Attacks on World's Biggest Gas Hub: ফের বাড়বে গ্যাসের দাম! বাড়তে পারে বিদ্যুতের মূল্যও? 'ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট গ্যাস হাবে' মারণ হামলায় দেশ জুড়ে আঁধার?

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Attacks on Worlds Biggest Gas Hub: ফের বাড়বে গ্যাসের দাম! বাড়তে পারে বিদ্যুতের মূল্যও? ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট গ্যাস হাবে মারণ হামলায় দেশ জুড়ে আঁধার?

Iran Attacks World's Biggest Gas Hub:'ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট গ্যাস হাবে' মারণ হামলা। হামলা করল ইরান। কাতারের এই গ্যাস প্ল্যান্টে হামলায় সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত। ভয়ংকর পরিস্থিতি হবে উপমহাদেশে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 19, 2026, 05:36 PM IST
নতুন করে যে বিপদ ঘনাচ্ছে, তা থেকে মুক্তির উপায় কি আছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের বাড়বে রান্নার গ্যাসের দাম (LPG Price)! বাড়বে বিদ্যুতের দামও (Price Hike of Electricity)! অন্ধকারে ডুবে (Power Cut) যাবে গোটা দেশ! হেঁশেলে হবে হরতাল! কেন? ইরানযুদ্ধে (IranIsrael War) এত বড় বিপর্যয় কী ঘটল? আন্তর্জাতিক তেল ও গ্যাস ভান্ডারে এই মহা বিপর্যয়ের (Turmoil in international oil and gas markets) আশঙ্কা কারণ, কাতারে ইরানের মিসাইল আক্রমণ।

আরও পড়ুন: Missile Attack in Abu Dhabi: অচল হল পৃথিবী? বাকি গোলার্ধের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন পশ্চিম বিশ্বের; আবুধাবি, দুবাই, দোহায় আতঙ্ক

কাতারে ইরানের হামলা

কাতারের রাস লাফান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিতে ইরান চালিয়েছে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা। এই হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে। এর জেরে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতে বড় ধরনের বিদ্যুৎ-বিভ্রাট ও শিল্পকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

রাস লাফানে ধ্বংস

এই কয়েকটি দেশের তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস বা 'এলএনজি' আমদানির এক বড় অংশই আসে কাতার থেকে। কাতারের প্রায় সব প্রাকৃতিক গ্যাস রাস লাফানে প্রক্রিয়াজাত হয় ও সেখান থেকেই রফতানি করা হয়।

আরও পড়ুন: Bab el Mandeb: ভয়ংকর অচলাবস্থার মুখে গোটা বিশ্ব! হরমুজের পর এবার বাবেল প্রণালী বন্ধ হলেই হাহাকার বাণিজ্যে

এলএনজি আমদানি

জ্বালানি খাতের তথ্য বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান 'কেপলার'-এর মতে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তাদের এলএনজি আমদানির যথাক্রমে ৯৯ শতাংশ ও ৭০ শতাংশ পায় কাতার থেকে। অন্য দিকে, বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল'-এর তথ্য বলছে, ভারত তাদের এলএনজি চাহিদার ৪০ শতাংশের বেশি কাতার থেকে সংগ্রহ করে।

সময়সাপেক্ষ

রাস লাফানের পরিচালক ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান কাতার এনার্জি চলতি মাসের শুরুর দিকে এলএনজি ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদন স্থগিত করেছিল। তবে সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ও ক্ষয়ক্ষতির কারণে স্বাভাবিক উৎপাদনে ফিরতে কোম্পানিটির অনেক বেশি সময় লেগে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। 

আরও পড়ুন: Nuclear War: বিরক্ত আমেরিকা শেষ পর্যন্ত ফেলেই দিল পরমাণু বোমা; ভয়াবহ শব্দ বীভৎস আগুনের মারণলীলায় স্তব্ধ বিশ্ব

ভারতের উপর প্রভাব

এই পরিস্থিতি ভারতের মতো দেশগুলির উপর গভীর প্রভাব ফেলছে। ভারত তাদের প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় ৫০%-ই আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সংগ্রহ করে। উল্লেখ্য, ভারত তার মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার প্রায় ২০% কাতার থেকে আমদানি করে। ফলে, বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতকে এখন গ্যাসের ব্যবহার কমাতে হবে; বিশেষ করে শিল্পক্ষেত্রে এবং নির্দিষ্টভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গ্যাসের ব্যবহার কমাতে হবে। এখন ভারতে প্রতিদিন প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারের পরিমাণ ১৮৯ মিলিয়ন মেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার (MMSCMD)। এর মধ্যে ৯৭.৫ MMSCMD গ্যাস দেশীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। গত সপ্তাহ পর্যন্ত, ভারতের মোট প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির একটি অংশ-- অর্থাৎ ৪৭.৪ MMSCMD সরবরাহ অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে ব্যাহত হয়েছে। এর তীব্র প্রভাব পড়তে পারে ভারত জুড়ে। এদেশে ফের বাড়তে পারে রান্নার গ্যাসের দাম! ফলে, হেঁশেলে হতে পারে হরতাল! ওদিকে বাড়তে পারে বিদ্যুতের দামও! অন্ধকারে ডুবে যেতে পারে গোটা দেশ!

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

পরবর্তী
খবর

Iran hits Ras Laffan: বিশ্বের বৃহত্তম গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্র রাস লাফানে ইরান মিসাইল দাগতেই গ্যাসের দাম বাড়ল ৩৫%
.

পরবর্তী খবর

WB Assembly Election 2026: টার্গেটে মালদহ-মুর্শিদাবাদ, দুই ২৪ পরগনা: মমতার তালিকায় সংখ্যালঘু...