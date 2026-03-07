Iran Earthquake: ফের ভূমিকম্প, প্রবল ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল শহরের... আফটারশকের আশঙ্কায়...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Earthquake in Iran: যুদ্ধের মধ্যেই ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইরান। 'হরমুজ প্রণালী'র কাছে অবস্থিত বন্দরে সাতসকালে কম্পন অনুভূত হয় বলে জানা গিয়েছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 7, 2026, 12:03 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকা-ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতের মাঝে ফের ভূমিকম্প ইরানে। ৪.১ মাত্রার কম্পনে কেঁপে উঠল দক্ষিণ ইরানের বন্দর আব্বাস সংলগ্ন এলাকা। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (USGS) জানিয়েছে, এই কম্পনটি ওই অঞ্চলের টেকটোনিক প্লেটের অস্থিরতার কারণে ঘটেছে। তবে এখনও পর্যন্ত বড় ধরনের কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল হরমুজগান প্রদেশের বন্দর আব্বাস শহর থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার পশ্চিমে। মাটির মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে এই কম্পনের উৎপত্তি হওয়ায় ভূপৃষ্ঠে এর তীব্রতা বেশ ভালোভাবেই অনুভূত হয়েছে। 

ভূবিজ্ঞানীদের মতে, আরবীয় এবং ইউরেশীয় প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত 'জাগরোস ফল্ট সিস্টেম'-এর সক্রিয়তার কারণেই এই এলাকায় নিয়মিত ভূমিকম্প হয়। বন্দর আব্বাস শহরটি কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী'র (Strait of Hormuz) তীরে অবস্থিত। এছাড়া এই অঞ্চলে ইরানের গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনা থাকায় কর্তৃপক্ষ এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ওপর কড়া নজর রাখে।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দারা কয়েক সেকেন্ডের জন্য তীব্র ঝাঁকুনি অনুভব করলেও কোনও ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ার বা বন্দর পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটার খবর মেলেনি। ইরানের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতর জানিয়েছে, পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে পরবর্তী আফটারশক বা কম্পনের আশঙ্কায় নজরদারি চালানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই ৩ মার্চ দক্ষিণ ইরানের গেরাশ শহর ৪.৩ মাত্রার ভূমিকম্প হয়।

প্রসঙ্গত, ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের আজ অষ্টম দিন। শনিবার সকালে ইসরায়েল তেহরানে ব্যাপক মাত্রায় বিমান হামলা শুরু করেছে। শহরের পশ্চিম অংশে বড় ধরনের বিস্ফোরণ ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গিয়েছে। মেহরাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগুন লাগার খবর পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিক, ইরান তেল আবিব, জেরুজালেম এবং দক্ষিণ ইসরায়েল লক্ষ্য করে একের পর এক ব্যালেস্টিক মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেকগুলো ক্ষেপণাস্ত্র রুখে দিলেও বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

