Iran Israel War: ড্রোন-ই দ্রোণাচার্য, সস্তা আঘাতে চাপে আমেরিকা-ইসরায়েল... লম্বা লড়াইয়ে কি এগিয়ে ইরান?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আকাশে বিস্ফোরণ, ভূগর্ভে লঞ্চপ্যাড, আর হিসেবের খাতায় কোটি কোটি ডলার। পশ্চিম এশিয়ার এই সংঘাত শুধু মিসাইলের লড়াই নয়—এ এক অদ্ভুত অঙ্কের যুদ্ধ। একদিকে ইরানের সস্তা ‘শাহেদ’ ড্রোন, অন্যদিকে তা ঠেকাতে বহু গুণ দামী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। প্রশ্ন উঠছে—যদি লড়াই দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে কে টিকবে বেশি দিন? বন্দুক না ব্যাংক-ব্যালান্স?
শাহেদ: ইরানের সস্তা ঘাতক ড্রোনের উত্থান
ইরান বহু বছর ধরেই শাহেদ (Shahed) সিরিজের ড্রোন তৈরি করছে — যেগুলো মূলত কামিকাজি ধরনের, অর্থাৎ একবার আঘাত করে নিজেই ধ্বংস হয়। এই ড্রোনগুলো খুব সস্তা, সহজে বানানো যায়, আর একসাথে শত শত ছুঁড়লে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পিছু হটতে বাধ্য হয়।
ইরানের ভেতরে এমন ড্রোনগুলো ভূগর্ভস্থ গুহা বা সুড়ঙ্গেও রাখা হচ্ছে — যাতে শত্রু প্রথম আঘাতেই সব ধ্বংস করে ফেলতে না পারে।
সস্তা আক্রমণ, ব্যয়বহুল প্রতিরক্ষা
এই ড্রোনগুলোকে আটকাতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে গোলাবারুদ ও ইন্টারসেপ্টর (যা ড্রোন ধ্বংস করতে ব্যবহৃত অস্ত্র) খরচ করতে হয় বহু গুণ বেশি। যখন ইরান কম খরচে ড্রোন নিক্ষেপ করে, প্রতিরক্ষা পক্ষকে প্রতিটা ড্রোন থামাতে অনেক ব্যয়বহুল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করতে হয়।
এই খরচের পার্থক্যই একদিকে যুদ্ধের গতি-ধারা বদলে দিচ্ছে...
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল: ইরানের ড্রোনকেই অস্ত্র বানানো
ইউনাইটেড স্টেটসও এবার ইরানের ড্রোন কৌশলকে নিজের পক্ষে ব্যবহার করছে। তারা লুকাস (LUCAS) নামের একটি সস্তা ‘একমুখী হামলার ড্রোন’ বানিয়েছে, মূলত ইরানেরই শাহেদ (Shahed) ড্রোনের মতো ডিজাইন করে।
এই ড্রোনগুলো খুব সস্তা (প্রতিটা মাত্র ৩০–৩৫ হাজার মার্কিন ডলার) এবং খুব সহজেই একে একে ছুঁড়ে স্ট্রাটেজিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারে। এতে যুদ্ধ আরও লম্বা টেকসই হতে পারে — কারন ছোট ছোট ড্রোন অনেক বানিয়ে ব্যবহার করলে মোট ব্যয় কম হয়।
ফোকাস বদলেছে: লঞ্চ সাইটে আঘাত
মার্কিন ও ইজরায়েলি সামরিক গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন, শুধু ড্রোন বা মিসাইল থামানোই যথেষ্ট নয়-— বরং যেখান থেকে এসব উৎক্ষেপণ হচ্ছে, সেই লঞ্চ সাইটগুলোকে সরাসরি ধ্বংস করা দরকার। কারণ হাজার হাজার ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষায় ফেলা মানে ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি।
এই কারণেই এখন লক্ষ্যবস্তুগুলো হলো — ড্রোন তৈরি কেন্দ্র, স্টোরেজ ঘাঁটি এবং উৎক্ষেপণ প্লাটফর্ম।
বাজারও বলছে কিছু
অসামরিক জগতে পরিস্থিতি কঠিন হলেও, ইজরায়েলের স্টক মার্কেট শক্ত অবস্থায় রয়েছে। বিনিয়োগকারীরা মনে করছেন — যদি এই সংঘাত দীর্ঘ হয়, ইরান শেষমেষ আর্থিক ও সামরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তা অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য ভালো।
এই বাজারের মনোভাব যুদ্ধের সম্ভাব্য ফলাফলকেও কিছুটা ভবিষ্যদ্বাণী করছে।
