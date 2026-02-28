English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • US Iran Conflict: বাহরাইন-আমিরশাহি-কুয়েত-কাতার, মার খেয়েই মধ্যপ্রাচ্যের সব মার্কিন ঘাঁটিতে মিসাইল দেগে দিল ইরান

US Iran Conflict: বাহরাইন-আমিরশাহি-কুয়েত-কাতার, মার খেয়েই মধ্যপ্রাচ্যের সব মার্কিন ঘাঁটিতে মিসাইল দেগে দিল ইরান

US Iran Conflict:  মার্কিন হানার জবাব বহু আগে থেকেই ইরান অত্যন্ত কঠোর প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছিল...  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 28, 2026, 05:13 PM IST
US Iran Conflict: বাহরাইন-আমিরশাহি-কুয়েত-কাতার, মার খেয়েই মধ্যপ্রাচ্যের সব মার্কিন ঘাঁটিতে মিসাইল দেগে দিল ইরান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বহুদিন ধরেই সলতে পাকাচ্ছিল আমেরিকা। এতদিন তা সামনে এল। ইজরায়েল ও আমেরিকা একজোটে আক্রমণ করেছে  ইরানে। আর তারই পাল্টা হিসেবে ইরান আবু ধাবি, কুয়েত, আরব আমিরাত-সহ একের পর এক জায়গায় হামলা চালিয়েছে ইরান। ওইসব জায়গাগুলিতে রয়েছে মার্কিন সেনা ঘাঁটি। পাশাপাশি সৌদির রাজধানী রিয়াধেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। ফলে বলা যেতেই পারে মধ্যপ্রাচ্যের আধ ডজনেরও বেশি দেশকে যুদ্ধে জড়িয়ে দিল আমেরিকা।

শনিবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল ইরানে হামলা চালানোর ফলে মধ্যপ্রাচ্য এক ভয়াবহ সামরিক উত্তেজনার মুখে পড়ে গেল। যার জবাবে তেহরানও দ্রুত পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ায় একাধিক উপসাগরীয় দেশে বিস্ফোরণ ও জরুরি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ইজরায়েল একে ইরানের বিরুদ্ধে তাদের 'প্রতিরক্ষামূলক হামলা' হিসেবে দাবি করেছে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন যে ওয়াশিংটন একটি বড় ধরনের সামরিক অভিযানে অংশ নিচ্ছে; এই হামলার পর ইরানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।

মার্কিন হানার জবাব বহু আগে থেকেই ইরান অত্যন্ত কঠোর প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছিল। এবার আমেরিকা হামলা করা পরই পুরো অঞ্চলজুড়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করে ইরান। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা উত্তেজনার মাঝে ইরানের এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো যখন মার্কিন ও তাদের মিত্র দেশগুলোর সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে শুরু করে, তখন মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

ইরান বাহরাইনে অবস্থিত একটি মার্কিন নৌ-ঘাঁটি এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল-ধাফরা বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে। বাহরাইনের রাজধানী মানামা এবং আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে আবুধাবিতে একটি বিকট বিস্ফোরণের কথা রয়টার্স নিশ্চিত করেছে। এছাড়া দুবাই এবং সৌদি আরবেও বড় ধরনের বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

বাহরাইন নিশ্চিত করেছে যে জুফায়ার এলাকায় অবস্থিত মার্কিন নৌবাহিনীর ৫ম ফ্লিটের সদর দপ্তরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে এবং রয়টার্স সেই ঘাঁটির কাছাকাছি এলাকা থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখার খবর দিয়েছে। এর আগে বাহরাইনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জরুরি সতর্কতা জারি করে বাসিন্দাদের নিকটস্থ নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়; অন্যদিকে আল জাজিরা জানিয়েছে যে কুয়েতেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে এবং সেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিমান হামলার সাইরেন বাজানো হয়েছে।

কাতারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আকাশেই প্যাট্রিয়ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে। কাতার কর্তৃপক্ষ মোবাইলে জরুরি বার্তা পাঠিয়ে সকল বাসিন্দাকে ঘরের ভেতরে থাকতে এবং সামরিক স্থাপনা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে ইরান ও উপসাগরীয় অঞ্চলে এই যুদ্ধ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় একটি বড় ধরনের আঞ্চলিক সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে,যেখানে অনেক মার্কিন মিত্র দেশ ও সামরিক ঘাঁটি জড়িয়ে পড়তে পারে। পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি হওয়ায় ওই অঞ্চলের সরকারগুলো নিরাপত্তা জোরদার করেছে, সংবেদনশীল এলাকার আশেপাশে চলাফেরা সীমিত করেছে এবং পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

