2026, 10:17 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্য়ে যুদ্ধ থামাতে মরিয়া পাকিস্তান। ইরান ও আমেরিকার মধ্যে শান্তি আনতে পাকিস্তানে বড় ধরনের বৈঠক হতে যাচ্ছে। এই আলোচনায় অংশ নিতে শনিবার সকালেই ইরানি প্রতিনিধি দল পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে পৌঁছেছে। বিকেলের দিকে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে.ডি. ভ্যান্সের নেতৃত্বে আমেরিকার দলও পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

গত বুধবার পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ইরান ও আমেরিকার দু'সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে মার্কিন ও ইরানি প্রেসিডেন্টকে ট্যাগ করে জানান যে, দুই পক্ষ ইসলামাবাদে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে। মূলত পাকিস্তানের বিশেষ কূটনৈতিক প্রচেষ্টাতেই এই কঠিন আলোচনা সম্ভব হয়েছে।

শনিবার বিমানবন্দরে ইরানি প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ইশাক দার, সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনিরসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। ইশাক দার আশা প্রকাশ করেছেন যে, দুই পক্ষই গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নেবে এবং মধ্যপ্রাচ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

সফর নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ইরানি প্রতিনিধি দল ইসলামাবাদে পৌঁছায়। তবে ইরানের পক্ষ থেকে কিছু কঠিন শর্ত দেওয়া হয়েছে। পার্লামেন্ট স্পিকার গালিবাফ জানিয়েছেন, আলোচনা শুরুর আগে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে-- লেবাননে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা। ইরানের আটকে রাখা সম্পদ অবরুদ্ধমুক্ত করা। ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে, যার মধ্যে লেবাননও অন্তর্ভুক্ত।

অন্যদিকে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে.ডি. ভ্যান্স জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁকে আলোচনার বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। ইসলামাবাদ রওনা হওয়ার আগে তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'ইরান যদি সদিচ্ছা নিয়ে আলোচনা করতে চায়, তবে আমাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার হাত বাড়ানো থাকবে। কিন্তু তারা যদি আমাদের সঙ্গে কোনো চালাকি করতে চায়, তবে ফল ভালো হবে না।'

এই মেগা বৈঠককে কেন্দ্র করে ইসলামাবাদে জারি করা হয়েছে 'রেড অ্যালার্ট'। শহরজুড়ে ১০ হাজারেরও বেশি পুলিস ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো (রেড জোন) সেনাবাহিনী ও রেঞ্জার্সদের পাহারায় রাখা হয়েছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরান ও মার্কিন-ইসরায়েলি পক্ষের মধ্যে যে সংঘাত শুরু হয়েছিল, এই আলোচনা তার অবসানে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্ববাজারের তেলের দাম এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে এই বৈঠকের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

