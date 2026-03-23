  2 Million Dollar Toll To Pass Hormuz: হরমুজ পেরতে দিতে হবে ২ মিলিয়ন ডলার টোল- যুদ্ধের খরচ তুলতে ঘোষণা ইরানের

2 Million Dollar Toll To Pass Hormuz: হরমুজ পেরতে দিতে হবে ২ মিলিয়ন ডলার টোল- 'যুদ্ধের খরচ' তুলতে ঘোষণা ইরানের

Strait of Hormuz Ship Toll Tax: হরমুজ প্রণালীতে এবার টোল আরোপের সিদ্ধান্ত ইরানের। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান ঘোষণা করেন, স্ট্রেইট অফ হরমুজ সবার জন্য খোলা। কিন্তু ইরানের প্রতিপক্ষদের জন্য নয়। তাদের দিতে হবে ২ মিলিয়ন ডলার টোল। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 23, 2026, 01:02 PM IST
হরমুজ প্রণালীতে ২০ লাখ ডলার টোল আরোপ ইরানের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার নয়া চাপে হরমুজ! হরমুজ প্রণালী পার হতে গেলে দিতে হবে ২ মিলিয়ন ডলার টোল। ২০ লাখ ডলার টোল!ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৮ থেকে ১৯ কোটি টাকা! হরমুজ প্রণালীতে বিশাল অঙ্কের এই টোল আরোপ করেছে ইরান। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান ঘোষণা করেছেন, স্ট্রেইট অফ হরমুজ সবার জন্য খোলা। তবে ইরানের প্রতিপক্ষদের জন্য নয়। তাদের দিতে হবে ২ মিলিয়ন ডলার টোল। এক্স-হ্যান্ডেলে তিনি এই নয়া নীতি ঘোষণা করেছেন।

হরমুজে ২০ লাখ ডলার টোল!

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ অন্য মাত্রা পেয়েছে হরমুজ সংকটের জেরে। বিশ্বব্যাপী তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ এই হরমুজ প্রণালী। আর সেই হরমুজ প্রণালীতেই এবার টোল আরোপের সিদ্ধান্ত ইরানের। হরমুজের উপর নিয়ন্ত্রণকে কাজে লাগিয়ে ইরান প্রতিপক্ষের জাহাজের কাছ থেকে ২০ লাখ ডলার (প্রায় ১৮.৮ কোটি টাকা) টোল নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বড় অঙ্কের টোল ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইরানের সংসদের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির সদস্য আলাউদ্দিন বোরুজেরদি।

বোরুজেরদি বলেন, "এই পদক্ষেপ হরমুজ স্ট্রেইটে নতুন সার্বভৌম শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতিফলন। হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়া কিছু জাহাজ থেকে ২০ লাখ ডলার ট্রানজিট ফি নেওয়ার সিদ্ধান্ত ইরানের শক্তির প্রতিফলন। এটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের কর্তৃত্ব প্রদর্শন করে।” তিনি আরও বলেন, “যেহেতু যুদ্ধের খরচ আছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই ফি নিতে হবে।” 

ট্রাম্পের হুমকি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির পরই বোরুজেরদির এই মন্তব্য সামনে আসে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই ট্রাম্প সতর্ক করেছিলেন, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালী খোলা না হলে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে হামলা চালাতে পারে। ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দেন, “যদি ইরান সম্পূর্ণভাবে এবং কোনও হুমকি ছাড়া স্ট্রেইট অব হরমুজ খুলে না দেয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালাবে। আর এই হামলা সবচেয়ে বড় কেন্দ্রটি দিয়েই শুরু হবে।”

ইরানের প্রতিক্রিয়া

ট্রাম্পের এই হুমকির পরই পালটা প্রতিক্রিয়ায় বোরুজেরদি বলেন, "ইসরায়েলের জ্বালানি পরিকাঠামো ইরানের নাগালের মধ্যে রয়েছে। এক দিনের মধ্যে তা ধ্বংস করা যেতে পারে।” পাশাপাশি, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান বলেন, "স্ট্রেইট সবার জন্য খোলা, তবে যারা ইরানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে তাদের জন্য নয়।" এমনকি ইরান এও সতর্ক করেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি সত্যিই তাদের বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালায়, তাহলে স্ট্রেইট অব হরমুজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব

নৌ-পরিবহনে হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব অপরিসীম। এই জলপথ দিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল সরবরাহ হয়ে থাকে।  এই সরু জলপথটি পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগরের সঙ্গে যুক্ত করে। যার ফলে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এই পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। তবে সাম্প্রতিক হামলার কারণে প্রায় সব ট্যাঙ্কারেরই চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে হরমুজ প্রণালী দিয়ে। যদিও ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের দৌত্যে ভারতীয় জাহাজের জন্য হরমুজ প্রণালী খুলে দিয়েছে ইরান। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

